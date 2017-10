Weisst du aus welchem Land diese Weltmarken ursprünglich sind?

11 «Swiss»-Produkte, die unschweizerischer gar nicht sein könnten

«Reassuringly Swiss» – auf beruhigende Weise schweizerisch: So beschrieb ein befreundeter englischer Musikproduzent seine Bandmaschine der Marke Studer. Klar, auf was hier angespielt wird: Wenn die Schweizer etwas zusammenschrauben, dann verhebt's (was übrigens ein grossartiges Schweizer Wort ist).

Es ist nun mal ein Fakt, dass weltweit mit Schweizerkreuzen und dem Attribut «Swiss» für Qualität geworben wird. In den USA, etwa, ist jedes zweite Küchengeschirr mit «Swiss Diamond» oder …