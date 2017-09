Ein verstörender Mini-Clip und die simple Frage: Was ist das?

Was für ein Anblick: Im folgenden Kurzvideo schwebt eine Art Fabelwesen durchs Bild und glänzt dabei in magistraler Schönheit. Die Frage ist nur, um was für ein Wesen es sich dabei handelt?

Umfrage Was steckt dahinter? Chewbacca

Chris von Rohr

Nemo (der Rapper)

Loro

Afghanischer Windhund

Jesus

Die Antwort: Im Clip ist ein Afghanischer Windhund zu sehen, der wie ein Wesen aus fernen Welten durch einen Swimmingpool taucht. (nfr)

