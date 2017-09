Wer hat's gesagt? Der Wahnsinnige oder die Witzfigur? Das wahnsinnige Zitat-Quiz bILD: WATSON / KEYSTONE / WIKIPEDIA

Macht verblendet. Geld auch. Berühmtheit sowieso. Eine gefährliche Mischung also für so manche Führungsfiguren – nicht nur in der heutigen Zeit. Findest du heraus, wer was tatsächlich gesagt hat?

Hinweis: Es kommen leider relativ wenig weibliche Figuren vor. Dies ist hauptsächlich der Tatsache geschuldet, dass sich diesbezüglich weniger extrem dämliche Zitate finden lassen.

Ebenso können einige Aussagen sexistisch, rassistisch oder sonst voll daneben sein. Wir distanzieren uns gänzlich von den Aussagen und wollen nur wissen, wem du diese zutraust.

1. Wer das wohl von sich gegeben hat? EPA SANA Baschar al-Assad (syrischer Staatspräsident) AP, THE DISCOVERY CHANNEL Richard Nixon (ehemaliger US-Präsident) 2. Wem sprang wohl dieses Zitat über die Lippen? AP Wladimir Putin (russischer Präsident) EPA Zlatan Ibrahimovic (Der Zlatan) 3. Wer hat's gesagt? EPA Donald John Trump Peter Griffin (aus der TV-Serie Family Guy) 4. Wie sieht es mit diesem Zitat aus? AP Silvio Berlusconi (ehemaliger Ministerpräsident Italiens) AP Invision Chris Brown (US-Musiker) 5. Und bei diesem Zitat? AP Joseph Goebbels (Propagandaminister der NSDAP unter Hitler) KEYSTONE Ein zugegebenermassen junger Christoph Blocher (Schweizer Alt-Bundesrat) 6. Und wer hat wohl das gesagt? Stan Smith (aus der TV-Serie American Dad) AP Ex-US-Gouverneurin Sarah Palin (Vize-Präsidentschaftskandidatin von John McCain 2008) 7. Von wem stammt dieser Satz? EPA Muammar al-Gadaffi (ehemaliger lybischer Machthaber) AP Recep Tayyip Erdoğan 8. Wer äusserte sich angeblich so über seine Mitmenschen? AP Kanye West (US-Rapper) Queen Victoria 9. Aus wessen Mund drangen diese Zeilen in die Öffentlichkeit? FR1700603 AP Charlie Sheen (US-Schauspieler) AP Rodrigo Duterte (Präsident der Philippinen) 10. Von wem das wohl ist? EPA Steve Bannon (ehemaliger Chefstratege unter US-Präsident Donald Trump) Louis XVI. (letzter König des Ancien Régime in Frankreich) 11. Bescheidene Ansage. Aber von wem? EPA Idi Amin (ehemaliger ugandischer Diktator) AP George W. Bush (ehemaliger US-Präsident)

Was Trump bei seiner Inauguration tatsächlich gesagt hat: 1m 43s 20170126_TrumpLipSync_NEU Video: watson

