Mama Beyoncé ist halt «nicht so gut mit dem Social Media-Zeugs»

Tina Knowles, die Mutter von Beyoncé und Solange Knowles, sorgte diese Woche für einen kleineren Social Media Skandal. Sie drückte «ausversehen» bei einem negativen Kommentar über die Stimme der Sängerin Jennifer Hudson auf den Like Button. Und Schwupps dachten alle, Tina Knowles habe nun der armen Jennifer Hudson den digitalen Zickenkrieg erklärt.

Ist aber alles einfach blöd gelaufen, und dieses Instagram-Zeugs checkt ja auch kein Schwein, eigentlich wollte Mama Knowles ja nur ein bisschen up-to-date sein! Doch auch ihre Töchter finden, dass Tina «not so great at social media» ist. Denn dort müsse man schon ein bisschen vorsichtig sein, was man so liked und was nicht....

Tja, und jetzt macht Mama Knowles eben ein bisschen Insta-Pause und entschuldigt sich noch ausführlich bei Jennifer Hudson für ihren Fauxpas. GOTTSEIDANK DIE WELT IST WIEDER IN ORDNUNG! (ohe)

Ein von Tina Knowles (@mstinalawson) gepostetes Video am 28. Dez 2016 um 17:19 Uhr

Schade macht sie Pause, wer sonst lädt Videos auf Instagram hoch, die eigentlich gar keine sind??? Ein von Tina Knowles (@mstinalawson) gepostetes Video am 20. Sep 2016 um 17:46 Uhr

... oder macht so witzige Brillen-Bilder? Ein von Tina Knowles (@mstinalawson) gepostetes Foto am 11. Sep 2016 um 10:19 Uhr

...oder erzählt den Witz des Tages? Ein von Tina Knowles (@mstinalawson) gepostetes Video am 21. Aug 2016 um 14:09 Uhr

