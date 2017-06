15 Grotti, die man einmal im Leben besucht haben muss

Verkehr an Pfingsten

Die Staulänge vor dem Gotthard-Strassentunnel in Richtung Süden betrug am Samstagnachmittag 11 Kilometer. Im Laufe des Morgens hatte der Stau eine maximale Länge von 15 Kilometern erreicht. Als Alternativroute wird wie immer die A13 via San Bernardino empfohlen. Allerdings gerät der Verkehr auch dort wegen Überlastung an diversen Stellen ins Stocken. Für Reisende nach Italien schlägt Viasuisse als Ausweichroute die A9 sowie den Simplon bzw. den Grossen St.Bernard vor. Fast sämtliche Passstrassen sind geöffnet und stehen somit ebenfalls als Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung. (sda)