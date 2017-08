Was will Taylor Swift mit der Dornenschlange auf Instagram???🐍

Ist es Identifikation? Oder Rache?

Okay, die Taylor-Swift-Fandichte der watson-Redaktion bewegt sich bekanntlich zwischen wenig und niemand. Und ihr, verehrteste User des Universums, habt ja auch mal bekannt gegeben, dass euch nur die Kardashians NOCH WENIGER interessieren. Trotzdem: DAS ist jetzt interessant.

Also das hier: Die Dornenschlange Ein Beitrag geteilt von Taylor Swift (@taylorswift) am 21. Aug 2017 um 8:00 Uhr

Denn plötzlich war sie da. Nachdem TS mehrere Tage Sonnenfinsternis beziehungsweise die totale Leere nach einem Sonder-Sonder-Sale in den Regalen eines Billigstwarenhauses veranstaltet hatte. Also alles gelöscht hatte. Und jetzt: the snake of snakes. Die unheimliche Ähnlichkeit mit einem Blutegel hat.

Oder mit dem Schwanz eines «Game of Thrones»-Drachen. Oder hat es etwas mit DIESEM Tweet von Kim Kardashian zu tun?

Wait it's legit National Snake Day?!?!?They have holidays for everybody, I mean everything these days! 🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 17. Juli 2016

Wir erinnern uns (gĂ€hn, nee, nicht wirklich): Kanye nannte Taylor in einem Song eine «Bitch» (oder so Ă€hnlich), Kim sagte, Taylor habe ihm das erlaubt (oder so Ă€hnlich), auf jeden Fall gab es Videos. Alle hatten irgendwann alle Krach miteinander, und Kim-und-Kanye-Fans (das gibt's?) nannten Taylor eine «Schlange». Das herzige kleine Schlangen-Emoji wurde zum Geheimzeichen fĂŒr TS. Oder so.

TS-Fachmenschen meinen: 1. «embracet» sie jetzt das Schimpfwort von einst, weil Schlangen 2. schon coole Tiere sind und 3. bald ein neues Album von TS erscheinen muss. Irgendwie so. Die Fans sind jedenfalls jetzt schon vollkommen ausser sich und vergleichen TS mit der Sonne:

In 30 minutes, as a show of power, @taylorswift13 will blot out the sun. — Joseph Kahn (@JosephKahn) 21. August 2017

Once upon a time we were falling in love

Ich hab's ja schon immer gesagt: Bonnie Tylers «Total Eclipse of the Heart» taugt fĂŒr ziemlich viele Ewigkeiten. Das Video dazu eher nicht. Dank der Sonnenfinsternis ist Bonnie die Grosse nun die Nummer 1 der amerikanischen iTunes-Charts. Und die Nummer 9! Mit einer etwas lĂ€ngeren und kĂŒrzeren Fassung des gleichen Songs. Denn: NatĂŒrlich war er DER Soundtrack zum himmlischen Ereignis.

Und weil das alles so gut passte, sang Bonnie Tyler ihre darke Ballade wenige Minuten vor der totalen Finsternis auf einem Kreuzfahrtschiff namens Oasis of the Seas auf dem Atlantik. Das war definitiv besser als die CĂ©line-Dion-«Titanic»-Nummer. Begleitet wurde sie von der ĂŒberaus netten Band DNCE.

Zur Sonne! Mit Bonnie! DNCE im Anbetungsmodus Bild: Invision for Royal Caribbean International/Invision

Der Auftritt in Ausschnitten (mit gutem Ton) Video: YouTube/Royal Caribbean Blog

Hier ein bisschen Lyrics Once upon a time I was falling in love

But now I'm only falling apart

And there's nothing I can do

A total eclipse of the heart

Once upon a time there was light in my life

But now there's only love in the dark

Nothing I can say

A total eclipse of the heart.

Der ganze Auftritt (mit mittelgutem Ton) Video: YouTube/Michael Buus Iversen

Was soll man da noch sagen? Die Frau ist 66 und we are smitten.

Bonnie sonnt sich Bild: Invision for Royal Caribbean International/Invision

Sie besetzt sogar 2 PlÀtze in den Top 10 der iTunes-Charts

Und hier das Original-Video von 1983 Video: YouTube/bonnietylerVEVO

Wow.

So. Singt. Britney. Wirklich

Uiuiuiuiui! Britney Spears hat am Wochenende gewagt, was Menschen in ihrem Business nicht wirklich sooo oft tun: Sie hat in Las Vegas zum Mikro gegriffen und live gesungen. Und dann ist etwas passiert, womit wir fies gelaunten Promibasher nicht im Geringsten gerechnet hÀtten: Britney klang super. Nach Rockröhre. Nach Frau mit Erfahrung. Nach ... Hach, einfach gut. Wow!

Ein Beitrag geteilt von Joey Monroe (@joeymonroe) am 19. Aug 2017 um 23:04 Uhr

Gesungen hat sie ĂŒbrigens «Something to Talk About» von Bonnie Raitt und zwar aus folgendem Grund: Es hat irgendwas mit Medienkritik etc. zu tun, weil die Medien – also auch wir – die Stars in einem Fort hochjubeln und niederreissen wĂŒrden und das hat Britney durchschaut und deshalb «will ich bloss sicher gehen, dass ich euch Motherfuckers auch weiterhin was zu reden gebe».

Das hat sie hiermit geschafft. Inklusive Hochjubeln. Die Motherfuckers danken.

Die 10 (Erfolg)Reichsten Schauspielerinnen Hollywoods

Die Zeitschrift «Forbes» hat erhoben, wie viel Hollywoods Leading Ladies in den letzten 12 Monaten verdient haben (die fĂŒhrenden Herren sind noch nicht bekannt). Und siehe da: An der Spitze gibt es einen Wechsel! Dies sind die Gewinnerinnen:

1. Emma Stone – 26 Millionen Dollar Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

Obwohl Emma Stone mit ihrem Oscar-Gewinn jetzt deutlich höhere Honorare erhalten dĂŒrfte als frĂŒher, ist es doch der Kassenerfolg von «La La Land», der bei ihr so richtig eingeschenkt hat. Ihr ursprĂŒngliches Honorar dafĂŒr muss bei einem Gesamtbudget von 30 Millionen Dollar relativ klein gewesen sein, dafĂŒr hat sich ihre Gewinnbeteiligung umso mehr gelohnt.

2. Jennifer Aniston – 25.5 Millionen Dollar Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

So lange «Friends» weiterhin rund um die Welt auf mehreren KanÀlen ausgestrahlt wird, verdient Jennifer Aniston damit auch weiterhin viele Tantiemen. Dazu kommen mehrere Àusserst lukrative WerbevertrÀge mit Fluglinien und Körperpflegeprodukten.

3. Jennifer Lawrence – 24 Millionen Dollar Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

Ein Jahr ohne neuen «Hunger Games»-Film ist fĂŒr JLaw quasi ein mageres Jahr, «bloss» 8 Millionen Dollar gab's fĂŒr «X-Men: Apocalypse» ... DafĂŒr gab's von Dior genĂŒgend. Im Jahr zuvor verdiente sie 46 Millionen Dollar.

Dies sind die weiteren Platzierungen

4. Melissa McCarthy – 18 Millionen Dollar

Melissa McCarthy – 18 Millionen Dollar 5. Mila Kunis – 15.5 Millionen Dollar

Mila Kunis – 15.5 Millionen Dollar 6. Emma Watson – 14 Millionen Dollar

Emma Watson – 14 Millionen Dollar 6. Charlize Theron – 14 Millionen Dollar

Charlize Theron – 14 Millionen Dollar 8. Cate Blanchett – 12 Millionen Dollar

Cate Blanchett – 12 Millionen Dollar 8. Julia Roberts – 12 Millionen Dollar

Julia Roberts – 12 Millionen Dollar 10. Amy Adams – 11.5 Millionen Dollar

James Corden stresst Alicia Keys und John Legend

Die Scheissnachricht zuerst: Es ist jetzt passiert, seit dem 8. August ist James Cordens wundervolles «Autofahren mit lustig singenden Superstars»-Format namens «Carpool Karaoke» nur noch ĂŒber Apple Music erhĂ€ltlich. Davor standen ja immer die ganzen Folgen auf YouTube. UnterstĂŒtzen wir nicht. Interessiert aber leider trotzdem keinen.

Und jetzt zur guten Nachricht: Wenigstens etwas mehr als zwei Minuten sind aus der neuen Fahrt mit Alicia Keys und John Legend geschenkt worden, und diese Minikuh melken wir jetzt, bis wir gemeinsam jedes Wort auswendig kennen. Nein, tun wir natĂŒrlich nicht. Obwohl selbst diese zwei Minuten sehr lustig sind.

NĂ€mlich so lustig: Bild: youtube/ the late late show with james corden

Und warum? Weil Corden seinen beiden GĂ€sten den Auftrag gibt, ĂŒber möglichst peinliche Dinge zu singen.

Auftrag an Alicia Keys: «NatĂŒrliches Deodorant macht Versprechungen, die es nicht halten kann.»

Auftrag an John Legend: «Wenn deine Erektion lÀnger als vier Stunden dauert, solltest du sofort deinen Arzt aufsuchen.»

Und jetzt: Filmchen ab! Video: YouTube/The Late Late Show with James Corden

Es waren Teen Choice Awards und wir kennen kein Schwein!

Okay, stimmt nicht ganz. 3 StĂŒck People haben wir inmitten des reichen Bildmaterials, mit denen uns die Agenturen gerade bombardieren, identifizieren können. Hier sind sie:

Millie Bobby Brown Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

Rita Ora Bild: EPA/EPA

Katherine Langford Bild: Phil McCarten/Invision/AP/Invision

Aber jetzt? ABER JETZT??? Keine Ahnung, wer all die blutjungen Influencer und Influencerinnen unserer jĂŒngeren Geschwister, Kinder und Enkelkinder sind. Aber fĂŒr irgendwen sind sie wohl wichtig. Weshalb wir hier einfach mal ein paar Köpfe und Vermutungen dazu aufstellen:

Zendaya Bild: Phil McCarten/Invision/AP/Invision

Bestimmt singt sie. Oder macht was mit Instagram. Auf jeden Fall liebt sie Pyjamas. Sie surft auch gern im Pyjama, was mittelpraktisch ist. Ihr anderes Hobby ist Perlentauchen. Wir vermuten, dass Zendaya echt nett ist.

Logan Paul Bild: EPA/EPA

Der Logan. Er ist ziemlich sicher TierschĂŒtzer, deshalb trĂ€gt er den Animal-Print verfremdet. Und sonst? MĂ€nner mit dieser Frisur sind im Zweifelsfalle Surfer, oder? Ob er verlobt ist? Hmmmm ... nein. Aber der sehr liebe Götti von eineiigen ZwillingsmĂ€dchen. Könnten wir uns jedenfalls vorstellen.

Bebe Rexha Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

Nun, Bebe Rexha dĂŒrfte hauptamtlich als Kylie-Jenner-Imitatorin ihr Auskommen finden. Wer Kylie Jenner ist? Ähm, diejenige, die gemeingefĂ€hrlich Lippen vergrössert, indem sie die Luft aus einem Glas saugt? Wisst ihr nicht mehr? Egal. MĂŒsst ihr auch nicht. Verschwendete Zeit.

Bella Thorne & Blackbear Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

Angst! GefÀhrlich! Oder haben die beiden nur besonders ungeschickt ihrer gemeinsamen Pflegemutter beim Randen zubereiten geholfen? Gewiss haben sie einen exorbitant blutigen Filmgeschmack. Ihr Job? Dasein im selbstgewÀhlten Design.

????? Bild: EPA/EPA

Diese beiden dekorativen ZahnspangentrÀgerinnen sind selbst der Agentur ein so grosses RÀtsel, dass sie kreuzfalsch angeschrieben wurden, weshalb wir die Namen, die sowieso niemand kennt, hier auch nicht wiedergeben. JobmÀssig tippen wir auf Ellenbogenmodels.

See you! ❀

Wie sollen wir von JLAW je genug kriegen? Sicher nicht mit solchen Bildern! Seufz!

Willkommen in unserem Jennifer-Lawrence-News-Service, in dem gelegentlich noch ein paar andere Promis oder/und ihre Haustiere mitmischen dĂŒrfen. Aber nur ein paar. Und nur gelegentlich. Ihr habt das ja so gewĂŒnscht beziehungsweise abgestimmt. Dass euch the world according to JLaw am meisten interessiert. Remember?

Aber es passiert ja auch viel! Denn die Frau, die den Namen Jennifer endlich wieder mit etwas Style versorgt, hat gerade fĂŒr die «Vogue» geshootet.

Auf dem Cover sieht das so aus: Ein Beitrag geteilt von Vogue (@voguemagazine) am 9. Aug 2017 um 5:02 Uhr

Und innendrin dann so: Ein Beitrag geteilt von Vogue (@voguemagazine) am 11. Aug 2017 um 9:15 Uhr

Ui, ein Nacktfoto? Nein, ein Bikinifoto. Schau genau!

Und weil es die «Vogue» in Amerika seit 1892 und damit seit genau 125 Jahren gibt, feiert sie sich selbst mit aktuell vier verschiedenen JLaw-Covers. Hier sind die restlichen drei:

Golden Ein Beitrag geteilt von Vogue (@voguemagazine) am 9. Aug 2017 um 5:07 Uhr

Gemalt Ein Beitrag geteilt von Vogue (@voguemagazine) am 9. Aug 2017 um 5:06 Uhr

Ganz normal (wie JLaw halt normal sein kann) Ein Beitrag geteilt von Vogue (@voguemagazine) am 9. Aug 2017 um 5:04 Uhr

Hier geht es zum grossen Text, der die Fotostrecke mit Jennifer Lawrence in der «Vogue» begleitet. Sie redet darin zum Beispiel darĂŒber, wie sie einmal den Kampf gegen die irrationalen MĂ€chte der Esoterik verloren hat (sie kaufte das Haus eines Kristallfreaks, schmiss Tonnen von Kristallen ohne Zuhilfenahme einer sensiblen «Fachkraft» weg, das Haus wurde in einem Unwetter zerstört).

Oder darĂŒber, dass der einzige Zwist zwischen ihr und ihrem aktuellen Boyfriend, dem Regisseur Darren Aronofsky, ihre Besessenheit mit Reality TV ist. Sowas versteht der Arthouse-Filmemacher natĂŒrlich gar nicht. Wir total. Am Dreh des Aronofsky-Films «Mother» hatte sie ihr «Kardashian-Zelt» stehen, um Druck abzubauen:

«Es war ein Zelt mit Bildern der Kardashians und KaugummibĂ€llen und â€čKeeping Up with the Kardashiansâ€ș lief in Endlosschlaufe. Mein GlĂŒcksort.»

Hm. Krass wie hier eure umfragemĂ€ssig liebste Celebrity mit dem von euch verhasstesten Promi-Clan kurzgeschlossen wird. So ist die Welt nun mal. Voller WidersprĂŒche. Aber gut, seien wir nachsichtig, Jennifer hatte es beim Dreh auch echt nicht leicht. Es gab da diesen Moment, da hyperventilierte sie, und eine Rippe war verschoben:

«Schliesslich kriege ich Sauerstoff. Ich habe also Sauerstoff-SchlĂ€uche in meiner Nase, und Darren sagt: â€čDas war unfokussiert, machen wir's nochmals.â€ș Und ich so: â€čGo fuck yourself.â€ș»

Bis demnÀchst!

So lanciert Pattinson seinen Film!

Okay, machen wir's schnell: Robert Pattinson war in der Talkshow von Jimmy Kimmel zu Gast und sagte ĂŒber seinen neuen Film «Good Time», dass ihn einer der beiden Regisseure angewiesen habe, vor der Kamera einem Hund eins runterzuholen. For real. Weil Pattinsons Rolle das so verlangt.

«Der Hundetrainer sagte: Klar, er ist ein Zuchthund, massiere einfach die Innenseite seines Schenkels. Ich weigerte mich, deshalb nahmen wir einen kĂŒnstlichen Hundepenis.»

Es ist am Ende also rein gar nichts Unsittliches passiert, jedenfalls nicht for real. Doch die Tierschutz-Organisation PETA griff ein und sagte, Pattinson sei ein Held, denn einen Hund sexuell zu stimulieren sei schliesslich wie Kindsmissbrauch. PETA will jetzt untersuchen lassen, ob bei Dreh von «Good Time» ein Verbrechen gegen ein Tier geschehen ist.

Worauf die Regisseure twitterten:

LOL this is NOT true. https://t.co/t71LJR1Xdo — SAFDIE (@JOSH_BENNY) 4. August 2017

Worauf Pattinson in einem Statement bekannt gab: «Was (am Fernsehen) nicht klar wurde, war, dass dies ein Witz war!» Ironie ist eben manchmal so unsichtbar wie eine nicht existierende Fee.

Worauf etwas Ruhe im Karton einkehrte, allerdings nur fĂŒr wenige Stunden, denn Robert Pattinson GING MIT KATY PERRY ESSEN UND DAS PAPARAZZIPORTAL TMZ WAR DABEI und fragte sich: «Haben die beiden etwa was?»

Robert Pattinson, dinner with Katty Perry. Is it a date? 😍 I'm just asking. pic.twitter.com/bcubEYqB1M — Lambe_lamis (@lambelamistweet) 7. August 2017

Und genau so, liebe Kinder, verbringt man die Woche, in der man seinen neuen Film lanciert, erfolgreich in den Medien, merkt euch das! Und wetten, dass jetzt ziemlich viele Menschen den «kĂŒnstlichen» Hundepenis im Kino sehen wollen? Ja, ja, die Welt ist schlecht und billig.

Aaron Carters bisexuelles Coming-out auf Twitter

Aaron Carter ist 29 und der jĂŒngere Bruder von Backstreet-Boys-SĂ€nger Nick Carter. Wir haben neulich schon ĂŒber ihn berichtet, weil er irgendwelche Drogenprobleme hat. Weshalb er an ganz schlechten Tagen so aussieht:

Bild: AP/Habersham County Sheriff's Office

FrĂŒher, als ZehnjĂ€hriger, sah er ungeheuer herzig aus:

Bild: EDEL RECORDS/HO

Und so sieht er heute aus, wenn er keinen schlechten Tag hat:

Bild: EPA/DPA

Aber das interessiert uns gerade nicht. Was uns interessiert, ist Aarons rĂŒhrender und ĂŒberraschender Tweet, den er gegen 5 Uhr frĂŒh am Sonntagmorgen vom 6. August 2017 verfasst hat.

Aaron schreibt: Ich möchte damit beginnen, dass ich JEDEN EINZELNEN meiner Fans liebe. Es gibt etwas, das ich loswerden möchte, weil es wichtig ist fĂŒr mich selbst und meine IdentitĂ€t und mir schon ein halbes Leben lang schwer auf dem Herzen liegt.



Ich schĂ€me mich nicht dafĂŒr, es ist mir bloss eine Last und Belastung, die ich mir selbst lange genug auferlegt habe und die ich nun endlich loswerden möchte. Ich bin in der Unterhaltungs-Industrie gross geworden, und in sehr jungen Jahren – ich war 13 – begann ich, Jungs und MĂ€dchen attraktiv zu finden. Es verging viel Zeit, in der ich darĂŒber nachdachte, aber erst mit 17, nach einigen Beziehungen mit MĂ€dchen, hatte ich eine Erfahrung mit einem Mann, zu dem ich mich hingezogen fĂŒhlte und mit dem ich auch arbeitete und aufwuchs.



Die Musik war schon immer mein Tempel. Musik wird IMMER das bleiben, was uns alle und mich ĂŒbersteigt. Das Studio war immer mein sicherer Hort. Aber mein grösstes Ziel ist, zufrieden zu sein. Ich will kein enttĂ€uschter Mensch sein.



Das beste Zitat, um all dies zusammenzufassen



«Ich habe mich nie so gefĂŒhlt, als wĂŒrde ich nicht dazu gehören, ich habe mich einfach so benommen, als wĂ€re ich ein Teil.» – Boy George



Brennend wĂŒrde uns jetzt natĂŒrlich interessieren, wer der Mann nach den vielen MĂ€dchen war, aber das werden die eifrigen Kollegen von den amerikanischen Paparazziportalen bestimmt bald enthĂŒllt haben. Aaron Carter wĂŒnschen wir jedenfalls, dass sein Traum wahr und sein Leben jetzt leichter geworden ist.

Wenn die Ex vom einen Sex hat mit dem Ex der andern

Wenn ihr die arme Frau (Meier), die hier gerade ganz alleine bis im November die Promi-News machen muss, weil die andere Frau (Rothenfluh), die da sonst mitmacht, drei Monate im wunderbaren Kreativ-Urlaub (nein, sie wird nicht Mutter) weilt, fragen wĂŒrdet, welchen deutschen Promi sie so rein gar nicht mag, was wĂŒrde sie da wohl sagen? (Sorry fĂŒr den langen Satz!)

Umfrage Wen mag Frau Meier null? Daniela Katzenberger

Sophia Thomalla

Pietro Lombardi

Mario Barth

Heidi Klum

Marc Terenzi

Abstimmen 3,445 Votes zu: Wen mag Frau Meier null? 25% Daniela Katzenberger

26% Sophia Thomalla

10% Pietro Lombardi

14% Mario Barth

20% Heidi Klum

5% Marc Terenzi

Na? Dir richtige Antwort wĂ€re die Nummer ... Es ist eine GefĂŒhlssache, quasi eine bauchbestimmte Abneigung ... Es ist eine tĂ€towierte Frau ...

Diese da: bild: via instagram

Und? Klar? Der stillgelegte MÀnnerkopf ist zweifellos Rammstein-SÀnger Till Lindemann, und die Frau entsprechend seine Ex Sophia Thomalla. Was ist die schon wieder von Beruf? «Moderatorin»? Aber wovon? BHs? Tattoos? Menschen?

Lindemann war bei der 27 Jahre jĂŒngeren Thomalla ja schon mehrfach out, aber noch nie so out wie jetzt, denn jetzt hat sie Sex mit dem Ex von Gwen Stefani, diesem Gavin Rossdale, der nur 24 Jahre Ă€lter ist als Thomalla.

Mit diesem da: Bild: Invision/Invision

Neulich waren die beiden im Ausgang. Oder die drei. Also Gavin, Sophia und das Till-Tattoo. Und da muss man sagen, dass Rossdale einen ziemlich lustigen und zugleich realistischen Kommentar unter das Instagram-Beweis-Bild geschrieben hat:

«Having fun with the band and future ex -wives.»

Ein Beitrag geteilt von Gavin Rossdale (@gavinrossdale) am 2. Aug 2017 um 21:47 Uhr

Dem ist an witziger Weisheit nun rein gar nichts hinzuzufĂŒgen.

Umfrage hat ergeben: Ihr wollt Katzen, JLaw & Federers Kinder

Liebe Leute, wir haben euch gefragt, ihr habt geantwortet. NĂ€mlich, was ihr aus der höllisch bunten, immerzu betrunkenen oder anderweitig bewegten Welt der Promis erfahren wollt. Und hier sind die Resultate, nachdem wir euch eine Nacht lang haben drĂŒber schlafen lassen:

Mehr als jeder Promi interessieren euch Haustiere von Promis (24%). Euer Lieblingspromi ist Jennifer Lawrence (22%), vor Jan Böhmermann (12%) und der Queen (8%). Total genug habt ihr von allen Kardashians (44%). Und von allen Promikindern interessieren euch Federers vier Zwillinge am meisten (42%), weit vor den Zwillingen, «die Irina Beller vielleicht noch haben können wĂŒrde» (28%).

«Leute, ihr seid noch viel toller, als ihr ahnt! Ihr habt Humor, Niveau und Herz!»

Und deshalb liefern wir euch heute, was ihr wollt! Nein, nichts Langweiliges darĂŒber, wie gut oder schlecht Ed Sheeran in «Game of Thrones» war, sondern Ed Sheerans sĂŒsse BĂŒsis!

Jöööhhh! Ein Beitrag geteilt von Ed Sheeran (@teddysphotos) am 10. Jul 2017 um 8:09 Uhr

Und noch mehr Jöööhhh! Ein Beitrag geteilt von Ed Sheeran (@teddysphotos) am 16. Jul 2017 um 8:03 Uhr

Und schon gehts zu was ganz Anderem: Jennifer Lawrence musste mal wieder kotzen!

bild: alocuraquehabitaenti.tumblr.com

Es ist ja nicht zum ersten Mal. Sie tat das schon an einem Adele-Konzert und auf einer Oscar-Party von Madonna und zwar vor den Augen vor Miley Cyrus, die gesagt haben soll:

«Jetzt reiss dich mal zusammen!»

Jetzt war sie am Broadway, schaute sich das StĂŒck «1984» nach dem gleichnamigen Roman von George Orwell an und musste sich wĂ€hrend einer Folterszene vor allen Leuten ĂŒbergeben. Was einigermassen erstaunlich ist, weil sie als Schauspielerin ja weiss Gott wissen sollte, dass das alles nur gespielt ist. Andere seien ob der Szene in Ohnmacht gefallen, heisst es. Jennifer Lawrence wurde sofort aus dem Saal gefĂŒhrt.

Sie sei von der Magendarm-Grippe ihrer Neffen angesteckt worden, heisst es. Oder ist sie etwa schwanger???

Schauspielerin Olivia Wilde reagierte prompt und twitterte:

«So lange ich ein StĂŒck habe, hat Jennifer Lawrence einen Ort, an dem sie kotzen darf.»

Nun denn. Im Herbst startet Jennifer Lawrences neuer Film «Mother!», ein Horrorstreifen, sie wird sich damit bei der Crew von «1984» revanchieren können. Regisseur ist ĂŒbrigens ihr aktueller Lover Darren Aronofsky – könnte sie von ihm schwanger sein???

Bild: protozoa pictures

Und zuletzt noch ein paar herzige Fotos von Federes Kinderbande (hach, wie die Zeit vergeht!):

Charlene und Myla 2012 Bild: EPA

2014 Bild: EPA/EPA

2015 Bild: EPA/AAP

2015

Charlene, Myla, Lennart und Leo (oder irgendwie andersrum) 2017 Bild: EPA/EPA

Jetzt seid ihr dran!

Ihr Lieben, wir wollten an dieser Stelle mal in die Runde fragen. Um ein paar Daten zu erheben. Damit wir den Promis, die jeden Morgen verzweifelt vor unserer RedaktionstĂŒre rumlungern, sagen können: «Okay, du da darfst uns dein neustes Geheimnis verraten, aber du da, hau ab!» Quasi. Ach ja, die Namen, die da stehen, haben wir nicht dem Zufall ĂŒberlassen. Sie entspringen durchaus der Erfahrung, die wir so mit euren Lesegewohnheiten machen. Und: VorschlĂ€ge sind immer willkommen! Und jetzt los!

Umfrage Von diesem Promi könnt ihr nicht genug kriegen Jennifer Lawrence

Jan Böhmermann

Miley Cyrus

Kristen Stewart

Justin Bieber

Jedes Haustier von einem Promi ist interessanter als der Promi selbst!

Jim Parsons

David Hasselhoff

Die Queen

Katy Perry

George Clooney

Unsere Bacheloretten und Bachelors

Irina Beller (Wer ist das???)

Abstimmen 4,561 Votes zu: Von diesem Promi könnt ihr nicht genug kriegen 23% Jennifer Lawrence

10% Jan Böhmermann

3% Miley Cyrus

3% Kristen Stewart

1% Justin Bieber

25% Jedes Haustier von einem Promi ist interessanter als der Promi selbst!

5% Jim Parsons

7% David Hasselhoff

7% Die Queen

2% Katy Perry

4% George Clooney

5% Unsere Bacheloretten und Bachelors

5% Irina Beller (Wer ist das???)

Umfrage Von diesen Promis habt ihr genug Alle 4583 Clanmitglieder der Kardashians

Alle Royals dieser Welt

Alle, die in «Game of Thrones» mitspielen

Alle, die in «Germany's Next Topmodel» mitgemacht haben oder mitmachen werden

Alle, die in «The Big Bang Theory» mitspielen

Alle

Irina Beller (Ich weiss immer noch nicht, wer die ist!)

Abstimmen 4,601 Votes zu: Von diesen Promis habt ihr genug 43% Alle 4583 Clanmitglieder der Kardashians

3% Alle Royals dieser Welt

6% Alle, die in «Game of Thrones» mitspielen

13% Alle, die in «Germany's Next Topmodel» mitgemacht haben oder mitmachen werden

2% Alle, die in «The Big Bang Theory» mitspielen

20% Alle

13% Irina Beller (Ich weiss immer noch nicht, wer die ist!)

Umfrage Das ist eure liebste Promi-Brut Alle vier Federer-Zwillinge

Prinz George und Prinzessin Charlotte

Die Clooney-Zwillinge

Ronaldos Zwillinge

Beyoncés Zwillinge

Die Zwillinge, die Irina Beller vielleicht noch haben können wĂŒrde. Theoretisch.

Abstimmen 3,848 Votes zu: Das ist eure liebste Promi-Brut 40% Alle vier Federer-Zwillinge

21% Prinz George und Prinzessin Charlotte

4% Die Clooney-Zwillinge

3% Ronaldos Zwillinge

4% Beyoncés Zwillinge

28% Die Zwillinge, die Irina Beller vielleicht noch haben können wĂŒrde. Theoretisch.

Ist Jennifer Lawrence zu hÀsslich?

Das ist Jennifer Lawrence. We love Lawrence. Doch jetzt könnte tatsĂ€chlich zum ersten Mal der Fall sein, was wir uns alle nicht vorstellen können: Jennifer Lawrence kriegt wahrscheinlich eine Rolle nicht, weil sie «zu wenig schön» dafĂŒr ist.

Bild: AP/AP

Und das geht so: Er hier (also Quentin Tarantino) will einen Film drehen, in dem ...

Bild: Rich Fury/Invision/AP/Invision

... sie hier vorkommt. «Sie» ist die Schauspielerin Sharon Tate, die am 9. August 1969 mit nur 25 Jahren hochschwanger und enorm grausam ermordet wurde, und zwar ...

Bild: KEYSTONE

... von ihm hier, nÀmlich Charles Manson und seiner «Family».

Bild: AP/AP

Sharon Tate war damals mit Roman Polanski verheiratet, der gerade mit «Rosemary's Baby» einen der grössten Hits der Kinogeschichte gedreht hatte. Tarantino will nun einen Film ĂŒber die mörderischen Hippies der Manson Family und ihre Verbrechen drehen. Jennifer Lawrence war schon fĂŒr die Rolle der Sharon Tate im GesprĂ€ch, aber jetzt hat Sharon Tates Schwester gesagt, er solle doch besser diese hier, also Margot Robbie ...

Bild: AP/Invision

... engagieren, die sei viel schöner als Jennifer Lawrence. Hm. «Sie ist nicht schön genug, um Sharon zu spielen», sagte Sharon Tates Schwester wörtlich. Familie ist eine Bitch. Und we love Lawrence.

Ich bin Mutter, du wirst Mutter

Alle zeigen jetzt grad ihre Zwillinge: Die Federers gleich doppelt in Wimbledon, aber natĂŒrlich nicht so prunkvoll wie BeyoncĂ©. Die sich auf Instagram als Madonna, aber auch als Venus und viele verlockende Frauen mehr aus der Kunstgeschichte prĂ€sentiert. Aber egal! Denn uns geht's gerade um etwas Anderes.

Ein Beitrag geteilt von Beyoncé (@beyonce) am 13. Jul 2017 um 22:10 Uhr

Darum nÀmlich, dass Beyoncés Bild gleichzeitig mit dem neuen «Vanity Fair»-Cover erschienen ist. Und da sehen wir die hochschwangere Tennisikonenlegendenqueen Serena Williams, fotografiert von Annie Leibovitz.

Ein Beitrag geteilt von Serena Williams (@serenawilliams) am 27. Jun 2017 um 6:20 Uhr

Innendrin grad noch einmal.

Ein Beitrag geteilt von Serena Williams (@serenawilliams) am 27. Jun 2017 um 7:57 Uhr

Zufall? Gerne wĂŒssten wir, ob sich die zwei heimlich abgesprochen haben. Denn die Botschaft ihrer starken Bilder ist sonnenklar: The future is black, und die Frau ist der Boss. Wahlweise ist Boss dabei auch gleich mit Göttin zu ersetzen.

Die Baby Daddys fehlen. Im Fall von Beyoncé, weil sie total hÀssig auf ihren Jay Z ist, der jetzt endlich zugibt, sie betrogen zu haben. Im Fall von Serena Williams, weil Annie Leibovitz bereits 1991 die hochschwangere Demi Moore auf dem Cover der «Vanity Fair» verewigte.

Und weil's so schön ist, hier noch einmal Beyoncés bescheidenes Schwangerschaftsfötteli:

Ein Beitrag geteilt von Beyoncé (@beyonce) am 1. Feb 2017 um 10:39 Uhr

Alexander Skarsgard macht uns fertig

Der schwedische Beau Alexander Skarsgard biss sich vor ein paar Jahren als Vampir Eric in der HBO-Serie «True Blood» in unser GedÀchtnis. Weil er so dabei aussah:

Bild: hbo

Vor kurzem erzÀhlte er der «Vanity Fair Italia», dass er einen Instagram-Account betreibe. Allerdings keinen mit Star-Selfies, sagte er, und unter einem Pseudonym. Und mit ganz wenigen Followern. Denn:

«Zahlen sind wichtig fĂŒr die Kardashians. Aber nicht fĂŒr einen Schauspieler. Wenn ich 14 Selfies tĂ€glich poste, wenn ich euch sage, was ich zum FrĂŒhstĂŒck esse – wieso sollt ihr euch dann noch meine Filme anschauen?»

Recht hat er! Ein Heer von Social-Media-Detektiven machte sich danach auf, um Alexander Skarsgard auf Instagram zu suchen. Und sie stiessen auf: Rex Danger!

Erstaunlicherweise folgt dieser Rex Danger enorm vielen Schauspielerinnen und Schauspielern, mit denen Skarsgard schon gearbeitet hat. Und vielen Schweden mit dem Familiennamen Skarsgard. Und ĂŒberhaupt enorm vielem aus Schweden. Inklusive Skarsgards liebsten Bands, Sportvereinen etc. Und dann postet dieser Rex Danger ganz zufĂ€lligerweise auch immer Bilder von Orten, an denen Alexander Skarsgard gerade war. Zufall? Wir meinen: nein!

Gerade verabschiedete sich Rex Danger vom ĂŒberraschend verstorbenen Nelsan Ellis, der in «True Blood» mitgespielt hatte.

«Das grösste Talent und der sĂŒsseste Mann. Leb wohl, mein Freund.» Ein Beitrag geteilt von Rex Danger (@rexdanger) am 9. Jul 2017 um 13:04 Uhr

Nach einer Wanderwoche (von Skarsgard) in den Dolomiten postete er dies:

«Ein grosses GebrĂŒll fĂŒr unseren kleinen, aber furchtlosen BergfĂŒhrer Giuseppe!» Ein Beitrag geteilt von Rex Danger (@rexdanger) am 1. Jul 2017 um 9:10 Uhr

Und hier sehen wir das einzige richtige (Partial-)Selfie von Skarsgard:

«Diamanten sind die besten Freunde des Mannes mittleren Alters.» Ein Beitrag geteilt von Rex Danger (@rexdanger) am 1. Mai 2017 um 14:30 Uhr

Hier noch ein bisschen Fan-Art. Aber mehr von Alexander Skarsgard findet sich bis jetzt tatsÀchlich nicht auf dem Instagram Account von Rex Danger.

Ein Beitrag geteilt von Rex Danger (@rexdanger) am 16. Apr 2017 um 13:35 Uhr

Ja, ja, nicht nur Rex Danger auch Alexander Skarsgard war am Elton-John-Konzert in Gröna Lund.

«Die grosse alte Dame hat's immer noch in sich.» Ein Beitrag geteilt von Rex Danger (@rexdanger) am 2. Jul 2017 um 14:51 Uhr

Und dies postete «Rex Danger» am 26. Januar 2017 (beziehungsweise der Greenpeace-Sympathisant und Umweltaktivist Alexander Skarsgard):

Ein Beitrag geteilt von Rex Danger (@rexdanger) am 26. Jan 2017 um 1:35 Uhr

Na? Noch Zweifel? True? Oder nur «True Blood»?

Kristen Stewarts Liebesleben treffen sich in der Luft

Ist es nicht zum Umfallen blöd? Da sitzt man gemĂŒtlich mit seinem aktuellen Liebesleben in der Business oder First Class eines schönen Flugzeugs. Die Paris Fashionweek liegt hinter einem, Hollywood vor einem. Und dann das: Nicht allzu weit weg sitzt ein altes Liebesleben. Also, DAS alte Liebesleben. Mit dem einen die ganze Welt schon gesehen hat und das erst noch auf der Leinwand! Jede Pore eurer KĂŒsse haben sie studiert, die Voyeure!

Genau dies erlebte Kristen Stewart, 27, coolste Schauspielerin, ja vielleicht sogar coolste Frau ihrer Generation.

Die Kristen Bild: AP

Sie hat ja geschafft, worum sie viele MĂ€nner beneiden: Sie hat sich mit Stella Maxwell, 27, einen Victoria's Secret Engel geangelt. Und weil Models nun mal zum Anschauen da sind, schauen wir uns Stella Maxwell jetzt ein bisschen an:

Die Stella Ein Beitrag geteilt von Stella! (@stellamaxwell) am 2. Jul 2017 um 9:03 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Stella! (@stellamaxwell) am 7. Jul 2017 um 14:23 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Stella! (@stellamaxwell) am 5. Jun 2017 um 4:51 Uhr

Mit dieser Stella stieg Kristen nun vor wenigen Stunden in Los Angeles aus dem Flugzeug. Und wer verliess das gleiche Flugzeug wenig spÀter auch noch? Der hier!

Der Robert Bild: Thibault Camus/AP/KEYSTONE

Wie Stewart und Maxwell war nĂ€mlich auch Robert Pattinson Star der Paris Fashion Week gewesen. Er jobbt ja ein bisschen fĂŒr Dior, Stewart fĂŒr Chanel. Quasi in einem Celebrity-Death-Match der Modelabel.

Wie sehr die beiden Exen einander im Flugzeug gehatet, ignoriert oder gemocht haben mögen, wissen wir nicht, es hat sich bedauerlicherweise noch kein Crewmitglied ihres Flugs zur «Quelle» machen lassen.

Im folgenden Video sehen wir ĂŒbrigens Kristen, Pharrell, Katy Perry und andere ganz normale Menschen, wie sie in Paris die Chanel-Party besuchen. Ohne Robert!

Ryan Goslings deutscher DoppelgÀnger

Wir sind verwirrt! Bis eben dachten wir doch noch, dass Ryan Gosling, Sweethart par excellence, Sohn kanadischer Mormonen sei. Und jetzt das! Plötzlich nennt sich Ryan Gosling nÀmlich Joe Laschet, und sein Vater ist nicht Handelsvertreter, sondern MinisterprÀsident von Nordrhein-Westfalen und Parteimitglied der CDU. WTF???

Und so zeigt sich dieser Joe Laschet auf Instagram:

Ein Beitrag geteilt von Johannes Laschet (@joe_laschet) am 23. Jun 2017 um 6:01 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Johannes Laschet (@joe_laschet) am 1. Jun 2017 um 3:05 Uhr

VerrĂŒckt, oder? Weshalb Joe Laschet aktuell auch das weltbeste Gosling-Double ist. Im Vergleich dazu der echte Gosling:

Bild: EPA

Bild: EPA/EFE

Und wer ist das? Gosling? Laschet? Nein, definitiv Gosling! Oder doch Laschet? Ach ja, Joe Laschet will ĂŒbrigens weder Schauspieler noch Politiker werden, sondern Jurist. Aktuell ist er aber vor allem «Style-Blogger» wie affig ist das denn? .

bild: instagram

Trump blockiert Stephen King. Welche Ehre!

Wetten, dass das Böse in einem der nĂ€chsten Schauerromane von Stephen King eine orange PerĂŒcke trĂ€gt und Mist twittert? Per Twitter teilte King – einer der bösesten Trump-Kritiker – Folgendes mit:

«Trump hindert mich daran, seine Tweets zu lesen. Vielleicht muss ich mich umbringen.»

Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself. — Stephen King (@StephenKing) 13. Juni 2017

Worauf dem superprominenten Bestseller-Autor innerhalb von zwei Minuten eine superprominente Bestseller-Autorin zu Hilfe eilte:

«Ich habe noch Zugang. Ich schick sie dir per Direktnachricht.»

I still have access. I'll DM them to you. https://t.co/MhibEYDBTg — J.K. Rowling (@jk_rowling) 13. Juni 2017

Worauf King mal in die Runde fragte, ob sonst noch mehr von Trump blockiert worden sei, oder ob es sich um einen Hoax handeln wĂŒrde.

«Es ist ja nicht so, dass seine Tweets schwer zu finden wÀren!»

Have others received a notification of being blocked from Trump's tweets, or is it a hoax? It's not as if his tweets are hard to find! — Stephen King (@StephenKing) 13. Juni 2017

Und ja, es meldeten sich ein paar Kulturschaffende, allerdings niemand, den wir hier kennen wĂŒrden, weshalb wir sie jetzt auch nicht wiedergeben. Von Trump blockiert zu werden, sei ein «Ritterschlag», waren sich alle einig.

Sehr hĂŒbsch war dann aber noch Kings Tweet in den frĂŒhen Morgenstunden des Mittwochs («Ödland» mĂŒssen wir uns merken, ein schönes, viel zu selten verwendetes Wort):

«Blockiert! Verdammt zu einem existenziellen Ödland der Trumplosigkeit!»

Blocked! Condemned to an existential wasteland of Trumplessness! — Stephen King (@StephenKing) 14. Juni 2017

Worauf der User @305Pirate das Ganze treffend zusammenfasste:

«13. Juni – der Tag, an dem eine geliebte Kinderbuchautorin sich mit einem verehrten Horrorschriftsteller zusammen tat, um zu den gelehrtesten RĂ€chern aller Zeiten zu werden :)»

June 13 - the day when a beloved children's author partnered with an adored horror novelist to become the Geekiest Avengers ever :) pic.twitter.com/Iq0lPzBqNT — 305 Pirate ☼💜☠(@305Pirate) 14. Juni 2017

Wie schön, dass wir die beiden Avengers auf Twitter haben.

