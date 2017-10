Spass

30 Gründe, warum wir die 2000er vermissen



30 Gründe, warum wir die 2000er vermissen

Gleich wirst du sehr nostalgisch werden. In 3 ... 2 ... 1 ...

Bevor jemand (der jüngeren Generation) fragt: Ja, ja, wir hatten schon Handys in den frühen 2000ern. Grossartige, sogar! Nur hat damals nicht jeder zu jeder Zeit in sein Display gegafft. Und vielleicht hatten wir damals sogar ein bisschen mehr Freude an den technischen Neuheiten. Aber auch in Sachen Populärkultur war damals noch einiges los. Damals, bevor die Promis begannen, ihre langweiligen und immer gleich aussehenden Selfies auf Instagram zu teilen.

Machen wir also eine kleine Zeitreise in die frühen 2000er. Mit den folgenden Bildern, die dich wahrscheinlich ein bisschen wehmütig werden lassen ...

Selfies sahen früher so aus

Und es war immer eine Überraschung, denn du wusstest nie wirklich, was dabei herauskam.

Der MSN Messenger

bild: msn-messenger

Rückblickend hat das sehr viel mehr Spass gemacht als WhatsApp. Damals hat man sich höchtens SMS geschickt, um zu sagen, dass man jetzt gerade online ist. #chaschmerbittedUfzgischicke

DIESE Handys

Bilder: nokia

Sag nicht, sie waren hässlich. Sie waren ... besonders.

Man konnte sie in jede erdenkliche Richtung klappen

Wo kann man schon Smartphones hinklappen? ¯\_(ツ)_/¯

... und in Baby-Söckchen stopfen

Jup, das haben wir damals gemacht. Obwohl es bei den aktuellen Kack-Displays heute viel nötiger wäre.

Handys beglitzern

Okay, es war hässlich. Aber immerhin waren wir beschäftigt.

Cover! COVER!





bild: tutti.ch

Fuck, war das cool. Als hätten wir jeden Tag ein neues Handy gehabt.

Und nun etwas Populärkultur: Lindsay Lohan (vor Kokain und Botox)

War sie nicht einfach zauberhaft? Hier im klassischen 2000er-Outfit (Je tiefer die Hose, umso cooler, weisch! Am besten Miss Sixty.)

Die beste Teenie-Komödie aller Zeiten

Bild: AP PARAMOUNT PICTURES

Okay, «Mean Girls» (2004) kann man sich auch heute noch ansehen. Damals war's halt noch ein bisschen aufregender.

Und Teenie-Tanzfilme

Die Freude über iPods

Diese Freude, seinem unhandlichen Discman endlich Adieu sagen zu können. Und dann gab es sie auch noch in allen Regenbogen-Farben! Hast du je wieder so viel Freude gehabt, wenn du auf deinem Smartphone Musik hörst? Erzähl uns nix!

Wenn wir dennoch mal eine CD brannten, dann sah sie so aus:

Und die Musik dazu haben wir damals ... nun ja ... geklaut

Es war die Zeit des besten Eminem

«Talk Talk Talk»

Was man halt am Samstagabend um 19 Uhr gemacht hat. Erst Sonya Kraus gucken, dann in den Ausgang gehen. Ach, die Zeit der grossartigen Talkshows werden wir immer vermissen.

Stimmt! Wir hatten doch auch einmal eine tolle Talkshow!

Mit Osman und «Bombesplittär» und «Da Herz» ... Ach ja, moderiert hat es ja Dani Fohrler auf TV3, damals im 2001.

Dieser Haartrend

War schon noch geil. Oder? Inspiriert dazu hat uns natürlich...

Christina Aguilera

Bild: AP PA

<3

Dieses amüsante Trio

Apropos ... Die (gute) alte Britney

Vor ihrer Glatzen-Regenschirm-Phase.

Das Habbo-Hotel

bild: habbo.com

Was war eigentlich genau Sinn dieses Spiels? Egal, es bleibt in bester Erinnerung.

MySpace

Stimmt, da war doch noch was vor Facebook ...

Garagen-Punk-Rock-Pop-Wasauchimmer

Und die dazu gehörige Klamotte à la Avril

Apropos: Was ist eigentlich aus den Emos der 2000er geworden? Hier kommt die unerwartete Antwort

Unten geht's weiter ...

Grossartige Werbungen

Der grossartige Pepsi-Werbespot mit Pink, Britney und Beyonce (und Enrique Iglesias). Hier geht's zum ganzen Spot.

Castingshows

Eigentlich haben sie uns damals noch richtig gut unterhalten, zumindest die ersten paar Staffeln. Und egal, was du jetzt sagst: Die No Angels haben damals richtig guten Pop gemacht!

«Lady Marmelade»

Einer der besten Party-Songs aller Zeiten. Du willst, dass die Girls auf den Tischen tanzen? Mach «Lady Marmelade» an!

Dazu: Der Dessous-Chic

Bild: EPA EFE

Alles sah aus wie Unterwäsche. Wie sehr hübsche Unterwäsche.

T.A.T.U via imgur

Dass sie uns ihr Lesben-sein nur vorgaukelten, haben wir ihnen längst verziehen.

Und natürlich: Die beste Teenie-Sitcom aller Zeiten

Und, hast du es auch gefühlt? In diesem Test erfährst du, wie sehr du die 2000er gelebt hast:

Klicke an, welchen Trend du damals mitgemacht hast oder zumindest heimlich sehr gut fandest. Los! Resultat

Und hier noch im Video: Diese Dinge fanden wir vor 10 Jahren cool 1m 4s Diese Dingen fanden wir vor 10 Jahren cool Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer

