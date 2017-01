Ein Drama erster Klasse (na ja, eigentlich geht's um nix)

Bild: KEYSTONE

«Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort bedroht die Gerechtigkeit an jedem anderen.»

Kinder, lasst alles stehen und liegen. Es gibt Neuigkeiten – von den Bellers!

Bild: KEYSTONE

Umfrage Du so? Läck. Verzähl!!!!!!! (Antwort für Spontane)

Ich nehme die 5, aber ohne Zwiebeln, dafür mit viel scharf. (Antwort für Verpeilte)

Das hat mit News ja wohl gar nichts zu tun! Berichtet lieber mal über die Hirse-Krise in Malawi!!! (Gutmenschen-Antwort)

Ahhhhhhhh, das ist mal eine gute Thema, hihihi! (Antwort für die Bellers)

Echt jetzt? Echt jetzt, watson? (Antwort für Hater)

Geil! Man reiche mir das Popcorn, ich lehne mich schon mal zurück. (Jacko-Antwort)

Abstimmen 1'234 Votes zu:Du so? 33% Läck. Verzähl!!!!!!! (Antwort für Spontane)

33% Ich nehme die 5, aber ohne Zwiebeln, dafür mit viel scharf. (Antwort für Verpeilte)

33% Das hat mit News ja wohl gar nichts zu tun! Berichtet lieber mal über die Hirse-Krise in Malawi!!! (Gutmenschen-Antwort)

33% Ahhhhhhhh, das ist mal eine gute Thema, hihihi! (Antwort für die Bellers)

33% Echt jetzt? Echt jetzt, watson? (Antwort für Hater)

33% Geil! Man reiche mir das Popcorn, ich lehne mich schon mal zurück. (Jacko-Antwort)

Ja, es gibt Beller-Neuigkeiten, doch leider keine guten. Walter ist ein zum Himmel schreiendes Unrecht widerfahren, das kundgetan werden muss. Damit solches Unheil nicht auch anderen Millionären droht. Damit die Technik endlich funktioniert. Und für den Weltfrieden!

Doch der Reihe nach ...

Bild: KEYSTONE

Der gute Walter wollte – mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wohlverdiente – Ferien machen. Auf Kuba. Wie es sich für einen besser Betuchten gehört, hat sich der vorausschauende 67-Jährige gar schon teure Karten gekauft. Für den Club Tropicana. Das, du ungebildeter Hundsfott, ist das «kubanische Moulin Rouge». Schreibt zumindest der «Blick».

Umfrage Dein erster Gedanke? Boah, das geht ja schon gut los! Erst Martin Luther King zur Ungerechtigkeit, dann Club im Walter Tropicana. Äh, umgekehrt! (Antwort für Spontane)

Mhhh, aber von dem Lauchgemüse in der 5 kriege ich immer Blähungen. Naja, Pech für die Kollegen, hihihi. (Antwort für immer noch Verpeilte)

Kuba? Hätte jetzt nicht gedacht, dass ein Walter Beller so einen ökologischen Fussabdruck auf einer Welt hinterlässt, die wir doch eigentlich bloss von unseren Kindern geliehen haben. (Gutmenschen-Antwort)

Wie angel' ich mir einen Wohlverdiener – ist das vielleicht der Titel der Fortsetzung eines Erfolgsromans?!? (Antwort für die Bellers)

Und in China ist ein Sack Reis umgefallen ... Hey, warte mal ... Hundsfott? Hat der mich gerade HUNDSFOTT genannt?? Ihr BELEIDIGT eure Leser??? Pah, ich bestell mein Abo ab, so viel ist sicher!!!!!! (Antwort für Hater)

Okay, bin drin im Film! Gib mir den ersten Akt, lustiger Schmierfink! (Jacko-Antwort)

Abstimmen 1'234 Votes zu:Dein erster Gedanke? 33% Boah, das geht ja schon gut los! Erst Martin Luther King zur Ungerechtigkeit, dann Club im Walter Tropicana. Äh, umgekehrt! (Antwort für Spontane)

33% Mhhh, aber von dem Lauchgemüse in der 5 kriege ich immer Blähungen. Naja, Pech für die Kollegen, hihihi. (Antwort für immer noch Verpeilte)

33% Kuba? Hätte jetzt nicht gedacht, dass ein Walter Beller so einen ökologischen Fussabdruck auf einer Welt hinterlässt, die wir doch eigentlich bloss von unseren Kindern geliehen haben. (Gutmenschen-Antwort)

33% Wie angel' ich mir einen Wohlverdiener – ist das vielleicht der Titel der Fortsetzung eines Erfolgsromans?!? (Antwort für die Bellers)

33% Und in China ist ein Sack Reis umgefallen ... Hey, warte mal ... Hundsfott? Hat der mich gerade HUNDSFOTT genannt?? Ihr BELEIDIGT eure Leser??? Pah, ich bestell mein Abo ab, so viel ist sicher!!!!!! (Antwort für Hater)

33% Okay, bin drin im Film! Gib mir den ersten Akt, lustiger Schmierfink! (Jacko-Antwort)

Doch dann trübt ein schnöder Schicksalsschlag den Traum vom tollen Trip in die gefälligen Gefilde. Das Flugzeug – es hat Verspätung. Wegen technischer Probleme. Sagen sie. Dem Walter. Der durchleidet danach ein Martyrium, gegen das Mutter Maria wie eine heilige Jungfrau aussieht: Zehn Stunden muss der Mann warten, bis ein Ersatz auf dem Rollfeld ist.

Umfrage Was sagt man dazu? Club Tropicana? Ist der mit Titten? Hey, da gab's doch mal so einen Song ... Also nicht mit Busen, sondern diesem Club .... (Antwort für Spontane)

Häh? Wo ist Walter??? (Antwort für nach wie vor Verpeilte)

Nun mal halblang, immerhin steht dem Kunden bei so einer Verspätung ja eine stattliche Entschädigung zu. (Gutmenschen-Antwort)

Pfff, aber wenn man sich ausrechnet, was ein Walter Beller pro Stunde verdient, ist die Entschädigung ein schlechter Witz!!! (Antwort für die Bellers)

Ja, was sagt man dazu ... Klar hätte ich die Geschichte nicht anklicken müssen, aber ich habe es doch getan. Und ihr werdet dafür bluten!!! (Antwort für Hater)

Er wartet ja nicht als einziger. Oder wie ich immer sage: You Are Not Alone. (Jacko-Antwort)

Abstimmen 1'234 Votes zu:Was sagt man dazu? 33% Club Tropicana? Ist der mit Titten? Hey, da gab's doch mal so einen Song ... Also nicht mit Busen, sondern diesem Club .... (Antwort für Spontane)

33% Häh? Wo ist Walter??? (Antwort für nach wie vor Verpeilte)

33% Nun mal halblang, immerhin steht dem Kunden bei so einer Verspätung ja eine stattliche Entschädigung zu. (Gutmenschen-Antwort)

33% Pfff, aber wenn man sich ausrechnet, was ein Walter Beller pro Stunde verdient, ist die Entschädigung ein schlechter Witz!!! (Antwort für die Bellers)

33% Ja, was sagt man dazu ... Klar hätte ich die Geschichte nicht anklicken müssen, aber ich habe es doch getan. Und ihr werdet dafür bluten!!! (Antwort für Hater)

33% Er wartet ja nicht als einziger. Oder wie ich immer sage: You Are Not Alone. (Jacko-Antwort)

Ja, zehn Stunden wartet Walter. Nur weil die Technik abstürzt. Das ist schon dramatisch, werter Freund der klatschenden Unterhaltung, doch es kommt noch dicker. Knüppeldicke sogar! Als sich der bauchige Bauunternehmer in den Ferien-Flieger setzen will – selbstredend in der Ersten Klasse –, ist dort kein Platz mehr frei. Unglaublich! Ungerecht! Unfassbar!

Umfrage Quizfrage für zwischendurch: Welcher Satz fällt im «Blick»-Artikel nicht? Für Walter hat das Jahr mit einer nervlichen Bruchlandung begonnen.

Das ist eine absolute Frechheit.

Beller platzt der Kragen.

Das war die Höhe.

Walter Beller gibt nicht auf.

Walter Beller rastet in Flugzeug aus.

Wo e Walter isch, isch ou e Wäg – NOT!

Abstimmen 1'234 Votes zu:Quizfrage für zwischendurch: Welcher Satz fällt im «Blick»-Artikel nicht? 33% Für Walter hat das Jahr mit einer nervlichen Bruchlandung begonnen.

33% Das ist eine absolute Frechheit.

33% Beller platzt der Kragen.

33% Das war die Höhe.

33% Walter Beller gibt nicht auf.

33% Walter Beller rastet in Flugzeug aus.

33% Wo e Walter isch, isch ou e Wäg – NOT!

Zur richtigen Antwort auf die vorige Frage: Es ist das die Letzte.

Walter tut nach diesem ersten Drama-Akt übrigens das einzig Richtige.

Umfrage Und zwar was? Mhhhh, das ist am 2. Januar passiert ... Dann läuft er am nächsten Tag direkt zum «Blick» und berichtet brühwarm, was ihm Böses widerfahren ist? (Antwort für Spontane)

Was? Wieso Titten??? (Antwort für End-Verpeilte)

Er lässt es darauf beruhen, steigt in die Economy-Klasse und spendet die Entschädigung armen kubanischen Kindern. Haha, nein, Spass! Was macht er denn nun? (Gutmenschen-Antwort)

Er hat die Erste Klasse ganz nebenbei schon vor einem HALBEN JAHR gebucht – aber darüber schreibt dieser Darm wieder nichts!!! (Antwort für die Bellers)

Mein Schlachtplan: Ich les' erst geplagt weiter bis zum bitteren Ende und beschwere mich dann, dass die Journaille mich dazu gebracht hat. Harharharharhar!!!! (Antwort für Hater)

Who Is It? Walter? Dangerous! Bad, Beat It, Burn This Disco Down!!! (Jacko-Antwort)

Abstimmen 1'234 Votes zu:Und zwar was? 33% Mhhhh, das ist am 2. Januar passiert ... Dann läuft er am nächsten Tag direkt zum «Blick» und berichtet brühwarm, was ihm Böses widerfahren ist? (Antwort für Spontane)

33% Was? Wieso Titten??? (Antwort für End-Verpeilte)

33% Er lässt es darauf beruhen, steigt in die Economy-Klasse und spendet die Entschädigung armen kubanischen Kindern. Haha, nein, Spass! Was macht er denn nun? (Gutmenschen-Antwort)

33% Er hat die Erste Klasse ganz nebenbei schon vor einem HALBEN JAHR gebucht – aber darüber schreibt dieser Darm wieder nichts!!! (Antwort für die Bellers)

33% Mein Schlachtplan: Ich les' erst geplagt weiter bis zum bitteren Ende und beschwere mich dann, dass die Journaille mich dazu gebracht hat. Harharharharhar!!!! (Antwort für Hater)

33% Who Is It? Walter? Dangerous! Bad, Beat It, Burn This Disco Down!!! (Jacko-Antwort)

Zu Walters Ehrenrettung sei gesagt, dass der Mann es mit der Hüfte hat. Und: einen «zu breiten Hintern». Sagt er selbst. Deshalb seien zehn Stunden Flug in der Economy-Klasse nichts für ihn. Und die Fluggesellschaft bedauert natürlich, als die Kollegin vom «Blick» knallhart nachfragt.

Man habe «keine Kenntnis über ein medizinisches Problem von Herrn Beller» gehabt. Wir dürfen annehmen, dass sich das auf die Hüfte, nicht den Hintern bezieht. Zum guten Glück fliegt Walter dennoch von dannen: Am Donnerstagabend reist er nach Kuba, wo er am Freitag eine 13-tägige Kreuzfahrt antritt, an deren Finale ihn Irina Beller in Santo Domingo zurückerwartet.

Umfrage Zeit für dein Fazit! Geil, null Information!!! Mein Hirn ist jetzt leer, aber auch unterhalten – bedankt! (Antwort für Spontane)

Woraus? (Antwort für verstrahlt Verpeilte)

Mein Gott, Walter! Kann doch mal vorkommen!? Fluggesellschaften sind doch auch nur Menschen. (Gutmenschen-Antwort)

Wenn du dem «Blick»-Affen Zucker gibst, schreibt vielleicht sogar noch ein Trottel bei watson was über uns! Hihihi!!! (Antwort für die Bellers)

Jetzt seid ihr endgültig gaga!!!! Wir sehen uns gleich in der Kommentarspalte wieder. (Antwort für Hater)

Thriller Threatened Tabloid Junkie!!! (Jacko-Antwort)

Abstimmen 1'234 Votes zu:Zeit für dein Fazit! 33% Geil, null Information!!! Mein Hirn ist jetzt leer, aber auch unterhalten – bedankt! (Antwort für Spontane)

33% Woraus? (Antwort für verstrahlt Verpeilte)

33% Mein Gott, Walter! Kann doch mal vorkommen!? Fluggesellschaften sind doch auch nur Menschen. (Gutmenschen-Antwort)

33% Wenn du dem «Blick»-Affen Zucker gibst, schreibt vielleicht sogar noch ein Trottel bei watson was über uns! Hihihi!!! (Antwort für die Bellers)

33% Jetzt seid ihr endgültig gaga!!!! Wir sehen uns gleich in der Kommentarspalte wieder. (Antwort für Hater)

33% Thriller Threatened Tabloid Junkie!!! (Jacko-Antwort)

Ente gut, alles gut? Oh nein!!!

«Rache ist Vergeltung durch Ungerechtigkeit.»

People Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Denn: So geht es nicht! Hier ist ein ehrlicher Baulöwe geprellt worden, der statt (mindestens) 17 Tagen Kuba-Urlaub nun nur noch (mindestens) 14 Tage Ferien in der prallen Sonne hat, während wir uns mit dem Pflotsch herumplagen müssen. Und für den einen mag das alles banal, unwichtig oder nichtig sein ...

... doch wir hier bei watson werden nicht eher ruhen, bis auch der letzte Millionär seinen breiten Hintern in die Erste Klasse bugsieren kann. So wahr uns Gott helfe!!!

Spass Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Umfrage Was bleibt nach vielen Worten um wenig Inhalt: Dahm – dure bi rot!!!

Abstimmen 1'234 Votes zu:Was bleibt nach vielen Worten um wenig Inhalt: 33% Dahm – dure bi rot!!!

Das könnte dich auch interessieren: Good bye, Pax Americana! Eine neue Welt mit starken Männern entsteht Wir wollten Anna von ihrer Clown-Angst heilen. Es war keine gute Idee 27 hübsche Wohnideen für alle, die nie genug Geld für teure Einrichtung haben Und jetzt, aus aktuellem Anlass: 17 grossartige Schnee-Fails zum Lachen und Mitfühlen

Hol dir die catson-App!

catson catson Deine Katze würde catson 5 Sterne geben – wenn sie Daumen hätte.