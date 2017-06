Gib's zu, du willst es doch auch: Die besten Italo-Songs EVER Bild: taringa.net

Guilty pleasure nennt man sowas auf Englisch – etwas, für das man sich *fast* ein wenig schämt, ... einem aber trotzdem grosse Freude bereitet. Zuuuuuum Beispiel italienisches Songwriting! Es ist nun mal ein Fakt: Jeder, der auch nur ein Promille italienisches Blut hat, kommt nicht drum rum, von einer canzone mit viel passione peinlich berührt zu sein. Und den meisten anderen von euch geht es ebenso. Der Grund? Vielleicht, weil – Kitsch hin oder her – etliche Italo-Hits nun mal verdammt gute Songs sind. Deshalb: Hier also eine Auswahl an GROSSARTIGEN Italo-Songs für einen erfolgreichen Sommer 2017! Gern geschehen.

Los geht's mit dem italienischsten aller italienischen Italianismen:

Toto Cotugno – «L'Italiano» Video: YouTube/NoMadU55555

Und weiter mit diesem Klassiker:

Adriano Celentano – «Azzurro» Video: YouTube/AdrianoCelentanoClub

Ach', Celentano, der alte Anarchist! Schert sich nicht einmal darum, eine existierende Sprache zu benutzen:

Und man nennt ihn ja nicht umsonst il molleggiato (der Abgefederte) ...

«La cumbia di chi cambia» Video: YouTube/vinser64

Ups! Ehe man sich versieht, hat man bereits drei Songs desselben Künstlers gebracht ... okay, nur noch einen:

SO JETZT! Fertig Celentano! Obwohl man freilich mit dieser Ikone alleine schon ewig weitermachen könnte (fehlende Celentano-Songs bitte in den Kommentaren auflisten, danke!). Weiter im Text:

Umberto Tozzi – «Gloria» Video: YouTube/TheDanzigQueen

Und jetzt: SCHMUSEN!

Umberto Tozzi – «Ti amo» Video: YouTube/FiNtOlGaNo MeSo

Darf auch nicht fehlen:

Umberto Tozzi – «Tu» Video: YouTube/bobobelo

Jetzt hat er SCHON WIEDER drei Songs von Selben nacheinander gebracht! Ach ...

Gianna Nannini – «Fotoromanza» Video: YouTube/luckystella1

YEAH. Die grosse Gianna! Die Familie ist Cantucci-Hersteller, der Bruder war Formel-1-Rennfahrer, und sie war und ist die Arschtreterin schlechthin der Cantautori-Gemeinschaft. Eine italienischere Szenerie gibt's wohl kaum.

Schon wieder zwei Songs hintereinander! Okay nur noch einen ...

... (obwohl es soooo viele erwähnenswerte gäbe).

Okay hier für alle Fussballfans:

Gianna Nannini & Edoardo Bennato – «Un' estate Italiana» Video: YouTube/Sugar Music

Der Edoardo aus Napoli – geiler Siech.

Edoardo Bennato – «Viva la Mamma» Video: YouTube/seradimusica

So. Und nun der beste Song aller Zeiten. Vielleicht.

Lucio Battisti – «I giardini di marzo» Video: YouTube/Sga Channel

Lucio Battisti – wieder so einer, der unendlich viele grossartige Songs sein eigen nennen darf. Der hier, etwa:

«Il mio canto libero» Video: YouTube/MrSong14

So. Und von nun an nur noch ein Beispielsong pro Künstler. Und zwar kreuz und quer durch alle Zeitalter, von den 50s bis (fast) jetzt. Gemeinsam haben sie alle, dass sie sich hervorragend als Soundtrack für den Sommerurlaub in Italien eignen. Andiamo!

Patty Pravo – «La bambola» Video: YouTube/Igiogio

Gianni Togni – «Luna» Video: YouTube/Warner Music Italy

Hier kurz noch grosser Dank an die watson-Redaktion, die fleissig Songvorschläge beisteuerte. Dieser hier, etwa, auf den ich selbst nie gekommen wäre ...

Tiziano Ferro – «Perdono» Video: YouTube/VisiJoni

... und andere, an denen man schlicht nicht vorbeikam.

Al Bano e Romina Power – «Felicità» Video: YouTube/mjuzik PL

I Santo California – «Torneró» Video: YouTube/xerem2001

Alles stehen und liegen lassen! Hier kommt Raffaella und ihr Catsuit:

Raffaella Carrà – «A far l'amore comincia tu» Video: YouTube/musictanok

Abteilung «kitschigster Song ever ... leider geil»:

Ricchi e Poveri – «Mamma Maria» Video: YouTube/Largarife2

Aufdrehen! Hier kommt Antonella Ruggiero:

Matia Bazar – «Ti sento» Video: YouTube/Hanna0815007

Boah, wenn die mal los legt!

Und NUN:

Oliver Onions – «Santa Maria» Video: YouTube/Oliver Onions

Jeder, der mal im Meer baden war, kennt den Salzgeschmack auf den Lippen. Die Italiener haben eigens einen Song dafür geschrieben:

Gino Paoli – «Sapore di sale» Video: YouTube/UnGrandeAmore12

Hier müsste man anmerken, dass gewisse Redaktionskollegen gewissen Alters eine ganze Reihe Italo-Disco-Knaller vorschlugen. So viele, dass wir wohl demnächst einen Italo-Disco-Special zusammenstellen werden. Die Sabrina, den Raf, den Tarzan Boy und Konsorten bringen wir dann. Stellvertretend für das Genre darf dies hier stehen:

Ryan Paris – «Dolce vita» Video: YouTube/softladification

So. Eros!

Eros Ramazzotti – «Se bastasse una canzone» Video: YouTube/ErosRamazzottiVEVO

Nochmals Eros – «Cose Della Vita» Video: YouTube/ErosRamazzotti

Und hier der beste Song aller Zeiten ... ach so, das war bereits «I giardini di aarzo»? Ach, egal – dieser ist auch hammer:

Nek – «Laura non c'è» Video: YouTube/Warner Music Italy

Nochmals aufdrehen – alle Songs, die jetzt noch kommen!

Little Tony – «Cuore matto» Video: YouTube/flaniman2

Bobby Solo – «Una lacrima sul viso» Video: YouTube/petrus brabander

Il Volo – «Grande Amore» Video: YouTube/IlVoloVEVO

Laura Pausini – «Simili» Video: YouTube/Warner Music Italy

Max Gazzè – «La Vita Com'è» Video: YouTube/MaxGazzeVEVO

Und zum Abschluss:

Francesco de Gregori – «Viva l'Italia» Video: YouTube/Nunzio Marco Guzzi

Und nun seid ihr dran. Denn bestimmt fehlt hier noch dein Lieblings-Italo-Hit! Das Kommentarfeld steht euch offen!

Buon apetito retro! Italienische Snack-Werbung von anno dazumal

