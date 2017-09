Ausnahmezustand in Barcelona: Militante KĂ€mpfer kesseln Polizisten ein

Da braut sich was zusammen in Spanien:Zehntausende Menschen haben in katalanischen StĂ€dten gegen die Razzien der spanischen Polizei bei der Regionalregierung protestiert. In Barcelona riefen Demonstranten am Mittwochabend zur Teilnahme am fĂŒr den 1. Oktober geplanten UnabhĂ€ngigkeitsreferendum auf.

Vor dem Sitz der katalanischen VizeprĂ€sidentschaft in Barcelona harrten in der Nacht zum Donnerstag tausende Demonstranten aus. Militante KĂ€mpfer fĂŒr die UnabhĂ€ngigkeit von Madrid hielten den Zugang