22 Gründe NICHT nach Polen zu reisen

Mysteriöse Tragödie in Bayern: Sechs Teenager nach Party tot aufgefunden

Eine private Feier in einem Gartenhaus in Arnstein bei Würzburg endet in einer Tragödie: Ein besorgter Vater findet dort sechs Leichen, darunter seine eigenen Kinder.

Die Toten im Alter von 18 und 19 Jahren lagen in einem Gartenhäuschen auf einem abgelegenen Grundstück, wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Würzburg am Sonntag mitteilten. Sie hatten am Vorabend in dem Häuschen eine Party gefeiert.

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft nahmen die Ermittlungen …