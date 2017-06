«Willst du mit mir gehen?» Küsschen: PICDUMP 😘

Weil watson-Mitarbeiter Bruno Mist gebaut hat: Extra-PICDUMP (ein richtiger, wirklich). Hurra!

Ihr kennt Bruno vielleicht noch aus dem letzten Picdump. Das ist er, der Gute:

Also der, der den Papierflieger schiesst. Den anderen kennt ihr ja schon ein bisschen besser. Auf alle Fälle hat Bruno vor vielen reichen Menschen geprahlt. Und zwar hat er behauptet, dass wir eine Zilliontrillionmillion User auf unserer Seite haben werden. Weil Bruno so kompetent ist, haben die reichen Menschen ihm das selbstverständlich geglaubt. Und Werbung gekauft oder so. So genau wissen wir das jetzt auch …