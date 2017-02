1. Deine Aufgabe ist einfach: Finde den Film zum entsprechenden Zitat. Wir beginnen mit: «Adrian!»

2. «I see dead people.»

3. «I'm the King of the World!»

4. «You talkin' to me?»

5. «I'll be back.»

6. «Nobody puts Baby in a corner.»

7. «You can't handle the truth!»

8. «Hello, gorgeous!»

9. «Wax on, wax off.»

10. «The greatest trick the Devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.»

11. «I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.»