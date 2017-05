ESC 2017: Portugal gewinnt mit 758 Punkten!

Stromausfall legte ÖV in Zürich lahm – Trams und Busse standen über zwei Stunden still

Am Samstagabend ist in der Stadt Zürich der Strom ausgefallen, wohl infolge eines Blitzschlags. Vom Spannungseinbruch betroffen war das gesamte Stadtgebiet, viele Trams standen still. Um 22.28 Uhr waren alle Gleichrichterstationen wieder am Netz.

Auf Bildern in sozialen Netzwerken war zu sehen, wie dutzende Trams etwa rund ums Bellevue stillstehen. Im Hauptbahnhof gingen zwischenzeitlich die Lichter aus. Bei Spannungseinbruch könne «das Licht kurz flackern, oder Sicherungen ansprechen wie beim …