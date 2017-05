Dein Gesicht, wenn du den Picdump erblickst

NANANA – ihr kennt es ja.

Gut, dann starten wir doch gleich mit einer ...

... peinlichen Usergeschichte für zwischendurch: «Konnte mich nicht entscheiden, ob ich sagen soll ‹Sie können hier absitzen› und ‹Sie können hier Platz nehmen›. Gesagt wurde: ‹Sie können hier abnehmen›.»

Sie hat nicht ganz unrecht. via twitter/helenhousandi

Und jetzt alle: For lease navidad, for lease navidad! via ebaumsworld

Das ist Phil. Phil hat ein bisschen Fellausfall. via imgur

Stell dir vor du läufst durch den Wald und erblickst das. via ebaumsworld

Wenn das Boot keine Sorgen hat, solltest du auch keine haben. via userinput

Wenn wir ein Tier wären: via userinput

Damit wir auch heute etwas gelernt haben: Kookaburra = Jägerlieste. Bild: AP/Maryland Zoo

Spass mit Akte Sex. via imgur

Jeder hat ein Talent. Seines hat er soeben entdeckt: via imgur

Apropos Talent: Blicken wir zurück, als die watson-Redaktion versuchte, einen Vogel zu malen.

«Ich trinke nur noch mein Bier fertig, danach gehe ich ins Bett!»



14 Stunden später:​ via ebaumsworld

90er-Kinder erinnern sich noch an diese Auflösung. via userinput

Der Weg ist das Ziel: via ebaumsworld

PS: Erinnern wir uns kurz an die Zeit zurück, als wir Selfies mit Webcams gemacht haben. Webcams. Haha. via imgur

Oder an deine 25'000 Freunde auf MySpace. Hi Tom! via imgur

Hach. Früher wars schon schön. via giphy

Und diese Szene hier, die ist gar nicht sooo lange her. Ja, manche benutzen das heute noch. Sagt man. via imgur

PS: «Miiinchia, das ist ja voll 90er – vor 20 Jahren waren diese Dialoge der absolute Burner»

Peinliche Usergeschichte für zwischendurch: «Für die Ausbildung an der PH war ich in einer englischsprechenden Schule. Einmal kam ein Lehrer zu mir und erklärte, dass im Hinterzimmer ‹a Ninja-Kid› sitzt. Meine Reaktion: ‹Ok, hahaha!› Was er wirklich gesagt hat: ‹an injured kid›. Blöderweise war mir dies so peinlich, dass ich nie erklärt habe, wieso ich gelacht habe.»

Alles ruhig auf Gang 3. via imgur

Wenn du mit deinen Freunden einen Film schaust und sie ständig irgendwelche Fragen stellen, anstatt einfach den Film zu schauen. via instagram/dabmoms

Wenn du betrunken bist und dein Kumpel dich nach Hause befördern muss: via ebaumsworld

Und nun aus der beliebten Kategorie: Traue keinem Bild!

Das Foto – und wie es wirklich entstanden ist: via imgur

Hinter den Kulissen 2: via imgur

Hinter den Kulissen 3: via imgur

Hinter den Kulissen 4: via imgur

Hinter den Kulissen 5: via imgur

Hinter den Kulissen 6: via imgur

Kosmos-Haare für zwischendurch. via giphy

Mehr schöne Haare: Besonders schräge Fussballer-Frisuren

Wrestling zusammengefasst: via imgur

Wenn alle in deinem Freundeskreis miteinander Streit haben, du aber in keinem Streit involviert bist: via ebaumsworld

Peinliche Usergeschichte für zwischendurch: «Bänkli-Schutten im Turnen und der Lehrer spielt als Goalie mit. Ich krieg den Ball halbhoch und ziehe Vollrist durch – dem armen Lehrer voll auf die Nüsse. Er bricht wimmernd zusammen und bleibt minutenlang liegen. Anstelle eines akuten Helfersyndroms kriege ich einen nicht kontrollierbaren Lachanfall, der sich seit 30 Jahren jedesmal wiederholt, wenn der Film vor dem inneren Auge läuft.»

«JUHU SOMMER!»



10 Minuten später:​ via userinput

Muss. T-Shirt. Haben. via userinput

Wenn du zu schätzen weisst, wer dich durch deine Prüfungsphase begleitet hat: via userinput

Wenn du dich nicht entscheiden kannst, wen du mehr liebst: via imgur

James Blunt ist ein Guter. via twitter/jamesblunt

Damit du noch mehr gelernt hast: Darum hat das Huhn die Strasse überquert. via onemandreaming

Süsse Katze für zwischendurch: via dankmemes

Damit wir heute noch mehr gelernt haben: via healthymemes.tumblr

Und wie wir ja bereits wissen, ist Salat SEHR LUSTIG. Schaut hier die Beweisbilder:

Schöne Treppe für zwischendurch, die ich jedoch nie benutzen würde. via interiordesign.tumblr

Weniger hübsche Designs:

Wenn du Witze über alle deine Freunde gerissen hast und die jetzt alle sauer sind, du dich aber immer noch unglaublich lustig findest: via simpsonsmemes.tumblr

Damit das ein für alle mal geklärt ist: via userinput

Damit du heute noch mehr gelernt hast: via twitter/beercellarexe

Schöne Steine für zwischendurch: via ebaumsworld

Was unser Tool ausspuckt, wenn man nach «schön» sucht: «Hier ein paar Leute, die sich selbst schön photoshoppen wollten – und unschön scheiterten»

Peinliche Usergeschichte für zwischendurch: «Ich stand bei meinem Chef im Büro und besprach mit ihm kurz die wichtigsten Pendenzen. Dabei hielt ich einen Kugelschreiber in der Hand und hielt in so smart an meine Lippe, bzw. mein Kinn. Irgendwann musste mein Chef lachen und meinte, ich hätte mir meinen Mund angemalt. Ich hatte den Kugelschreiber die ganze Zeit so herum gehalten, dass er auf mein Gesicht abfärbte. Später vor dem Spiegel sah ich, dass mein ganzes Kinn schwarz gemalt war. Das war recht lustig.»

Wenn du allein sein willst, aber nicht sooo allein: via facebook/catsonapp

Wenn dein Gepäck mal wieder als Letztes kommt: via userinput

Haha. via imgur

Ein Hund Namens Kerberos für Anna Rothenfluh. Der dritte Kopf versteckt sich hinter der Tür. via userinput

Das Essen auf der anderen Seite sieht immer besser aus. IMMER. oh no pic.twitter.com/t7PLIJgCos — Alex Norris (@dorrismccomics) 23. Mai 2017

Wenn im Gruppenchat jemand etwas so Lustiges schreibt, dass sogar DU «Haha» antwortest, obwohl du nie etwas schreibst. via userinput

Moll. Bravo. via userinput

Mehr Sehenswürdigkeiten: 25 wahnsinnig sinnlose Tripadvisor-Reviews

Vor den Ferien immer so: via lolnein

Vorstellung vs Realität: via dankmemes

Mehr Onlineshopping: Vorstellung vs. Realität

Lernt das endlich!

Immer, wenn ich mich beim Gamen anstrengen muss, muss ich nach vorne lehnen. Wieso auch immer. via gamermemes

Weil wir alle gerne Lachen: WITZE. Für «Nerds».

Peinliche Usergeschichte für zwischendurch: «Ich spürte, wie der Gasdruck in meinem Darm immer stärker wurde, deshalb entschloss ich mich diesen vorsichtig abzulassen was mit einem tiefen Ton begann. Um diesen Ton zu stoppen, versuchte ich, meinen Anus zuzupressen, was dazu führte, dass der Ton noch lauter und immer höher wurde. Was noch zu erwähnen ist: es war in der Kirche beim Gottesdienst bei den Konfirmanden und schon 50 Jahre her.»

Wenn du etwas wirklich liebst, dann schliesst du es mit diesem Schloss ab: via ebaumsworld

😱😱😱 via userinput

Apropos Dämonen: Tattoos in Japan – Götter, Dämonen und Koi-Karpfen

Das hast du jetzt von deinen Spidermanschuhen. via funnyordie

Sportarten, die olympisch sein sollten: Schweine tragen. via funnyordie

Weil wir schon lange keinen mehr hatten: Süsser Faceswap für zwischendurch. via ebaumsworld

Wirklich süss! via ebaumsworld

Auch sehr süss. via imgur

Weil wir so gerne lernen: Die bizarrsten Monster der Filmgeschichte

Wäre dieses Mysterium also auch geklärt: via extra fabulous comics

Wenn du gaaaanz grosse Tequila-Shots zubereiten willst: via userinput

Wenn deine Mutter nicht nur hübsch, sondern auch sehr lustig ist: via userinput

Peinliche Usergeschichte für zwischendurch: «In der 6. Klasse ging ich einmal am Mittwochnachmittag ins Schwimmbad. Irgendwie habe ich nach einem Sprung vom Brett nicht gemerkt, dass der halbe Lümmel rausschaut. Ich kletterte dann auf ein Luftding, das im Wasser war. Wo mich ein Mädchen ansprach: ‹Du, dir luegt de es Ei usde Hose!› Ich bin darauf im wahrsten Sinne des Wortes abgetaucht. Zuerst im Wasser, danach ging ich heim....»

Jeder kennt jemanden, der diese Schuhe haben muss. (Gell, Lorenz.) via userinput

Wenn du ein Mensch mit Stimmungsschwankungen bist: via userinput

«Paint me like one of your french girls» via userinput

Und nun: Menschen, die einen schlechteren Tag als du hatten.

Der hier. via failblog

Und die hier. via failblog

Auch ein eher schlechter Tag. via failblog

Hm. Ja. Doof. via failblog

Kein guter Tag. via failblog

Auch kein guter Tag. via failblog

Sehr schlechter Tag. via failblog

Wieso, Gott, wieso. via failblog

Facepalm. via failblog

Mist. via failblog

Nochmals Mist. via failblog

Doppelmist. via failblog

Unangenehm. via failblog

Ungut.

Oh shit! 33 Bilder vom Moment, bevor das Desaster eintritt

Wenn du bei einer Freundin übernachtest und vor ihr wach bist: «Was mache ich jetzt?» ... via simpsonsmemes

Wenn du beim Bewerbungsgespräch gefragt wirst, wo du dich in 5 Jahren siehst: via userinput

Wenn du einfach ein guter Typ bist: via userinput

Wenn dich jemand fragt, wie deine Diät so läuft:

Und später so: via userinput

Mit dem wird's bestimmt nichts. via instagram/bustle

Und jetzt atmen wir alle mal tief durch und entspannen mit symmetrischer Architektur

Plot Twist: via userinput

Man kann nie genug Dschurnalisten haben. via twitter/thetoddwilliams

:( via userinput

Hier sind die 30 besten Games für Ihr Smartphone und Tablet – der Sieger kommt aus der Schweiz

Währenddessen in Finnland: via veryfinnishproblems

Gescheite Kerze für zwischendurch: via userinput

🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 via userinput

Hihi. via failblog

Weil du nie irgendetwas gesucht hast. Deshalb. via dankmemes

Spass mit Kufiyas: via userinput

Werde Krankenschwester, haben sie gesagt, das ist ein toller Beruf, haben sie gesagt ... via userinput

Jeder kennt diesen Moment: via imgur

Hauptsache cool aussehen.

Nach Ikea, jetzt also auch Oreo: via instagram/moistbuddha

Wenn deine Deko weiss, wann es Zeit ist, zu gehen:

Wenn du unschuldig bist, dir aber niemand glaubt: via instagram/chaos.reigns_

So, mit diesem Bild sind wir auch schon beim Schluss angelangt. via userinput

Peinliche Usergeschichte zum Abschluss: «Guter Freund und ich im Sommer im Auto unterwegs. Ich bin gefahren, hatten die Scheiben unten und standen an einer roten Ampel. Rechts davon ein Restaurant, die Terrasse voll besetzt. Und nun das Peinliche: Fliegt eine Wespe ins Auto, ‹setzt› sich genau zwischen die Beine vom Kolleg. Er schreit wie am Spiess während ich versuche ‹den Tod von oben› zu verjagen. 2 Typen im Auto, einer schreit weil der andere ihm in den Schritt fasst. ... Ja, lacht nur. -.- »

Wir gehen allerdings nicht, ohne dass wir uns noch mehr Otten-Tattoos angeschaut haben. Bis jemand von euch endlich eins macht.

Ein Beitrag geteilt von Vanessa Nils Flox (@vanessanils) am 4. Apr 2017 um 11:20 Uhr

Ein Beitrag geteilt von tuula aikioniemi (@tuulaaikioniemitattoos) am 10. Mär 2016 um 7:27 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Katie Shocrylas (@kshocs) am 14. Apr 2017 um 19:08 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Sam (@littlebaire) am 27. Mai 2017 um 16:05 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Evan Jones (@artsyshartsy) am 7. Mai 2017 um 9:19 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Shauna 🐼 (@shaunagregtattoo) am 24. Mai 2017 um 12:17 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Jussi Kokkarinen (@jussikokkarinen) am 24. Mai 2017 um 5:52 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Nicholas Davies (@knicktattoo) am 18. Mai 2017 um 9:37 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Andy Davis (@gimli_tattooist) am 19. Mai 2017 um 15:49 Uhr

Ein Beitrag geteilt von fiona allen (@sweetfa.tattoo) am 23. Mai 2017 um 15:11 Uhr

Und noch ein paar beliebte Tiere mehr:

Fled:

Ein Beitrag geteilt von O P H E L I E . T A K I (@ophelie_taki) am 29. Mai 2017 um 5:02 Uhr

Ein Beitrag geteilt von 🌿🍓Regina LC🍓🌿 (@rex_ttt) am 29. Mai 2017 um 21:14 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Evolution Tattoo (@evolutiontattooreno) am 29. Mai 2017 um 21:22 Uhr

Pand:

Ein Beitrag geteilt von Boento (@boento.tattoo) am 29. Mai 2017 um 15:44 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Fabian (@ooster_ink) am 18. Feb 2017 um 9:56 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Nevo Barengole (@nevo_bar) am 18. Mai 2017 um 12:44 Uhr

Fant:

Ein Beitrag geteilt von JessP💪🏼 (@jes_e_79) am 29. Mai 2017 um 18:01 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Zanão Art Tattoo (@zanaoarttattoo) am 29. Mai 2017 um 16:06 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Tattoo Collector (@tattootrove) am 28. Mai 2017 um 6:03 Uhr

Axolotte:

Ein Beitrag geteilt von Mewo llama (@pastelxghoul) am 16. Dez 2016 um 17:17 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Nick Wallin (@nickwallintattoos) am 21. Feb 2017 um 17:04 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Dayna Norton (@daynanorton66) am 9. Feb 2017 um 13:24 Uhr

Und: Paradeiser. Ok, kein Tier. Egal.

Ein Beitrag geteilt von Matt Leahy (@matt_leahy_tattoos) am 26. Mai 2017 um 11:05 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Domenico Mazzoferro (@tattoo_niko) am 4. Mai 2017 um 6:45 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Meg Evans (@fairy_spirited) am 31. Mär 2017 um 4:27 Uhr

Peinlichkeit nicht vergessen:

Es winkt heute für euch: Er. via giphy

Geht jetzt. via giphy

Tschau. via giphy

Zum Abschluss: Katzen, die deine Küsse nicht wollen. Niemals. NIE.

