Good bye, Pax Americana! Eine neue Welt mit starken Männern entsteht

Liberalismus und Freihandel haben die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt. Jetzt kommt die Zeit der starken Männer und des Protektionismus.

Als eine seiner ersten Amtshandlungen will Donald Trump einen Strafzoll in der Höhe von fünf bis zehn Prozent installieren. Das besagen jüngste Gerüchte aus Washington. Der gewählte Präsident will dabei auf den mühseligen Umweg durch Abgeordnetenhaus und Senat verzichten und die Massnahme mit einer sogenannten «executive order» direkt umsetzen.

Dazu passt, dass Trump als neuen US-Handelsrepräsentanten Robert Lighthizer ernennen will. Dieser gilt als überzeugter Protektionist und hat …