Vorstellung vs. Realität – Heute: Das WEF in Davos

Das WEF in Davos zieht jährlich sowohl staunende, als auch misstrauische Blicke auf sich. Wie sich die verschiedenen Interessengruppen den Megaevent in den Bündner Bergen vorstellen, deckt sich jedoch nur selten mit der tatsächlichen Realität.

Jedes Jahr schaut die ganze Welt für ein paar Januar-Tage nach Davos, wo sich die einflussreichsten Gesichter aus Wirtschaft, Politik und Forschung treffen. Es sind jedoch nicht nur staunende Mienen, die das Geschehen am World Economic Forum verfolgen; jedes Jahr hagelt es von der politischen Linken auch fauchende Kritik an der globalen Veranstaltung.

Da Davos in diesen Tagen von tausenden Polizistinnen und Polizisten abgeriegelt wird, hat eigentlich niemand wirklich eine Ahnung was am WEF wirklich abgeht.

Deshalb räumen wir die Spekulationen und Voruteile über und um den Megaevent auf und servieren dir die nackte Wahrheit in einer Bildergeschichte …

Ankunft

Wie es sich die Teilnehmenden vorstellen: bild: shutterstock/ watson

Wie es sich die Demonstranten vorstellen: Bild: KEYSTONE

Wie es sich das Sicherheitspersonal vorstellt: bild: shutterstock/ montage

Und wie es dann wirklich ist: Bild: KEYSTONE

Sitzungen

Wie es sich WEF-Gegener vorstellen: bild: keystone/ watson

Wie es sich WEF-Teilnehmer vorstellen: montage: watson

Und wie es dann wirklich ist: bild: keystone/ watson

Unterkunft

Wie es sich WEF-Gegner vorstellen: bild: shutterstock

Wie es sich WEF-Teilnehmer vorstellen bild: shutterstock

Und wie es wirklich ist:

Freizeit

Wie es sich WEF-Gegner vorstellen bild: sauna.cz/ watson

Wie es sich die WEF-Teilnehmer vorstellen: bild: sauna.cz/ watson

Und wie es wirklich ist bild: sauna.cz/ watson

Ausschreitungen

Wie es sich Polizei und Armee vorstellen: via giphy

Wie es sich die Demonstranten vorstellen: bild: twitter/ rafet günay

Und wie es dann wirklich wird: montage: watson

