Es ist vorbei. Vorbeivorbei. Gampel, wir lieben dich. Aber es ist kompliziert

Nico und Loro gehen zusammen ans Open Air Gampel. Von Donnerstag bis Sonntag berichten sie im (schon fast ein bisschen legendären) Liveticker aus dem Walliser Dörfchen. Auch auf unserer Facebook- und Insta-Page findest du sie.

nico franzoni, laurent aeberli, gampel

Loro und Nico haben ihren ersten Tag am Open Air Gampel hinter sich. Es ist eine riesige Party im Wallis. Die Acts stehen nicht so im Mittelpunkt wie an anderen Orten. Aber das könnte sich heute ändern. Die Toten Hosen stehen auf dem Line-up!

Am Donnerstag haben wir musiziert: Milky Chance feat. Loro & Nico spielen ihren Hit «Cocoon»! Video: watson

Aber nun zum aktuellen Geschehen (wenn du unten anfängst zu lesen, ergibt die Chronologie mehr Sinn:)

Ticker: 18.08.2017 Openair Gampel Freitag

David erklärt, wie man die Drogenhunde austrickst: Video: watson

