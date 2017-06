13 Firmen-Hymnen zum Fremdschämen, die deine Ohren entjungfern werden 🍆💦👂🏻

bild: kurhan/shutterstock

13 Firmen-Hymnen zum FremdschĂ€men, die deine Ohren entjungfern werden đŸ†đŸ’ŠđŸ‘‚đŸ»

«Corporate Anthems» sind eingĂ€ngige Lieder, die die Werte von Unternehmen festhalten. Sie sollen beweisen, dass die Firmen potent, cool und deiner Gunst wĂŒrdig sind. Doch das misslingt regelmĂ€ssig.



Die Sparda Bank

Die Direktion der deutschen Sparda Bank wollte mit den Vorurteilen der Jungen bezĂŒglich dem Bankenwesen aufrĂ€umen. Deshalb sollte die coole und wohltĂ€tige Dimension des Berufs Bankkaufperson in der Wahrnehmung der Jungspunde aktiviert werden. Die logische Folge: ein Rap!



«Schau uns an, hör uns zu, wir sind genau wie du!» Video: YouTube/Misuri Official

Shell

Die Arbeitsmoral ankurbelnde AnlĂ€sse gehören zum Leben bei Shell. An einer solchen Veranstaltung dokumentierten Angestellte mit einem Cover von «We Are the World» ihre hohe Meinung ĂŒber sich selbst und das Unternehmen. Um die anderen Tagungsteilnehmer zu motivieren, betonte der Song etwa, dass der Shell-Konzern VerĂ€nderung bewirkt, indem er seine GeschĂ€ftstĂ€tigkeiten ausweitet. Möglicherweise Ă la «it's funny because it's true».

«We are the best, we are all winners»

Weil SolidaritÀt mit Hungerkrisen nicht mehr en vogue ist, hier die Shell-Version von «We Are the World»: Video: Vimeo/Jantine Baasen

BMW

«Wie holen wir die Jungen in unser Unternehmen, Kevin?»

«Hmm. Wie wÀre es mit einem Rap und einigen Power-Walks, Chantal?»

«Eine grossartige Idee, Kevin. Lassen wir das die Azubis erledigen!»

Ernst & Young

Ernst & Young ist nicht nur bekannt fĂŒr wirtschaftsprĂŒferische AktivitĂ€ten und Überstunden liebende Mitarbeitende, sondern fĂŒr deren Bindung an das Unternehmen. Das wird einerseits durch diese Firmenhymne erreicht:

1) Das blasphemischste Cover von «Oh Happy Day», das die Welt je gesehen hat: Video: YouTube/Denise Fezza Beall

Danach bestand immer noch Bedarf an einer weiteren Aneinanderreihung von Tönen. Weil man halt irgendwie die eigenen Überstunden rationalisieren muss:

2) Die komplette Palette an Business-Jargon, weil Arbeit = Leben: Video: YouTube/EY Intern2014

Edeka

Der Magie des Sprechgesangs konnte auch die deutsche Ladenkette Edeka nicht widerstehen. Weil das mit dem jugendlichen Rap halt immer so gut funktioniert
 Àhm ja


Bushido und Grup Tekkan können einpacken: Video: YouTube/SchulerGourmet

Deine unmittelbare Reaktion: bild: shutterstock

Nochmals Edeka



Das musikalische Anspornen bei Edeka beschrĂ€nkt sich nicht nur auf den Bewerbungsprozess. Nein, nein, das wĂŒrden nur TrĂ€umer denken. Das Anspornen wird zwei Mal jeden Tag vorgenommen. Weil man vor und nach einem langen Tag Arbeit nichts lieber als einen Corporate Anthem hören will.

Einmal werden um acht Uhr morgens die Unternehmenswerte eingetrichtert
 Video: YouTube/Lukadora


und gleich nochmal zwölf Stunden spĂ€ter. Video: YouTube/Lukadora

Tata Power

Indiens grösster Stromproduzent Tata Power – Teil des Mischkonzerns, zu dem auch etwa Land Rover und Tetley Tea gehören – nimmt den Mund in seinem Video zu «Invisible Goodness» besonders voll. Vielleicht treffen die SĂ€nger deshalb nicht alle Töne:

Ach ja und so fĂŒr zwischendrin: Die Shell-ZnĂŒnipause. gif: giphy

KPMG

KPMG ist noch so ein global agierendes WirtschafsprĂŒfungsunternehmen. Die Beratungsgurus bei KPMG haben wie Ernst & Young erkannt, dass sich Zahlen bei eingĂ€ngigen Balladen besser drehen und wenden lassen. Um allen MusikgeschmĂ€ckern entgegenzukommen, kam die Ballade auch in einer Hard-Rock-AusfĂŒhrung und als Jungle Mix.

« lassen wir die Sache unkommentiert.»

Microsoft

Die «Bruce ServicePack and the Vista Streetband» zeichnete fĂŒr die interne Nutzung einen Song auf, um das Service Pack 1 zu zelebrieren. Microsoft hat damit wirklich den Vogel abgeschossen. Allerdings nicht zum ersten Mal, man erinnere sich etwa an die Werbung fĂŒr Songsmith.

Symantec

Symantec, Hersteller des Virenschutzprogramms «Norton», wollte sich seinen Angestellten an einer Konferenz als cool und fresh anpreisen. Und so wurden eine SoulsĂ€ngerin und 
 oh Wunder 
 ein Rapper engagiert.

«Symantec is in the house!» song: symantec/njallvh soundcloud

PriceWaterhouse Coopers

Weil das alles noch nicht genug war, kommt jetzt noch der Corporate Anthem von PWC, noch so ein Steueroptimierungsgigant. PWC hatte auch an der gescheiterten Unternehmenssteuerreform III mitgeschrieben. Dieser Misserfolg lÀsst sich vielleicht durch die folgenden Noten erklÀren:

FĂŒr mich, dich und die «totale, globale Integration»: Video: YouTube/PublicAccountant007

PwC fand den Song so gut, dass sie gleich noch einen zweiten in Auftrag gaben: Your World, Our People.

Tata Steel

Der Grammy-Award prĂ€mierte Ravi Shankar schrieb diesen Ohrwurm fĂŒr den milliardenschweren indischen Stahlgiganten Tata Steel. Darin erfahren wir, dass die Herzen aller Tata-Steel-Angestellten «im Takt eines Liedes» schlagen, ihre BrĂŒste «voller Stolz» sind und sie bei der Profitmaximierung «kein Hindernis stoppen werde».

Da möchtest du doch schon fast an einem Tata-Steel-Hochöfen stehen: Video: YouTube/santanulove90

Fujitsu

Zuletzt bezaubert uns noch Jazz-Singerin Martha Miyake mit einer musikalisch einwandfreien, inhaltlich gruseligen Nummer fĂŒr den japanischen Technologiekonzern Fujitsu. Sie ermuntert die Fujitsu-Angestellten, ĂŒber jede neue Stunde zu lĂ€cheln und sich an den endlosen Traum der jugendlichen Liebe und der Kraft zu erinnern. Und erinnert daran, dass Fujitsu sogar das Weltall zu bezwingen vermöge. Arigato Martha kann man da nur sagen.

Und fertig fĂŒr heute! Ah nein, nicht ganz: Ein ZĂŒckerli fĂŒr Siemens-Angestellte hier (Healthineers), eines fĂŒr alle Russischsprechenden hier (Gazprom), und fĂŒr die Finnen hier (Tikkurila).

So und jetzt sind wir durch. Gib es in deinem Unternehmen auch Àhnlich die Ohren entjungfernde Lieder, die du mit der Welt teilen möchtest? Poste sie in die Kommentare oder via user-input!

Und zum Abschluss, weil wir es schon lang nicht mehr gehört haben, Grup Tekkan mit der Originalversion von «Wo bist du, mein Sonnenlicht»: Video: YouTube/DaBoby

