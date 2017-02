9 Hammer-Whiskys zu einem fairen Preis, empfohlen von einem, der Bescheid weiss (not me) Bild: shutterstock

Ach, dieser Auchtensgroinbellend Single Malt Distiller's Choice Cask Strength! Das ist ein richtig guter Whisky!

Blöd nur, dass die Flasche 328 Franken kostet.

Schön, wenn sich das jemand leisten kann und sich das gönnt. Alles okay. Aber man muss doch mal innehalten und sich fragen: Ist der Whisky-Genuss bei einer 200-Franken-Flasche wirklich viermal so gross wie bei einer 50-Franken-Flasche?

Es gibt nämlich ausgezeichneten Scotch für durchaus vernünftige Preise. Aber welchen? Nein, hier kommen nun keine Drinks-Tipps von Bölk-Banause Baroni, der ohnehin fast jeden Whisky gut findet, den man ihm vorsetzt , nein, wir haben bei jemandem nachgefragt, der es wissen müsste:

Donald Colville, Whisky-Experte aus Campbeltown, der historischen Whisky-Hauptstadt Schottlands.

Bild: contcept

Colville entstammt einer alten Whisky-Dynastie, betrieb seine Familie doch die historische Dalintober Destillerie, welche Johnnie Walker beliefert hat. Zudem hat er in Campbeltown bei der Springbank Destillerie für J & A Mitchell gearbeitet, war danach unter anderem Brand Ambassador für Bunnahabhain Single Malt Whisky und gibt überall auf der Welt Whisky-Kurse. Zudem ist er einer der verschworenen Keepers of the Quaich, einer exklusiven internationalen Gemeinschaft, die von führenden Scotch-Whisky-Destillateuren gegründet wurde. Sie hat das Ziel, «weltweit Menschen zu ehren, die sich für Scotch Whisky einsetzen».

Und ihn, also, haben wir gefragt:

Welches sind die besten Whiskys unter 50 Franken? Das sind sie:

Preise verstehen sich für eine 70-cl-Flasche. Und, jaaaa, ein paar sind preislich knapp drüber, sorry.

Caol Ila 12 Year Old

Ab CHF 54.–*



*Preise entsprechend dem Schweizer Detailhandel oder Online-Shopping. Bei gewissen Whiskys dieser Aufzählung, die nicht auf Anhieb in der Schweiz zu finden sind, sind typische europäische Online- oder Flughafen-Duty-Free-Preise angegeben.

Fazit Colville:

«Ein stereotypischer Islay – sehr rauchig, aber mit einem wunderschön süssen Ansatz.»

Talisker 10 Year Old

Ab CHF 42.95

«Ein kraftvoller und komplizierter Whisky, der aber sehr lohnend ist.»

Johnnie Walker Double Black Blended

Ab CHF 46.–

«Die rauchigere Version des weltbeliebten Black Label. Absolute Perfektion.»

The Singleton of Dufftown Tailfire

Ab CHF 30.–

«Ein wunderschöner Speyside, dem man die europäischen Eichenfässer anmerkt – und eine herrliche Beeren-Note dazu.»

Haig Clubman

Ab CHF 25.–

«Das neuste Mitglied der ‹Haig-Club›-Linie der Single Grain Scotch Whiskys. Sowohl pur als auch mit Cola zu geniessen, ist er ein Must-Have für jede Hausbar.»

Hazelburn 10 Year Old

Ab CHF 48.–

«Ein dreifach destillierter Single Malt aus meiner Heimatstadt Campbeltown.»

J&B Rare

Ab CHF 21.–

«Es gibt einen guten Grund dafür, dass dies der am fünftbesten verkaufte Scotch der Welt ist: Bei Justerini and Brooks stimmt die Qualität immer.»

Glenrothes Select Reserve

Ab CHF 52.–

«Ein Whisky, den ich stets im Haus habe, war doch mein Schwiegervater 36 Jahre lang der dortige Chefbrenner.»

Dalwhinnie Winter's Gold

Ab CHF 52.–

«Dalwhinnie ist einer der kältesten Orte in Schottland. Und hier spielen wir darauf an, dass es im Winter einfacher ist, den Dalwhinnie-Whisky zu brennen, weil die Kälte dabei hilft, die reichen, honigsüssen Aromen zu kreieren. Wer einen Schluck ungekannter Sinnlichkeit erfahren möchte, stellt die Flasche in den Eisschrank und führt sich zu Gemüte, wie die Kälte den Whisky verändert – ihn süsser macht. Oder einfach pur geniessen!»

Bonus: Lagavulin 8 Years Old 200th Anniversary

«Falls ihr den irgendwo noch findet – der ist ein Must. Zum 200. Jubiläum der ikonischen Lagavulin-Destillierie auf der Insel Islay abgefüllt und etwas vom Besten, das ich in meinem Leben je kosten durfte.»

Pssst ... watson hat ihn gefunden. Hier bei diesem Online-Händler. Nicht ganz billig (85 Franken) aber auch nicht komplett übertrieben teuer.

