Autsch! Hier knallt ein Kameramann mit voller Wucht eine Cheerleaderin zu Boden

Eine Cheerleaderin der Kansas City Chiefs wähnte sich am vergangenen Sonntag wohl in der falschen Sportart. Ein Kameramann rannte über das Feld und rammte die Frau mit voller Wucht, so dass die Frau sofort zu Boden ging.

«Aaaaah», quittierte das Publikum den Zwischenfall. Danach rappelte sich die Cheerleaderin wieder auf und tanzte weiter

Das Video verbreitet sich rasend schnell in den sozialen Medien, die User sorgten sich um den Gesundheitszustand der Frau.

«Ihr geht es wieder gut, aber sie gibt keine Interviews», sagte ein Sprecher von Kansas City zu Fox4 News.

(amü)

Wie dieser Seelöwe fast den Kopf einer Rentnerin zerfetzte 34s Wie dieser Seelöwe fast den Kopf einer Rentnerin zerfetzte Video: watson

Das könnte dich auch interessieren: Wermuth erst souverän, dann kommt er unter die Räder – «Grenzerfahrungen» in der «Arena» Peinliches Hooligan-Wettrennen – hier blamieren sich YB-Chaoten bis auf die Knochen Auf Twitter haben sich gerade zwei Museen gebattelt – und es ist ziemlich ausgeartet Tschudi, Dreifuss, Blocher – das waren die spektakulärsten Bundesratswahlen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo