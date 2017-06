«Vielleicht trinkt sie ja den Druck weg» – Bacsinszky und ihre einmalige Chance

Ein Grand-Slam-Halbfinal gegen die Nummer 47 der Welt, die noch nie ein Turnier gewonnen hat. Das klingt für Timea Bacsinszky nach einer einmaligen Chance. Auf der anderen Seite hat Jelena Ostapenko nichts zu verlieren.

Die Lettin, die am Halbfinaltag ihren 20. Geburtstag feiert, hatte Anfang Jahr am Australian Open erstmals überhaupt die 3. Runde eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Einen WTA-Titel hat sie (noch) keinen in ihrem Palmares. Zudem gilt sie mit ihrem Vollgas-Powertennis nicht gerade als Sandspezialistin.

«Das ist eigentlich nicht mein Lieblingsbelag», bestätigte sie nach dem Sieg am Dienstag. In Paris hat sie nun aber unter anderen die Olympiasiegerin Monica Puig, die ehemalige …