Spiele das Insider-Quiz und finde raus, wie viel Schweizer (schon jetzt) in dir steckt!

Vergiss das politische System, die geografischen Begebenheiten und die wichtigsten historischen Ereignisse. Denn hier kommt der einzig wahre Einbürgerungstest!

Logisch, wer so lange in der Schweiz ist, dass er die hiesige Sprache – und alle dialektalen Varianten davon – versteht, hat sich auf jeden Fall schon mal ganz gut eingelebt. Wer allerdings so richtig dazugehören will, muss auch die einschlägigen Insider kennen. Mal sehen, wie weit du beim Einbürgerungstest der etwas anderen Art kommst.

(Natürlich dürfen auch Schweizer mitspielen. In dem Fall wollen wir aber bitte 10 von 10 Punkten sehen.)



1. Wir steigen ganz einfach ein: Mitten während einer Rede bekommt der damalige Bundesrat Hans-Rudolf Merz einen Lachanfall und kriegt sich gar nicht mehr wieder ein. Worüber hatte er gesprochen? Über Hundefutter Über Eier Über Bündnerfleisch 2. Warum erlangte dieser Bub schweizweit Bekanntheit? Weil er schnell seine Eltern grüssen wollte. Weil er vor laufender Kamera plötzlich anfing zu weinen. Weil er einen Weltrekord im Rückwärts-Buchstabieren aufgestellt hat. 3. Auch Yilmaz Z. und sein legendärer Auftritt bei Tele Züri ist ein absolutes Muss. Weisst du, was der Rentner NICHT hat? Angst und Geld Geld und Wohnung Wohnung und Auto 4. Und warum ist dieser Bub heute hier an der Langstrasse? Weil er neugierig ist. Weil er seine Mutter, «die Nutte», sucht. Weil er «Bullen» schlagen möchte. 5. Den kleinen Richi und seinen Papa kennst du bestimmt auch, oder? Dann weisst du sicher auch, was hier als Nächstes passiert, nämlich ... Papa Hermann hebt den kleinen Richi vorsichtig aus dem Bagger und alle gehen Gipfeli zum Znüni essen. Der kleine Richi will noch nicht aus dem Bagger aussteigen und schreit darum seinen Papa an. Papa Hermann lässt die Hand von Richi einfach los, der fällt auf die Nase und wird dann von seinem Papa angebrüllt, warum er sich nicht anständig festgehalten hat. 6. Gleich geht's weiter mit den YouTube-Klassikern! Zwischendurch möchten wir aber von dir wissen, was zum Teufel es mit dem Wort «Figugegl» auf sich hat! Hierbei handelt es sich um ... ... eine Figur einer bekannten Kinderserie. ... ein Akronym eines bekannten Werbeslogans für Käsefondue. ... ein bekanntes Schimpfwort. 7. Zurück zu den Video-Klassikern: Einen solchen lieferte auch Fussballer Carlos Varela im Jahr 2008. Welche Worte knallte er während eines TV-Interviews einem vorbeilaufenden gegnerischen Spieler an den Kopf? KEYSTONE «Heb de Latz, du huere Schnoddergoof du!» «Heb de Schlitte, du huere Schissdrägg du!» «Heb de Suppeschlitz, du huere Glünggi du!» 8. Wir bleiben sportlich: Hier sehen wir Simon Ammann wie er in jungen Jahren beim Promi-10-Kampf die Arena betritt. Was passiert als Nächstes? Er rennt Vollgas gegen die Kamera und fliegt ordentlich auf die Schnauze. Er zieht blank und rennt dreimal nackt im Kreis. Er begrüsst die tobende Menge mit einem dreifachen Handstand-Überschlag. 9. Wie geht er nochmal, der Satz, den dieser junge Mann geprägt hat? «S geilschte wos je hets gä!» «S gröschte wos je hat gä!» «S beschte wos je hets gits!» 10. Zum Abschluss noch eine musikalische Einlage, die ebenfalls jeder Zuzügler kennen sollte: Was wollen die Sänger des Liedes «Thurgau mini Heimat» laut Text NICHT? Sterben im Thurgau Scherzen im Thurgau Wohnen im Thurgau

