Erkennst du ihn? 19 skurrile Model-Bilder von damals noch unbekannten Promis

Bevor der Ruhm kam, mussten die Promis in spe nehmen, was es an Aufträgen gerade so gab. Modeljobs waren da keine schlechte Sache, wollten die hübschen Leute doch ihr Gesicht in die Welt hinaus promoten.

Die Bilder davon sind besonders ein paar Dekaden danach sehr hübsch anzusehen. Vor allem die folgenden.

Natürlich hast du unser Covergirl schon erkannt. Es sieht ja eigentlich noch genau so aus heute. bild: pinterest

Es ist ... (Klick drauf!) Bild: Charles Sykes/Invision/AP/Invision

Von Keanu Reeves zu Mila Kunis. Auch sie hat in ihrer Jugend mit Modeljobs Geld verdient. bild: imgur

Wer würde in präpubertärem Alter nicht für Spielsachen werben wollen?! Video: YouTube/tracy80sgirl

Da hatten es andere Kinder langweiliger: Mischa Barton für Calvin Klein bild: calvin Klein

Lindsay Lohan liess sich ebenfalls von CK engagieren. Muss Spass gemacht haben. bild: pinterest

Auch er: Jimmy Fallon

Erst dachten wir, es sei ein Fake. Aber Komiker Jimmy Fallon scheint tatsächlich mal für Calvin Klein Werbung gemacht zu haben. Hier ein Interview darüber.

Elijah Woods Sedcard, vermutlich. Wofür er wohl engagiert wurde? Eine Broschüre für Steuerberater? bild: pinterest

Amanda Seyfried durfte sogar für ein Buch-Cover herhalten. bild: pinterest

Passend dazu eine Slideshow: So werden Promi-Namen richtig ausgesprochen

Unten geht's weiter ...

Robert Pattinson war, bevor er Vampir für «Twilight» wurde, ein Unterwäsche-Modell. bild via twitter

«Hey, Baby.»

Noch einmal Lindsay Lohan für Klamotten. Hier mit Schauspiel-Kollegin Kirsten Dunst. bild: pinterest

Gwyneth Paltrow für Esprit. Und Kondome. bild: pinterest

Unverkennbar, dieses Lachen! Cameron Diaz anno 1990 für eine Mädchenzeitschrift. bild: seventeen

So auch «Resident Evil»-Schauspielerin Milla Jovovich, 1988. bild: seventeen

Und natürlich Katherine Heigl, 1994. bild: seventeen

Sie war vermutlich der Traum aller High-School-Buben. bild: seventeen

Bei den folgenden Bildern wissen wir leider nicht, wofür genau sie aufgenommen wurden. Trotzdem wollen wir sie euch keineswegs vorenthalten! Hier ein junger, modelnder George Clooney. bild: pinterest

Angelina Jolie war nie hässlich. Hier der Beweis, ein Shooting-Foto aus ihrer Jugend. bild: pinterest

Brad Pitt. So RRRRAAWW!!!!

Ashton Kutcher war vor seine Hollywood-Karriere ganz offiziell Model. Bild: pinterest

Aber das Beste kommt zum Schluss: Jared Leto. bild via ranker

«Baby, komm her, ich bin so verliebt. (Und Magen-Verstimmungen hab ich auch.)»

(sim)

Auch lustig: (Betrunkene) Menschen, die im Ausgang einen «Promi» getroffen haben – ah, nein, warte mal ...

Das könnte dich auch interessieren: Conchita Wurst ist schon bald tot: Tom Neuwirth lässt seine Kunstfigur sterben Ein Anabolika-Konsument erzählt, wie er früher Blut pisste Foraus will das Tinder der Aussenpolitik werden Die Erfolgsstory von Beat Feuz: Wie aus dem Pummelchen ein Weltmeister wurde

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo