bild: reto hochstrasser

Du magst Fargo und Lego? Dann wirst du diesen blutigen Kurzfilm lieben!



Eigentlich steckt ja unser lieber Lehrer Reto Hochstrasser, der seinen Gewaltfantasien gerne in Lego-Filmchen freien Lauf lässt, mitten in den Dreharbeiten zu «Superheroes vs. Tomatoes» – einem richtig grossen Lego-Filmprojekt, wie er uns verrät. «Aber der Schnee animierte mich, ein Blick zurück in die Filmgeschichte zu werfen: ‹Fargo – Blutiger Schnee› der Coen-Brüder aus dem Jahre 1996 hat es mir angetan.»



An der Szene «The Wood Chipper» aus Fargo hat er eine ganze Woche bei eisigen Temperaturen gearbeitet.



Das äusserst blutige Resultat seht ihr nun hier – viel Spass! :) Video: YouTube/Reto Hochstrasser

Nach diesen 23 Bildern willst auch du die Legos wieder aus dem Keller holen

(pls)

Mehr Videos? Hier entlang … Schon mal einen Elefanten im Schnee gesehen? So schön kann Zerstörung sein Die Tiere haben nun endgültig genug von uns Insekten haben ihr Schweigen gebrochen In Norwegen eine bekannte Sportart, in Amerika einfach nur fahrlässig Ponys sind langweilig. Heute reitet man Alligatoren Gigantische Wespen helfen uns im Kampf gegen Riesenspinnen Perfekt geplant: Diese Nebelkrähe ist eine ausgefuchste Diebin Was haben Fische und Katzen gemeinsam? An Stange festgefrorener Vogel wird von Engel mit Schnauz gerettet Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Gina226 - 6.4.2016

Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️ Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️