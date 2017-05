bild: 3+

Ätschi Bätschi! In der «Bachelorette» gibts Männer im Bett und beim Halbblutt-Ballett

Und wieder hat die Bachel-Rotte nicht Nietzsche gelesen! Aber alle sind tief in sich und anderes hineingegangen und haben sich geöffnet. Und Kindheitsbilder gibts auch. Aus einer Zeit, als sie noch süss waren.

Beginnen wir heute einfach mal mit einem schönen Bild zum Thema «I schänke dir mis Härz», was ja schliesslich Sinn und Zweck der «Bachelorette» ist:

Bild: protozoa pictures

Schön, oder? Zumal Jennifer Lawrence auf diesem herzzerreissenden Filmplakat ein winziges bisschen aussieht wie Bätschi Eli. Nicht? Gemeinsamkeiten sind zum Beispiel: Geschlecht, Haarfarbe, Wangenknochen, Grünzeug im Hintergrund ...

Bild: 3+

Okay, dann halt nicht. Aber wo wir schon bei Menschen sind, die einander überhaupt nicht gleichen, möchten wir euch gern diese beiden vorstellen:

bild: 3+

bild: 3+

Gut, die vollen Lippen und verraten's: Oben sehen wir den kleinen Sohn von Anthony (unten) aus Anthonys erster von bisher drei elend geendet habenden Ehen. Weshalb Anthony jetzt auch in der «Bachelorette» mitmacht. Er braucht das Geld für Alimente und so.

Reingefallen, ätschi bätschi, Fake News! Oben sehen wir nämlich den kleinen Anthony himself, wie er voller Ekel auf sein zukünftiges Ich in der Bachel-Rotte der Bachelorette blickt.

Anthony ist ja der Erste, der Eli ins Bett gekriegt hat. Er machte sie weich mit den Worten: «Also, ich han e schweri Chindheit gha.»

Und das kam dabei heraus: bild: 3+

Anthony vs. Marsel: Unsere Video-Wizardess Emily hat gezaubert Video: watson/Emily Engkent

Schweri Chindheit zieht immer. Und wenn sie nicht schwer war, dann glücklech. Hauptsache, die cheibe Chindheit war randvoll mit Emotionen. Weshalb wir hier gnadenlos manipulierend noch ein paar herzige Kinderbilder nachschieben. Denn: So süss wie damals werden sie alle nie mehr sein. Nie. Mehr. Aber vielleicht die Kinder, die sie mit der Bätschi machen möchten.

When they were Megaschnügis

Wenn sie nicht über ihr eigenes Kindsein reden, dann über das Kindermachen. Zwischen Anna Rothenfluhs Liebling Daryl und Eli entspann sich folgender Dialog:

Daryl: «Chind isch öppis, won ich unbedingt will. Und du, wötsch du Chind?»

Eli: «Ich? Unbedingt.»

Daryl: «Wieviel Chind willsch denn?»

Eli: «Jo, zwäi wäred schön, aber was au immer de Gott mir schenkt, nimi gern.»

Daryl: «Wi bi mir. Was Gott mir schänkt – oder ois schänkt ...»



Und plötzlich ist «de Gott» im Spiel! Heieiei! In diesem televisionären Sodom und Gomera der Vielmännerei, des Exzesses, der Lügen, Triebe und Intrigen! Gott hätten wir hier echt zuletzt erwartet. Aber ist es ein Wunder? Schuf nicht um 1512 Michelangelo einen Markstein der Kunstgeschichte mit seinem unvergesslichen Bild «Gott berät den Bachelor bei seiner Entscheidungsfindung»?

bild: wikimedia

Daryl arbeitet ja an sowas wie einer Bibel über sich selbst. Er macht das seit seinem 12. Jahr und nennt es bescheiden «Tagebuch». Wobei sein Tagebuch natürlich spezieller ist als beispielsweise Tobis Briefmarkensammlung,

Daryl über Daryl: «Ich bi voll de Kreativi.»

Noch mehr Daryl über Daryl: «Ich probier mich immer vo allem abzhebe.»

Was dann wohl bedeutet, dass Daryl sich als Künstler begreift. Weshalb er nicht nur in sein Tagebuch schreibt, sondern auch zeichnet. Und zwar so:

Bild: 3+

Ich sag ja jetzt ungern, dass es auf den watson-Notizblöcken nach jeder Sitzung genauso aussieht, aber wieso soll ich nicht sagen, was wahr ist? Und gehen wir damit ins Fernsehen? Nein. Aber gingen wir ins Fernsehen, wenn wir so herzig wären wie Daryl? Hmmmm, vielleicht?

Der herzige Daryl bild: 3+

Wenden wir uns doch etwas ganz Anderem zu. Dem Brusthaarproblem. Veganer Lukas ist ja ein Mann mit ausserordentlichem Haarwuchs, und trotz der miserablen Qualität des folgenden Screenshots sollte der Nachteil einer vernachlässigten Brustrasur deutlich zu erkennen sein: Bruststoppeln, lieber Lukas, sind kein Burner! Das Nippelpiercing vielleicht auch nicht.

Bild: 3+

Trotzdem ist Lukas noch dabei. Er hat sich in einem Autorennen eine Sicherheitsrose ergattert, was wohl sowas ist wie die Sicherheitsnadel unter den Rosen. Dann gibt es aber auch noch «schwarze Rosen», nicht zu verwechseln mit «schwarze Schöf».

Eli ging ja mit Babak und Daniel Bungee jumpen. Mit Babak, weil die St. Gallische Domina genau wusste, dass er panische Höhenangst hat. Sie wollte sehen, wie er sich aus purer Liebe für sie überwindet. Er tat es nicht. Dass Dachdecker Daniel damit keine Probleme haben würde, war ja klar. Mit allem andern dafür schon.

Und hier eine scheinbar unmotivierte Fragerunde:

Umfrage Bachelorette Eli hasst ... ... Kartoffelstock.

... Kartoffelgratin.

... Sofakartoffeln.

... Pommes.

... Ofenkartoffeln.

... Kartoffelfondue.

Abstimmen 2 Votes zu: Bachelorette Eli hasst ... 0% ... Kartoffelstock.

0% ... Kartoffelgratin.

0% ... Sofakartoffeln.

0% ... Pommes.

0% ... Ofenkartoffeln.

0% ... Kartoffelfondue.

Die richtige Antwort heisst natürlich «Couch Potatoes». Also uns alle, die wir jetzt gerade vor dem Fernseher gesessen sind und Eli zugeschaut haben. Danke, Eli, très charming!

Und hier die zweite Zauberei unserer Emily Video: watson/Emily Engkent

Eli so: «Aso min Maa dörf würklich kai Couch-Potato sii, aso dä söll mit mir würklich Äkschn haa, dä söll mit mir öppis unterneh.»

Weshalb sie sich dann mit Daniel von einem Kran stürzte. Und ihn danach ins Cabaret Folie's schleppte, wo er ihr alles über die «schwarze Schöf» aus der Bachelrotte verraten sollte. Was er ungern tat. Und wobei er zum Glück von den andern SO gestört wurde:

Worauf er sich in sich selbst zurückzog, den Kampf um Eli aufgab und zum Alkoholiker wurde. Was wiederum SO aussah:

Bild: 3+

Bild: 3+

Habt ihr jemals eine absolutere Kapitulation gesehen? Eli wars egal, sie war glücklich «gefläscht vo dem Teschtoschteronüberfluss».

Sie schickte den schlappen Dani dann auch nach Hause. Zusammen mit dem höflichen Ferhat, den sie zwar total mag, auf den sie aber einfach nicht steht, was Ferhat ja schon von Anfang an selbstkritisch befürchtet hatte. Und der herzige Zimmermann Silvan musste auch gehen. Adieu Jöh, sagen wir da nur.

Eli zu Silvan: «Pass uf dich uf, du Schnufi, du bisch echt en Megaschnügi.»

😥😥😥 Silvan

Die beiden grantigen Grossgockel Davide und Tobi haben eine schwarze Rose erhalten. Sie ist sowas wie der Shoot Out in «Germany's Next Topmodel». Klar? Gut. Ich glaube, es gibt niemanden, der ihnen diese Rose nicht gönnt.

😂😂😂 Davide und Tobi bild 3+

Umfrage Und jetzt? Was braucht ihr noch zum Glück? Ein herziges Kinderbild von Eli!!!

Abstimmen 2 Votes zu: Und jetzt? Was braucht ihr noch zum Glück? 0% Ein herziges Kinderbild von Eli!!!

Et voilà: la petite Eli. Wird oft verwechselt mit Lindsay Lohan in «The Parent Trap» bild: disney

Zum Vergleich: Lindsay Lohan in «The Parent Trap» Bild: Disney

Und jetzt betet brav und schaut, was «de Gott» euch schenken mag. Oder geht Party und Liebe machen, bis es nächste Woche wieder heisst: Huch, ist zwischen den Werbepausen überhaupt was passiert? Und WTF werfen die bei watson eigentlich ein, um das alles zu ertragen? Kinder, was für Fragen! ❤️

