FREE PICDUMP!

«Hoi. Wo geht's hier zum Picdump?» via forgifs

Cool. Dann fangen wir mal an.

Ist ja auch höchste Zeit, nid wohr via ebaumsworld

Wenn der Tag mal stressfrei anfängt: via ebaumsworld

Sie ist ihm wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten 😍 via userinput

Lecker Burger für zwischendurch via userinput

Mehr leckere Burger. Mhmmm.

Oldie but Goldie: via ebaumsworld

PS: Eine Motte mit Mopsgesicht. MOPSGESICHT. via knusprigtittenhitler

Wenn dich jemand beim Bewerbungsgespräch fragt, was dein grösstes Talent ist: via forgifs

Wenn du im Bewerbungsgespräch noch mehr Talente beschreiben musst: via knusprigtittenhitler

Wenn du versuchst, mehr PEPP in deine Beziehung zu bringen

Mehr davon: Diese 25 Cartoons zeigen perfekt, wie es ist, in einer Beziehung zu sein

«Bitte. Hör uf.» via ebaumsworld

Vermutlich hat der Maler ihnen Witze aus dieser Slideshow vorgetragen:

Umfrage Optische Täuschungen!!! Okay!!!!

Ich bin mal mutig und klicke diese Antwortmöglichkeit an.

Abstimmen 204 Votes zu: Optische Täuschungen!!! 17% Okay!!!!

82% Ich bin mal mutig und klicke diese Antwortmöglichkeit an.

Wenn du lange genug auf das Bild starrst, verschwindet es: via imgur

Die Strassen ganz links und ganz rechts sind identisch via imgur

Kannst du es lesen? via imgur

Wenn du lange genug auf den roten Punkt in der Mitte starrst, werden die weissen Formen auch farbig: via imgur

Und wenn du hier lange genug die Mitte anstarrst, «repariert» sich der Rand von selbst via imgur

So, fertig optische Täuschungen. Mir ist schon bitzli schlecht. via ebaumsworld

Hier noch perfekte Illusionen, weil cool:

Es kann nur einen «guten Jungen» geben via mememaster.tumblr

Süsse Katze für zwischendurch, die dich im Schlaf ... äh ... beschützt via mememaster.tumblr

Denk immer dran: DU entscheidest selbst, wie du dein Leben leben möchtest via ebaumsworld

Wenn du dein Kind fragst, ob du was von seinem Donut haben darfst: via ebaumsworld

Sei nicht traurig, hier gibt's noch mehr Dessert:

Und nun, einfach so: via forgifs

Google kennt die Probleme des einfachen Mannes via ebaumsworld

Er weiss, wer seine Vorfahren waren via mememaster.tumblr

Süsse Pinge für zwischendurch: via forgifs

Wenn der Hund den Hund spazieren führt: via mememaster.tumblr

Falls du noch eine Verkleidung für die Fasnacht brauchst: via ebaumsworld

Noch mehr Last-Minute-Verkleidungen:

Und hopp! via forgifs

Passend dazu: 33 Bilder vom Moment, bevor das Desaster eintritt

Wenn ich ein Hund wäre: via mememaster.tumblr

Noch mehr lecker Essen: via ebaumsworld

Wählt alle Thor! via mememaster.tumblr

Wenn du jedem sagst, dass du noch MEGA VIEL ZU TUN HAST – und dann die nächsten vier Stunden das machst: via imgur

Schöne Dusche, weil schön: via imgur

Passend dazu: 30 Produkte, die du nur schon wegen des Designs kaufen willst

Wenn sich deine Arbeit stapelt und stapelt und du statt sie zu erledigen ... ein Nickerchen machst: via imgur

Jeder hatte schon mal so einen ~Moment~: via forgifs

Wenn du mit jemandem deinen Lieblingsfilm schaust und immer rüberguckst, ob derjenige auch wirklich schaut: via dabmoms

Wenn dich jemand fragt, ob du noch mit in den Ausgang kommst: «Sorry, beschäftigt» via imgur

Du, an jeder Party, auf der auch ein Hund ist: via ebaumsworld

Wenn du mit vollem Einsatz kochst: via forgifs

«‹Hol dir ein Kind als Haustier›, haben sie gesagt, ‹das macht Spass!›, haben sie gesagt ...» via thedailylaughs.tumblr

RENNT, RENNT!!!! via ebaumsworld

Wenn die Kassiererin schon den nächsten Kunden bedient, du dein Geld aber noch gar nicht verstaut hast. Stressss!!!! via thedailylaughs.tumblr

Endlich via thedailylaughs.tumblr

Wenn ihr in der Schule das Thema «Cannabis» besprecht und alle deine Mitschüler dich so anschauen: via ebaumsworld

Jedes Mal, wenn dich irgendjemand in einem Foto tagged: via dabestmemes.tumblr

Wenn du hässig bist, dich aber niemand ernst nimmt, weil du so herzig bist: via dabestmemes.tumblr

Währenddessen in den USA ... via extra fabulous comics

Hoi via ebaumsworld

Was macht eigentlich unser Lieblings-Photoshopper?

Ah, immer noch fleissig bei der Arbeit. Gut. via twitter/james fridman

Mehr von seiner grandiosen Arbeit:

Vegetarisches Kätzchen für zwischendurch: via ebaumsworld

Und nun: Die grösste Banane, die ich je gesehen habe via ebaumsworld

Passend dazu: Riesenschnägg. Der ist grösser als unser Redaktionshund. via dabestmemes.tumblr

Und grösser als viele in dieser Slideshow: 50 süsse Tiere mit Gipsverband

What via ebaumsworld

Und hopp! via hugelol

Ha ha ha ha ha ha nicht. via lunar baboon

«‹Hol dir einen Hund›, haben sie gesagt, ‹es ist voll lässig›, haben sie gesagt ...» via hugelol

Wenn du wochenlang ein Spiel gezockt hast und dann mal wieder rausgehst: via ebaumsworld

Wer kommt mit essen? via userinput

Ich weiss nicht mal, was das für ein Tier ist via hugelol

Mehr solcher Kreaturen:

Wenn der hinter dir die ganze Zeit hupt, du aber OFFENSICHTLICH NICHT FAHREN KANNST via hugelol

Wer wäre für den Job besser geeignet? via userinput

Diversität in der Nachbarschaft via userinput

Wenn du eigentlich eine Arbeit schreiben solltest: Huiiii! via ebaumsworld

Leute, die im Internet rumstreiten müssen: via hugelol

Flachwitz für zwischendurch via hugelol

Abonniere mich, ja? Cool! Picdump Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Falls du mal jemanden ärgern willst: via imgur

Wenn ich ein «Kunstwerk» fabrizieren würde: via userinput

Wenn dich jemand fragt, wie deine Traumhochzeit aussehen würde: via imgur

Anna Rothenfluh als Baby. Haha. via gifbin

Du Bonzen-Kartoffel via userinput

«Baby, wieso?» – Die Lovestorys der «Bravo» sprechen uns direkt aus der Seele

Genau so, wie sie es geübt hat via imgur

Nur eine Bitte: via imgur

Falls du dich alt fühlen willst: via userinput

Mehr Dinge, «vor 30 Jahren»:

Dieses Kunstwerk trägt den Namen «Typisch»: via imgur

Kleiner Trick für zwischendurch: via imgur

Terminator als Baby: via imgur

Oh, hier noch ein Bild für Anna Rothenfluh: Die Bibel. Teil 2 – Internet-Edition. via userinput

PS: Loro kocht in einem Skilager für 40 hungrige Kids. Er ist leider nicht da. Stattdessen kriegt ihr: das hier. Auch süss, oder? via imgur

Und hier noch eine Schlange mit lustiger Kopfbedeckung via imgur

Mehr süsse Schlangen mit noch süsseren Hütchen:

Damit wir auch heute etwas gelernt haben, müssten wir uns bei dem hier melden: via userinput

Danke, Merkel via userinput

Und nun, damit wir auch heute etwas gelernt haben: Tolle Namen! via imgur

Falls du mal wieder eine Alternative zum klassischen Stinkefinger brauchst: via imgur

Wir sind bald fertig. :( Aber bevor wir fertig sind, schauen wir uns mal an, was währenddessen sonst so in der Welt passiert.

Währenddessen in Norwegen: via meanwhile in

Währenddessen in Australien: via meanwhile in

An einem anderen Ort in Australien: via meanwhile in

Währenddessen in den 80ern: via meanwhile in

Währenddessen in den 90ern: via meanwhile in

Währenddessen im Internet: via meanwhile in

Währenddessen auf Myspace: via meanwhile in

Währenddessen auf Google+: via meanwhile in

Währenddessen in der Nähe einer Autowaschanlage: via meanwhile in

Und währenddessen beim Nickelback-Konzert: via meanwhile in

Umfrage He! Nickelback sind voll gut! Nein.

Ja, dir gefällt es vielleicht nicht, aber über Musik lässt sich nicht streiten, sie sind wirklich gut! Ihr erstes Album zum Beispiel, da hört man genau, wie grossart...

Nein.

Abstimmen 333 Votes zu: He! Nickelback sind voll gut! 16% Nein.

26% Ja, dir gefällt es vielleicht nicht, aber über Musik lässt sich nicht streiten, sie sind wirklich gut! Ihr erstes Album zum Beispiel, da hört man genau, wie grossart...

58% Nein.

Proscht Zämä! Bis zum nächsten Mal. via twitter/mrsadolfhilton

Tschüss, Freunde via userinput

Es winkt heute für euch: Eine kleine Hand. NICHT DIE HAND VON TRUMP. Er hat grosse Hände. Riesige Hände. Alle sagen es. Es ist wahr. Bild: DAVID RYDER/REUTERS

Oh, und bitte den Push anmachen, ja? Cooldanke! So geht's:

Und nun, damit ihr wisst, was sonst so abgeht: Aktuelle Polizeibilder

Picdump ist gut für deine Gesundheit: Hol dir mehr! Gleich wirst du genau so viel Spass haben, wie die zwei: PICDUMP! 🙃 Nicht nur Jesus liebt dich: Der Picdump auch. (Sogar noch mehr 😒) Auf deiner To-do-Liste: PICDUMP! (Todo, todo, todo todo todo todoooo) «Schau den PICDUMP! Jetzt.» So, Freunde, das letzte Mal dieses Jahr: 💥 PICDUMP! 💥 Es gibt für alles ein erstes Mal. Auch für den Picdump und mich ❤️ Dein Weihnachtsgeschenk ist jetzt schon da: PICDUMP! Klickst du hier auch drauf, wenn ******* nicht im Titel steht? Admiral Delf befiehlt: Guck den PICDUMP. Jetzt. Nananananananana Nananananananana PICDUMP! HA! Erwischt! Ich darf dich jetzt hauen. Gruess, Picdump 😒👊 Zeit für die schönen Dinge im Leben: PICDUMP! ☺️ HIER, AUFHEITERUNG: PICDUMP! Alles weglegen, es ist so weit: PICDUMP! Damit wir auch heute etwas gelernt haben: Picdump はここにあります! Keine Zeit zum Studieren, der PICDUMMP ist da! Der PICDUMP ist da! 💪 OHMEINGOTT,WAS IST D- ah, der Picdump «Hahaha» und so weiter: Der PICDUMP ist da! Ja, du siehst ganz richtig: Der PICDUMP ist da! Ein Wort: Picdump 101 Bilder gegen Langeweile: Der Picdump ist da! Du bist NIE allein, der PICDUMP ist immer bei dir! Du kannst deiner Arbeit jetzt den Finger zeigen: Es gibt noch einen Picdump! Nichts als heisse Luft (und lustige Bilder)! Der Picdump ist da Tschüss, Langeweile! Der Picdump ist da! Hopp, hopp Aus dem Weg, Langeweile! Der Picdump ist da! Juhu Keine Zeit für Sommerferien – der Picdump ist da! 101+ Bilder gegen Langweile: Der Picdump ist da! Hurra! Bitte Platz nehmen. Der PICDUMP ist da! Chuck Norris lacht nicht über den Picdump. Der PICDUMP lacht über Chuck Norris Hab einen Trick angewandt, damit ihr mich beachten müsst. Gruss, PICDUMP Mitkommen! Der PICDUMP ist da! Sorry, bin z spaht, han na müesse s perfekte Selfie mache. Gruess, Picdump Komm näher! Der PICDUMP ist da! Du musst nicht länger auf den Picdump warten, er ist da-ha! Hier kommen die schönsten 4 Minuten deines Lebens: Der PICDUMP ist da! Aus Gründen: Picdump! :-* Keiner zu klein, um im PICDUMP zu sein! So, es geht los, hopp Das Internet in einem Bild erklärt: Willkommen zum PICDUMP Wenn du schon den ganzen Tag darauf wartest, dass der Picdump endlich kommt Weil Mittwoch schon so lange her ist: Extra-PICDUMP! Setz dich bitte, der PICDUMP ist da (endlich) Wenn zwei sich streiten, freut sich ... der Picdump! Jeh! Weil es nie zu viele Picdumps geben kann: PICDUMP! Wenn alle mega fest aufs WC müssen, aber für den PICDUMP noch posieren sollen Du kannst jetzt rauskommen, der PICDUMP ist da!​ Weil watson-Mitarbeiter Bruno Mist gebaut hat: Extra-PICDUMP (ein richtiger, wirklich). Hurra! Grosser Spass am Wochenende: Best of Picdump – Teil VI! Keine Zeit zum traurig sein, der Picdump ist da! Lernen mit PICDUMP: Darum solltest du an einer Party NICHT einschlafen Dein Zmittag ist da: PICDUMP. Juhu Keine Zeit für Party, muss PICDUMP schauen Lehn' dich zurück und lass dich einfach fallen: Der PICDUMP ist da Alle weg jetzt! Der Picdump ist da! Komm rein, der Picdump ist da! So ein dümmliches Bild kann nur etwas bedeuten: Der Picdump ist da! Wolltest du heute noch ein bisschen was arbeiten? Tja, das wird wohl nix: EXTRA PICDUMP Der PICDUMP ist heute sehr ... äh, ansteckend Yo, der Picdump ist da! Er hat ihr die Frage aller Fragen gestellt: «Willst du mit mir den #Picdump schauen?» Der #PICDUMP ist da? Aussssgezeichnet Leg dein Buch weg, es ist Internet-Zeit: der PICDUMP ist da! Und jetzt huldigt alle unserer Praktikantin, dank ihr präsentieren wir euch heute: Best of Picdump – Teil III Harry Otter befiehlt: Schau den Picdump! Sofort! Ah, endlich Abkühlung! Der #Picdump ist da! So sehen deine Beine aus, nachdem du dir den Picdump angeschaut hast. Picdump!!! Hey, du Perversling! Hör auf, ihr ins Handy zu starren ... Ah, was? Der PICDUMP ist da? Okay, weiterschauen! Aufwachen! Der Picdump ist da! Ja, jetzt schon (wir können es selbst kaum glauben) PICDUMP!!! Der Hund ist ja schon so ultracool. Aber warte, bis du ihn von unten gesehen hast! P.S.: Hört auf, mir Penisse zu schicken -_- Leg dich hin und geniesse: Best of #PICDUMP – Teil II Wenn du den PICDUMP zum Zmittag erwartest – er sich aber verspätet ... Der PICDUMP ist da! *Achtung: Dieser Artikel kann Bilder aus dem Internet enthalten* Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo