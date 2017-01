Im Dschungel der Gefühle: Wer sich jetzt schon hasst – und wer mit Herz überrascht

Screenshot: rtl

Da sitze ich nun und frage mich: Warum? Warum ist diese Sendung so erfolgreich, dass sie in die nun schon 11. Staffel geht? Warum schalten so viele ein, und hinterher will es keiner gewesen sein? Warum blamieren sich die Halb-Prominenten, und warum lästern wir mit so viel Lust darüber?

Als die knapp drei Stunden der ersten Folge vorbei sind, bin ich keinen Deut schlauer. Die Prüfungen, die den Opfern von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus» auferlegt wurden, kommen mir vor, wie bis zum Erbrechen vorgekaut. Spinnen hier, Kakerlaken da und dann und wann eine müde Made. So viel Getier, obwohl das Menschliche doch das Salz in dieser TV-Suppe ist.

Und während der gute Geschmack bei den Dschungelprüfungen wie gewohnt auf der Strecke bleibt, macht jene menschliche schon ein wenig Appetit – zumindest wenn der Zuschauer Lust auf Emotionen hat. Die bieten die Kandidaten auf allen Ebenen: Von Arroganz bis Zuneigung, von Hass bis Hochmut, von Kumpeltyp bis Kotzbrocken ist alles dabei.

screenshot: rtl

screenshot: rtl

Die Einspieler der zwölf Kandidaten, die vorab aufgenommen wurden, zeigen, wohin diese Reise in den australischen Dschungel von der Dramaturgie her geht – oder was die Kandidaten mit ihrer Teilnahme erreichen wollen:

screenshot: rtl

Gina-Lisa Lohfink: «Mein Charakter ist anders wie ich aussehe.»

Florian Wess: «Man sollte mich nicht als ‹It-Boy› bezeichnen.» (Gleich darauf sagt er bezugnehmend auf Paris Hilton und Pam Anderson: «Wenn du die Promis fragst, sagen die: Ja, den kenn' ich.»)

Fräulein Menke: «Mein Motto ist ‹Liff fohr Lohf›.» (Meint denks «Live For Love»)

Alexander «Honey» Keen: (Über seinen Kurzauftritt bei «Germany's Next Topmodel») «Man spricht davon, dass ich die Quoten gerettet habe – ich warte bis heute auf ein Dankeschön.»

Marc Terenzi: «Ich liebe Frauen: Ladys, i'm ready!»

Hanka Rackwitz: «Ich habe keine Freunde, aber so schlimm kann ich doch nicht sein!?»

Nicole Mieth: «Ich bin nicht nur das kleine Mäuschen, das in der Ecke sitzt.»

Markus Majowski: «Ich hoffe, ich bin dem intellektuellen Niveau gewachsen.»

Thomas Hässler: «Ich hab 101 Länderspiel!» (Ja, Singular!)

Kader Loth: «Ich kann auch anders sein – vor allem, wenn ich meine Periode habe!»

Jens Büchner: «Der Dschungel ist die Sahnehaube meiner Karriere.»

Sarah Joelle Jahnel: «Ich glaube nicht, dass ein Zickenkrieg ausbrechen wird, ich weiss es.»

Hier nochmal die Gesichter zu den womöglich fremden Namen

Naja, dröge D-Promis als Dutzendware also. Das kann ja heiter werden! Und als sich diese Meute vor dem Einzug ins Dschungelcamp an einer schicken Strandbar trifft, werden auch grad erste Konflikte und Koalitionen sichtbar. Der Terenzi hatte mal was mit der Lohfink, die eine Freundin vom Wess ist.

screenshot: rtl

Wer sich von Beginn an hasst

Und der redet nach seiner Ankunft Tacheles. «Ich muss dir direkt mal was sagen, mein Lieber», wendet er sich an «Honey». «Ich kann es nicht verstehen, dass jemand wie du, der zwei Bachelor[-Abschlüsse] hat, sich so zeigt und in der Dusche nackt über seinen Prügel redet. Das ist doch unterstes Niveau!»

Dabei ist «Honey» mit seinem übersteigerten Selbstbild nun so gaaaar nicht der Typ für abgehalftertes Niveau. Das merkt man schon an seiner Reaktion auf die Wess-Ansage. «Er hat Angst, dass ich ihm die Schau stehle», tönt er und meint wohl «Show».

Wer unsympathisch wirkt

Oder wenn er zu Sarah sagt: «Dich gibt's auch angezogen? Du bist ja noch gar nicht nackt!» Er selbst hingegen tönt, er «kann auch der Killer sein». Schräg kommt übrigens auch Comedian Majowski rüber: Er spricht von sich selbst in der dritten Person! «30 Jahre macht der Markus schon seinen Beruf», lässt er uns wissen.

screenshot: rtl

Und nicht zuletzt Kader Loth, die noch nie etwas geleistet ausser in den Klatschspalten zu stehen, ist für Konflikte vorprogrammiert. Sie sagt Sätze wie «Ich bin die Trashqueen Deutschlands und ich steh' auch dazu» oder «Wenn es um die Krone geht, denkt jeder an seinen eigenen Arsch». Sie legt Pumps an, wenn sie an den Strand geht, und nimmt Makeup mit ins Camps.

screenshot: rtl

Wer sympathisch wirkt

Andere Kandidaten wirken dagegen überraschend nett. «Ich wollte das nie machen - ins Dschungelcamp gehen», gesteht Gina-Lisa grundehrlich. Aber: «Irgendwann landet jeder dort.» Sarah räumt ein: «Würde ich mich googeln, würde ich mich selber nicht besonders schätzen.» Und «Malle»-Barde Jens gibt zu: «Ich kann überhaupt nicht singen.»

Das Zeug zum Publikumsliebling hat TV-Maklerin Hanka. Die stellt sich so vor: «Weil jetzt alle fragen, ‹Wer ist denn das?›, ...» Sie bringt Neurosen wie Waschzwang, Kontrollzwang und Klaustrophobie mit ins Dschungelcamp und sagt Dinge wie: «Ich habe seit ich hier bin das Gefühl, ich lebe in so einer Zwischenwelt.» Als sie und Honey ihre Teams bestimmen, wählt Hanka ihre Leute, weil sie die nicht ausgegrenzt sehen will. Jö!

Hankas Meute, das Team Snake Rock zu Beginn sechs Duelle gegen «Honeys» Team «Basecamp» ausfechten und holt dabei vier von sechs Sternen. Dann beziehen die zwei Gruppen ihr jeweiliges Camp – mit unterschiedlicher Euphorie.

screenshot: rtl

«Ehj, wir sind mitten echt im Dschungel», jubiliert Gina-Lisa vom Team Basecamp. «Geil!!!» Es gibt einen See. «Geil!!!» und eine Dusche. «Geil!!!»

Komiker Majowski bestätigt den ersten schlechten Eindruck. Der Eimer mit Trinkwasser ist ihm nicht gut genug. «Er wird jetzt sofort gesäubert, dieser Behälter», poltert er. «Und zwar zackig. Ist das klar? Hab ich mich klar genug ausgedrückt???»

screenshot: rtl

Kader, die falsche Schlange

Im Team Snake Rock steht Hanka im Mittelpunkt. Sie hat eine Wunde am Bein und kämpft deswegen prompt mit einem Panikanfall. «Das geht wieder weg, ich muss es nur aussitzen», schluchzt sie tapfer..«Es ist nur so schade um die schöne Lebenszeit.»

screenshot: rtl

Kader Loths Reaktion: «Ich bin mir nicht sicher, ob Hanka nicht eine Show abzieht. Ich werde sie beobachten.» Sprichts, geht zu ihr und sagt: «Wir haben uns Sorgen gemacht.» Zuvor glänzte sie mit der Erkenntnis: «Das ist hier die Toilette. Man hat gar keine Privatsphäre!» Sp$ter haut sie raus: «Wir sind wirklich seelisch, moralisch, körperlich vergewaltigt worden. Wirklich vergewaltigt. War ich klar genug?»

Gina-Lisas Schlusswort

Zum bitteren Ende spricht Gina-Lisa noch über ihren Prozess. «Ich bin ich noch die Blöde, obwohl ich vielleicht im Recht bin», erzählt sie Sarah- Und: «Ich bin eigentlich total falsch für das Business manchmal. Ich bin so sensibel, nehme mir alles zu Herzen.» Sarah antwortet: «Menschen sind gefährlich.»

Eine gute Lehre fürs Dschungelcamp 2017!

screenshot: rtl

Das könnte dich auch interessieren: Schweizer Kunst am Times Square: Pipilotti Rist ist gefangen im Bildschirm Woher stammt das Trump-Dossier? Eifersucht, «Liebe und Frieden» – auf Facebook geht vor dem Australian Open die Post ab Gregor Gysi: «Wir müssen Russland als Grossmacht akzeptieren»

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Gina226 - 6.4.2016

Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️ Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️