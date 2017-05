Serientipp: «This Is Us» – Mitweinen, mitlachen, mitfühlen

Lory Roebuck Lory Roebuck Folge mirEntfolgen

Wann hast du das letzte Mal vor dem Fernseher geweint? – aus Trauer, vor Glück oder einfach, weil du so richtig mitgefühlt hast. Die neue Fernsehserie «This Is Us» bietet viele solcher Momente.

Das beginnt schon in der ersten der 18 Folgen. Wir sehen vier Personen, die am Morgen ihres 36. Geburtstags aufwachen. Der Vorarbeiter Jack (Milo Ventimiglia) und seine hochschwangere Frau Rebecca (Mandy Moore) erwarten Drillinge. Der Schauspieler Kevin (Justin Hartley) will mehr als ein shirtloser Sitcom-Star sein. Die übergewichtige Kate (Chrissy Metz) will endlich abnehmen. Und der erfolgreiche Geschäftsmann Randall (Sterling K. Brown) will seinen leiblichen Vater finden, der ihn am Tag seiner Geburt vor einer Feuerwehrstation ausgesetzt hatte.

Die US-Serie, die für drei Golden Globes nominiert wurde, navigiert die Höhen und Tiefen des Familienalltags und wartet immer wieder mit faustdicken Überraschungen auf. Gefühlskitsch? Und wie! Aber so hemmungslos, optimistisch und mitreissend wie zu den besten Zeiten von «Grey’s Anatomy» und «Parenthood».

Wer sich auf der Mattscheibe eine Abwechslung von düsteren Superhelden und verkopften Prestige-Dramas wünscht, wird mit «This Is Us» glücklich. Zurücklehnen und mitfühlen. Hier bleibt kein Auge trocken. Und wenn am Ende all Ihre Tränen vergossen sind, umschmiegt Sie eine warme, wohltuende Leichtigkeit.

«This Is Us» startet am Dienstag, 23. Mai 2017 um 20.15 Uhr auf TV24 als exklusive Free-TV-Premiere.

Trailer auf Englisch: Video: YouTube/A2Z TV Trailers

Jetzt bist du dran

Welche Serie hat dich zuletzt begeistert? Schreib es uns in die Kommentare. Wir sind auf deine Empfehlungen gespannt.

Und wenn wir schon bei Serien sind: Von diesen Serien wünschen sich die watson-User ein Remake:

Film, Serien, Netflix und Co. Haie vs. Hitler – diese 10 Filme sind so schlecht, dass sie schon wieder gut sind Wie Leni Riefenstahl zu Hitlers Reichsregisseurin wurde – und was ein Wasserfall im Tessin damit zu tun hat Live fast, drive young, hör Richard Clayderman! «Tschick» ist im Kino Die Deutschen sind von Frankenstein besessen, bei den Franzosen ist alles Sex Wenn du bei diesem krassen Filmquiz nur schon die Hälfte schaffst, bist du richtig gut imfall Hier ist DIE DROGE für alle Fans von «Bachelorette» und «Bachelor» Leonardo Di Caprio dreht in Indien einen Film über den Klimawandel In diesen 15 Filmen wurde mit Spezialeffekten getrickst, ohne dass du es gemerkt hast Beim Sex mit Colin Firth braucht Renée Zellweger einen besonders grossen Kran. Die «Bridget Jones»-Regisseurin packt aus 23 Probleme, die jeder Netflix-Nutzer nur zu gut versteht Er muss es wissen: Pablo Escobars Sohn findet 28 Fehler in «Narcos» (*ACHTUNG SPOILER*) «Mich berührt, wie sehr er seine Heimat liebt»: Joseph Gordon-Levitt im Video-Interview über Snowden 13 Fehler, die du beim Schauen deiner Lieblingsfilme übersehen hast Was du im Internet legal herunterladen darfst – und was definitiv nicht Ich mach seit 20 Jahren Interviews. Keins war so ein Desaster wie das mit Hugh Grant Auf Deutsch sind sie die «Satansweiber von Tittfield». Doch der Original-Filmtitel lautet ...? Nach diesem Artikel werden Sie Filmplakate mit völlig anderen Augen sehen 6 TV-Tabus von 1949 und 6 Nacktszenen aus «Game of Thrones» zum Vergleich «Malcolm Mittendrin» wird 2016 genau 16 Jahre alt – und 16 weitere Fakten, die dich alt aussehen lassen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo