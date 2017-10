Bild: Joseph Longo/Invision/AP/Invision

Herzstillstand – Rock-Legende Tom Petty ist tot

Der Musiker Tom Petty ist im Alter von 66 Jahren nach einem Herzstillstand gestorben. Der Musiker wurde in den 1970er-Jahren durch die Band Tom Petty & the Heartbreakers berühmt.

Petty war in den Augen vieler Fans ein Ausnahmemusiker. Allein war er ebenso erfolgreich wie mit seinen «Heartbreakers». Richtig abgeräumt hat er auch in Superbands wie den Traveling Wilburys mit Bob Dylan, George Harrison und Roy Orbison.

Petty habe am Montag einen Herzinfarkt erlitten und sei in einem Spital in Los Angeles gestorben, gab die Familie in der Nacht zu Dienstag in einer Erklärung bekannt. Kurz zuvor hatte Pettys Tochter noch den Tod des Vaters dementiert und zahlreiche US-Medien zogen daraufhin ihre Berichte über den Tod Pettys zurück. (sda/afp/dpa)

Der perfekte Ort für ein Leonard-Cohen-Cover 1m 13s Der perfekte Ort für ein Leonard-Cohen-Cover Video: watson

Das könnte dich auch interessieren: «Entweder gehst du, oder es wird dreckig» – so forcierten die Grünen Frickers Rücktritt 13 Berufe, die immer wichtiger werden 10 verrückte Rekorde, die du (ziemlich sicher) nie brechen wirst Bomben auf Bern: Die «Arena» ist im Kriegszustand und Autor Bärfuss an vorderster Front

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo