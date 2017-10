«You sad fuck!» – Musiker geben die besten Interviews immer noch per WhatsApp

«Tante Ceccarelli hat in Bologna Amore gemacht!» – Und Loro hat von Siena aus Manu, den Gitarristen von Wanda, interviewt.

Ein Whats-App-Interview? Warum nicht! Und es scheint auch euch zu gefallen.

Also habe ich während meiner Velo-Ferien in der Toskana ein bisschen mit Manu von Wanda geschrieben und musste dabei aufpassen, keine Touristen zu rammen. Glücklicherweise habe ich bald eine Beiz gefunden – in einer solchen sass offensichtlich auch Manu ...

So los geht's, Mic Check, one, two:

Also gut, nehmen wir halt ein Video aus dem Archiv: Manu an der Gitarre und im Background am Trällern. (Man sieht ihn auch hier nicht.) Video: YouTube/wandamusikVEVO

«Zimmli lustig» – Mike, der Berner Frontman von «Jeans for Jesus» mimt den Zürcher watson-Journi: 2m 33s Jeans for Jesus Hut Interview Video: watson/Laurent Aeberli, Nico Franzoni

Übrigens, es kommt ein neues Album! Die neue Platte, die am 6. Oktober veröffentlicht wird, heisst «Niente».

Loro & Nico feat. Faber spielen Dodos Leu vo Züri! 4m 1s Loro & Nico feat. Faber spielen Dodos Leu vo Züri! Video: watson/Laurent Aeberli, Nico Franzoni

Der Club 27:

