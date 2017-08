Achtung, jetzt wird's persönlich: Welcher User-Typ bist du?

1. Wie stellst du dir die watson-Redaktion am ehesten vor?

Ich verstehe den Text ja auch so. Kein Grund also, irgendetwas zu tun.

Ich schaue auf duden.de nach und kopiere sicherheitshalber den Link dazu. Ich will ja nur helfen.

Was soll's, diese Journis können es verkraften, wenn ich ihnen in den Kommentaren einen kleinen Seitenhieb verpasse. Ist ja lieb gemeint.

Lustig und krass – dass jemand dafür bezahlt wird, sich so ein Schmarrn auszudenken!

Fangfrage; sowas schaue ich mir nicht an. Das hat nichts mit seriöser Berichterstattung zu tun. Bisschen Niveau muss sein.

Da muss man wohl oder übel auch den Stellenwert von Sexismus, das internationale Machtgefüge und die amerikanische Mentalität generell thematisieren, anstatt nur an der Oberfläche zu kratzen.

5. Nur in Bezug auf die Charaktereigenschaften (und nicht bezüglich der Profession): Mit welcher dieser Persönlichkeiten könntest du dich am ehesten identifizieren?

6. Oh Shit! Da hast du prompt etwas kommentiert und es hagelt Blitze. Und zwar gewaltig. Zwei Herzen (eines davon von dir selber) und 106 Blitze. Was ist deine Reaktion?

Tja, nicht alle ertragen eine kritische Haltung. Und zudem: Völlig unsinnige Funktion, diese Herzen und Blitze. Sind wir da im Kindergarten?

War ja klar, dass sich bei diesem Thema die Geister scheiden.

Die haben meinen Kommentar nicht mal ganz gelesen. Und meine Links auch nicht. Selber schuld.

Hö? Da gibt es Blitze und Herzen? Mir doch egal.