18 unterschätzte Städte in Europa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun

Möchtest du diesen Sommer auf einen Städtetrip, der nicht nach London, Amsterdam oder Barcelona führt? Das sind die Lieblingsstädte der watson-Leser!

Als wir vor einem Monat den Artikel «15 unterschätzte Städte in Europa» publizierten, füllten sich die Kommentarspalten innert Stunden mit Dutzenden Geheimtipps der watson-Leser. Bühne frei also für 18 weitere unterschätzte Städte in Europa.

Alkmaar, Holland

Die rund 50 Kilometer von Amsterdam entfernte Stadt ist mindestens genau so malerisch wie ihre grosse Schwester! Käsefans kommen hier voll auf ihre Kosten. Doch auch wer gerne Bier trinkt, kann in Alkmaar sehr glücklich werden ;-)

Dijon, Frankreich

In dieser Stadt darf man ausnahmsweise einmal zu allem seinen Senf dazu geben, denn hier schmeckt er einfach auch verdammt gut! Doch auch sonst überzeugt Dijon mit einer wunderschönen Stadtkulisse und köstlichen Burgunderweinen.

Alicante, Spanien

bild: watson/shutterstock

Die spanische Hafenstadt an der Costa Blanca verspricht romantische Spaziergänge und spannende Entdeckungstouren, die zu der bekannten Burg der Stadt führen. Wenig entfernt findet sich auch die besuchenswerte Insel Tabarca.

Bologna, Italien

bild: watson/shutterstock

Credits und Multiplechoice-Prüfungen? Bologna kann auch schön sein ;-) Die italienische Universitätsstadt bietet nach der Prüfungsphase den perfekten Ort, um zu entspannen. Kulturelle und kulinarische Höhepunkte sind garantiert.

Münster, Deutschland

Die Fahrradstadt verfügt über eine wunderschöne, teilweise rekonstruierte Altstadt und zahlreiche historische Gebäude. Aufgrund der grossen Anzahl Studierenden finden sich auch zahlreiche Cafés, Kneipen und Klubs in der Stadt – insbesondere im Hansaviertel!

Norwich, England

bild: watson/shutterstock

Trotz ihrer Grösse erscheint die Universitätsstadt Norwich irgendwie malerisch verträumt und gar nicht so riesig. Sie gilt als die mittelalterlichste Stadt des United Kingdom und lockt neben Kunst und Musik insbesondere auch mit ihren Märkten.

Gent, Belgien

Konkurrenz für Brügge? Die Stadt Gent verfügt über 9800 registrierte und kulturhistorische wertvolle Gebäude, von denen die meisten auch denkmalgeschützt sind – da steht sie dem malerischen Brügge in nichts nach. Zudem können auch hier mit dem Böötli traumhafte Fahrten durch die Kanäle unternommen werden. Gent ist übrigens von zahlreichen Blumenfeldern umgeben und daher auch als Blumenstadt bekannt.

Valencia, Spanien

Valenzia zieht ihre Besucher mit einer Kombination aus Kultur, Avantgarde und seinem mediterranem Flair in den Bann. Wunderschöne Strände, leckere Küche und mindestens 300 Tage Sonne im Jahr – was will man mehr?

Nancy, Frankreich

Die ansehnliche Innenstadt von Nancy hat schon manchen Touristen verzaubert und zum entspannten Bummeln eingeladen. Wer eine kleine Pause benötigt, kann dies in einem der wunderschönen Gärten von Nancy tun.

Glasgow, Schottland

Glasgow gilt zwar als Arbeiterstadt – Ferien kann man dort aber auch ziemlich gut machen ;-) Es ist eine lebendige und quirlige Stadt mit beeindruckenden Bauwerken, vielen Shoppingmöglichkeiten und einem regen Nachtleben!

Lucca, Italien

bild: watson/shutterstock

Eine schöne Alternative zu Florenz, wenn man sich in der Toskana erholen möchte. Bekannt ist Lucca für ihre zahlreichen Kirchen und Türme, aber auch für wunderschöne Piazze, wo man sich den Bauch mit italienischen Kostspeisen vollschlagen kann!

Lübeck, Deutschland

Die Hansestadt Lübeck ist auch als «Stadt der Sieben Türme» bekannt. Die Marienkirche gilt hierbei als Mutterkirche der Backsteingotik und ist nebst anderen prachtvollen Bauwerken alleine schon Grund genug für einen Besuch. Zudem überzeugt die Stadt mit einem kulturreichen Innenleben!

Leuven, Belgien

Leuven (zu Deutsch Löwen) ist bekannt für sein traumhaftes Stadtbild, welches mit dem alten Markt und dem gotischen Rathaus beweist, wie schön die flämische Baukunst sein kann. Zudem findet die weltweit grösste Brauereigruppe Anheuser-Busch InBev hier ihr Zuhause – Brauereibesuche sind also quasi ein Muss!

Limoges, Frankreich

bild: watson/shutterstock

Limoges – die Stadt der Feuerkünste. Seit Jahrhunderten ist sie für ihre Porzellan- und Emailproduktion und für Glasmalerei berühmt. Nebst Sehenswürdigkeiten, schönen Plätzen und Boulevards verstecken auch das Motte und das Metzgereiviertel so manche Schätze, die es zu entdecken gilt.

San Gimignano, Italien

Auch San Gimignano bietet eine Alternative zu den touristischen Flecken der Toskana. Die Stadt wird auch «mittelalterliches Manhattan» genannt, dies wegen ihrer Skyline die von wunderschönen Türmen beherrscht wird. Malerische Gassen, prunkvolle Piazze und freskengeschmückte Kirchen verzaubern die Besucher der Stadt.

Torino, Italien

Storia di un grande amore – doch die norditalienische Stadt hat noch viel mehr als Fussball zu bieten: Die an Paris erinnernde Architektur, vornehme Kaffeehäuser, eindrückliche Kollonaden und das italienische Flair machen die Stadt zu einem einzigartigen Reiseziel!

Cardiff, Wales

Eine weitere Fussballstadt, die begeistert. In Cardiff kann man nämlich auch an dem wunderschönen Bay entlang spazieren, Shoppingtouren unternehmen und im Cardiff Castle in der Vergangenheit stöbern.

Lüneburg, Deutschland

Die wunderschöne Hansestadt Lüneburg gehört zu den wenigen Städten in Deutschland, dessen historischen Stadtkern den Zweiten Weltkrieg unversehrt überstanden hat. In ihr vereinen sich mittelalterliches Flair und die Dynamik einer jungen Universitätsstadt.

Da der Städtetrip jedoch verdient sein will: Leute im Flugzeug, die du kennst – und ein bisschen hasst

