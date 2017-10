Spass

St Gallen

OLMA: Das kannst du an der Messe alles kaufen



bild: watson

Die 10 lustigsten Produkte, die du an der OLMA tatsächlich kaufen kannst

Loro&Nico haben sich aus der urbanen watson-Komfortzone gewagt. Gelandet sind sie in der Ostschweiz an einem ziemlich lustigen Ort. Willkommen an der OLMA!

Loro&Nico kommen aus der Stadt. Hier sehen sie zum ersten Mal in ihrem Leben eine Kuh. Vermutlich:

48s Loro & Nico an der Olma Video: watson/nico franzoni, laurent aeberli

Wegen den Kühen haben unsere Städter aber nicht die Komfortzone verlassen. Sie besuchen zum ersten Mal in ihrem Leben die OLMA. Und sind erstaunt, was man auf dem Land so alles kaufen kann. Städter eben. Aber gut.

Ottmar und sein WC-Bürsteli

Für alle mit einem WC: bild: watson

Ottmar ist überzeugt: An seinem Super-Bürsteli bleiben viel weniger Bakterien hängen als an den normalen Dingern. Zudem schrubbst du damit auch jede hartnäckige Bremsspur weg. Sein Vorher-Nachher-Bild beweist es auch.

Antonella und ihr Shiatsu-Belt

Für alle mit Verspannungen, I: bild: watson

Der Shiatsu-Belt kann gemäss Broschüre wirklich alles. Also so richtig fast alles. Vor allem schafft er jedoch körperlichen Ausgleich. Wenn Nico morgen mit diesem Ding im Büro auftaucht – niemand müsste sich wundern.

Slideshow für zwischendurch: Eines dieser 75 Olma-Plakate löste einen «Nacktskandal» aus

Dominique und ihr Schalhalter

Für alle, denen der Schal immer wieder verrutscht: bild: watson

Sachen gibt's. Zum Beispiel Schalhalter. Mit einem praktischen Magnet ausgestattet hält dein Schal in Zukunft immer dort, wo er sollte. Nächstes Jahr dann im Angebot: Der Schalhalter-Halter.

Deborah und ihr Haarentfern-Wunderteil

Für alle mit Haaren: bild: watson

Lya, unsere Video-Chefin, traut ihren Augen nicht. Im Nu fühlt sich Loros Arm an wie ein Baby-Popo – und das ganz ohne Rötungen oder «Püggeli». Ein Wunder.

Dani und sein Bodenreiniger

Für alle mit dreckigen Schuhen: bild: watson

Feucht aufnehmen sei eine valable Alternative, so Daniel, aber wenn's wirklich sauber werden soll, ist seine Bodenreinigungsmaschine das perfekte Gerät dafür. Ein guter Verkäufer ist er, der Daniel. Und sein Versprechen: Forever clean!

David und sein WC für überall

Für alle mit Verdauung: bild: watson

Du hast einen Schrebergarten, eine Berghütte oder ein ähnliches Anwesen ohne Anschluss an die Kanalisation? Dann hat David das Produkt für dich: ein Wasser- und Chemie-freies WC, das alle Fäkalien biologisch kompostiert. Könnten wir im Büro manchmal auch gebrauchen.

Daniel und sein Stempel-Stift

Für alle mit Sachen, die gestempelt werden müssen: bild: watson

Da muss man auch erst mal drauf kommen: Ein Kugelschreiber mit integriertem Stempelkissen – das gibt's nur bei Daniel.

Herr Kreutzmann und sein blaues Wunder

Für alle mit weichen Tomaten: bild: watson

10 Jahre Garantie gibt's bei Herrn Kreutzmann auf seine Messer. Mit diesen kannst du Nägel verschneiden und anschliessend immer noch eine Tomate filetieren – ohne nachzuschleifen. Tönt wie bei diesen Werbeshows im TV. Nächstes Jahr kannst du damit vermutlich auch kochen. Wir freuen uns darauf.

Nico und sein ... Gerät

Für alle mit Verspannungen, II: bild: watson

Mit dieser Maschine lassen sich nicht nur die Reflexpunkte in den Händen stimulieren, sondern auch die in den Füssen. Dies löst im Optimalfall die Verspannungen im ganzen Körper. Sieht auf jeden Fall spannend aus.

Eliane und ihre Energie-Sonne

Für alle mit Störfeldern: bild: watson

Die Energie-Sonne «entwickelt und produziert energetische Produkte, die in der Lage sind, störende Frequenzen so zu verändern, dass Menschen und Tiere nicht mehr negativ beeinflusst werden.» Sagt Eliane. Kostet aber was: 1500 Franken. Es gibt Bilder, die sind teurer.

Nico&Loro sind wandelbar – hier basteln wir uns zwei Homies: 2m 38s Wir basteln uns zwei Homies Video: watson/Nicola Franzoni, Laurent Aeberli, Peter Blunschi, Lya Saxer

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

