Pornostar wird bei Videodreh von Hai gebissen – und ist jetzt berühmt wie nie

Gestatten, das ist Molly Cavalli, wie der Namen vermuten lässt: Porno-Darstellerin.

Vor ein paar Tagen postete die 36-Jährige dieses Foto auf Instagram und schrieb dazu. «Hai-Tauchen heute. Wünscht mir Glück!» Geplant war ein Werbedreh für eine Online-Pornoplattform.

Wie dem auch sei. «Glück» hatte die Dame jedenfalls nicht. Zunächst nicht. Denn ihr Abenteuer entwickelte sich – zumindest für die Online-Pornoplattform – dennoch zum Glücksfall.

Die Frau, die sich Molly Cavalli nennt, will also in einem Käfig ins Wasser tauchen. Die Haie sind bereits vom Boot zu sehen, das sie zum Tauch-Spot bringt. Sichtlich nervös taucht sie ab, vermeintlich in Sicherheit. Doch nur wenige Sekunden später zuckt sie zusammen. Das Wasser färbt sich blutrot. Die Porno-Darstellerin wurde tatsächlich von einem Hai gebissen.

Die Helfer ziehen sie an Bord, Molly Cavalli steht unter Schock, ihr Fuss blutet. Wie das Promi-Portal «TMZ» berichtet, muss die Wunde mit 20 Stichen genäht werden.

Betrachtet man die Klickzahlen des «Youtube»-Videos, das den Vorfall zeigt, wird klar, weshalb es trotz des Unfalls veröffentlicht wurde. Innert wenigen Tagen haben sich bereits über acht Millionen Menschen das Video angeschaut.

Mit so viel Aufmerksamkeit hätten die Macher wohl nicht in ihren feuchtesten kühnsten Träumen gerechnet. Und Molly Cavalli ist berühmt wie nie zuvor. (cma)

