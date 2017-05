Stromausfall legt ÖV in Zürich lahm – Trams und Busse stehen still

Am Samstagabend kurz vor 20 Uhr ist es in der Stadt Zürich zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen war das gesamte Stadtgebiet. Das Tramnetz ist zur Zeit eingestellt. Die Tram- und Buslinien in der Stadt verkehren mit grossen Verspätungen, werden umgeleitet oder fallen aus.

Auf Bildern in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie dutzende Trams etwa rund ums Bellevue stillstehen. Die Zürcher Verkehrsbetriebe empfehlen ihren Kunden, nach Möglichkeit S-Bahnen zu benutzen. Es müsse aber mit …