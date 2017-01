Die 17 schönsten Filmplakate des Jahres 2016

Filmcoopi / ascot elite

Filmplakate sind eine eigene Kunstform und folgen dem Zweck, einen Film möglichst auffällig zu bewerben. Auch im Jahr 2016 gab es wieder eine Unmengen an guten, wie auch grässlichen Filmpostern. Zu unserer Liste mit den 16 Lieblingsfilmen und -serien aus dem letzten Jahr präsentieren wir euch hier nun die 17 schönsten Filmposter des Jahres 2016.

«Café Society»

Frenetic film

Der neue Film von Woody Allen mit Kristen Stewart und Jesse Eisenberg war unser Lieblingsplakat 2016. Hier gehts zum ausführlichen Filmtipp.

«The Lobster»

Protagonist Pictures

Der griechische Regisseurs Yorgos Lanthimos malt mit dem Film «The Lobster» ein absurd komisches Bild einer Partnersuche mit Colin Farrell und Rachel Weisz in den Hauptrollen. Passend dazu das minimalistische Poster. Zum Filmtipp gehts hier.

« Paterson»

Filmcoopi

Toller Film, tolles Poster! Der wunderbare Film von Jim Jarmusch rund um das Leben eine Busfahrers hat nichts anderes verdient. Um was es im Film geht, erfahrt ihr hier.

«Toni Erdmann»

Filmcoopi

Einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre. Auch das Poster lässt sich sehen! Mehr zum Film erfahrt ihr hier.

«Louder Than Bombs»

Frenetic

In diesem mit Isabelle Huppert, Gabriel Byrne und Jesse Eisenberg hervorragend besetzten Familiendrama spielt der Regisseur Joachim Trier gekonnt mit nichtlinearer Narration und unterschiedlichen Erzählperspektiven. Platz 5 fürs Filmposter.

«Nocturnal Animals»

Universal Pictures Intern.

Auch das Filmposter des zweiten Films von Designer/ Regisseur Tom Ford überzeugt - düster und kalt wie der Film mit Amy Adams und Jake Gyllenhaal in den Hauptrollen. Zum ausführlichen Filmtipp gehts hier.

«Sing Street»

Ascot Elite

Der Film «Sing Street» ist eine herrliche Hommage an die 80er Jahre. Ebenso schrill und farbenfroh passt das Poster perfekt zum Feel-Good Movie mit tollen Soundtrack, Vokuhila-Frisuren und schrägen Outfits! Mehr zum Film erfahrt ihr hier.

«High Rise»

DCM Film Distribution

Ben Wheatleys Film «High-Rise» ist ein faszinierender Mix aus Ästhetik und Groteske - wie das Filmplakat. Alles zum Film mit Tom Hiddleston in der Hauptrolle gibts hier.

«Frantz»

Filmcoopi

François Ozon führt uns in «Frantz» in die schwarz-weisse Nachkriegszeit des ersten Weltkriegs. Platz 9 für das Plakat des Films mit Pierre Niney und Paula Beer in den Hauptrollen. Zum ausführlichen Filmbeschrieb gehts hier.

«Paradise»

Filmcoopi

Sina Ataeian Denas «Paradise» beschreibt die iranische Gesellschaft mit poetischem Realismus und feiner Lakonik: mutiges und starkes Kino.

«Wiener Dog»

Spot On Distribution

Genau so trocken und sarkastisch wie der Film von Todd Solondz selbst präsentiert sich auch das Plakat von «Wiener-Dog»: Dem herzigen Hunde-Protagonisten, dessen Leben von seinen menschlichen Co-Figuren immer wieder Wendungen einnimmt, die er nicht beeinflussen kann, geht bald ziemlich alles am, nun ja, Arsch vorbei.

«Batman V Superman: Dawn of Justice»

Warner Bros.Ent.Switzerland GmbH

Auch das Blockbuster-Kino hat es auf unsere Liste geschafft. Hier mit einer schönen Version von «Batman V Superman: Dawn of Justice».

«Rogue One: A Star Wars Story»

The Walt Disney Company

Auch ein Blockbuster Film. Das neue Star Wars Abenteuer hat uns nicht nur als Film, sondern auch als Movieposter begeistert - Platz 13!

«Operation Avalanche»

Ascot Elite

Mit Guerilla-Spirit und einer grossen Prise Humor verdreht Filmemacher Matt Johnson in «Operation Avalanche» sämtliche Verschwörungstheorien rund um die erste Mondlandung.

«The Jungle Book»

The Walt Disney Company

Der erste und auch letzte Kinderfilm in unserer Liste. Die Neuverfilmung vom Dschungelbuch überzeugt auch als Plakat.

«La Tortue Rouge»

Filmcoopi

Eine Ode an die Macht des reinen Bildes: Michaël Dudok de Wits Animationsfilm «La Tortue Rouge» ist ein magisches Erlebnis. Auch das Plakat. Mehr zum Film gibts hier zu Lesen.

«Suicide Squad»

Warner Bros.Ent.Switzerland GmbH

Auch wenn uns der Film nicht ganz überzeugt hat, sein Poster hat's trotzdem auf unsere Best-of 2016 Filmplakate-Liste geschafft. Die Filmkritik zum Film um die DC Comics-Helden gibts hier.

