Bilder, zu denen du nicht onanieren solltest

So lautet der Titel eines innovativen Bildbandes, das sich also schon sehr, sehr gut auf deinem Couchtisch machen würde. Viel zu sagen dazu gibt's nicht – der Name ist Programm: «Images You Should Not Masturbate To».

Bitte sehr, eine Auswahl:

Der Verleger gibt folgende Erklärung zum Sinn und Zweck ab:

«Ist dein Couchtisch zu offen für sexuelle Begegnungen? Lege dieses Buch hin für perfektes Anti-Libido-Gesprächsstoff! Bekommst du Besuch von jemanden, der weitaus mehr auf dich steht als umgekehrt? Kaufe dieses Buch um, die lasziven Annäherungsversuche abzudämmen!»

Psst ... das Buch gibt's hier (Amazon) und hier (Indie und so).

(obi)

