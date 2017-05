«Deine Mutter hat eine glatte Stirn!» – So fluchst du richtig auf Klingonisch. Qapla'!

screenshot watson.ch

Der Linguistik-Doktorand André Müller spricht mehr als ein Dutzend Sprachen. Eine davon ist die «Star Trek»-Sprache Klingonisch. Neu gibt er Interessierten sogar Kurse. Im exklusiven Video-Interview erklärt er, wie du deine Feinde beleidigst oder deine immerwährende Liebe erklären kannst.

«nuqneH!» – Guten Tag! Und herzlich willkommen zum ersten Video-Interview auf Klingonisch deines Lebens. Wir haben mit André Müller gesprochen. Der 32-Jährige ist Doktorand der Linguistik an der Universität Zürich – und der erste Mensch, der hierzulande Klingonisch-Sprachkurse anbietet, nachdem er von der Migros Klubschule dafür angefragt wurde.

Video: Angelina Graf

Müller spricht ungefähr ein Dutzend Sprachen. Seine Dissertation befasst sich mit Dialekten im Norden Burmas. Klingonisch hat sich der «Star Trek-»Fan bereits als Teenager beigebracht. Im Video erklärt er, was in daran fasziniert. Und erklärt dir die wichtigsten klingonischen Ausdrücke. Also sei kein Vulkanier, sei ein Klingone! Qapla'! (Viel Erfolg!)

PS: Der Fluch «Deine Mutter hat eine glatte Stirn» bezieht sich auf die typischen Gesichtszüge der Klingonen mit ihrer zerfurchten Stirn. Hat jemand keine solche Stirn, ist dessen reine klingonische Abstammung fragwürdig – deshalb wird in einem solchen Fall beim Fluchen, wie in anderen Kulturen auch, auf die Herkunft der Mutter abgezielt.

