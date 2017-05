«Meet your new daddy» und Härteres von Underwood: «House of Cards» geht in die 5. Staffel

Kann Frank Underwood mit der Realität mithalten. Das ist die Frage, die alle «House of Cards»-Fans derzeit umtreibt. Denn seit der letzten Staffel der Netflix-Erfolgsserie wurde Donald Trump ins Weisse Haus gewählt und die Realität hat die Fiktion bei Weitem übertroffen.

«Meet your new daddy», sagt Kevin Spacey alias Frank Underwood, und schreitet bedeutungsvoll aus dem Bild. Will heissen: Die neue Staffel «House of Cards» startet. Viel Spass!

Season 5. Now streaming. pic.twitter.com/J413oImBC7 — House of Cards (@HouseofCards) 30. Mai 2017

Frank Underwoods beste Sprüche

Ein grosser Mann hat mal gesagt: Eigentlich dreht sich alles nur um Sex. Ausser Sex. Sex dreht sich um Macht.

Demokratie wird überschätzt.

Wissen Sie, was ich an den Menschen mag? Sie sind so leicht zu manipulieren.

Bild: John Bazemore/AP/KEYSTONE

Die Gabe eines guten Lügners ist es, Menschen glauben zu machen, dass du kein Talent zum Lügen hättest.

Bild: netflix

Mein Job ist es, die Rohre durchzublasen, damit die Schweisse abfliessen kann.

Ich liebe diese Frau. Ich liebe sie mehr, als Haie Blut lieben.

Bild: Netflix

Ich war der Notwendigkeit des Schlafens immer abgeneigt. Wie der Tod wirft der Schlaf auch den mächtigsten Mann auf den Rücken.

Bild: AP Netflix

Für diejenigen von uns, die es bis zur Spitze der Nahrungskette schaffen wollen, gibt es keine Gnade. Es gibt nur eine Regel: Jage oder werde gejagt.

Bild: netflix

Wenn du nicht magst, wie der Tisch gedeckt ist, dann dreh den Tisch um.

Woran erkennt man einen Feigling? An seinem Hinterkopf, wenn er von der Schlacht davonrennt.

(aeg/sme)

