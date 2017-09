Eisenbahnfans warten eine Stunde, um historischen Zug zu filmen – und dann das

Wenn das nicht die Enttäuschung der Woche ist – mindestens. Graham Linay und wartete mit Eisenbahnbegeisterten auf die Vorbeifahrt des Flying Scotsman in Grossbritannien. Doch zu sehen bekamen sie schliesslich einen ganz anderen Zug. Wegen eines dummen Zufalls.

Wenn man es darauf angelegt hätte, hätte es bestimmt nicht geklappt. Doch laut Murphy's Law passiert eben immer genau das, was man nicht will.

Und so wartete der Brite Graham Linay zusammen mit Eisenbahnfans (Linay selbst betont, kein Fan zu sein) eine Stunde lang an einem Bahnübergang in Offord Cluny auf den «Flying Scotsman» – vergebens. Denn just in dem Moment, als der historische Zug endlich kam, fuhr auch ein moderner Virgin-Zug vorbei und verdeckte den Dampfzug auf voller Länge.

Nicht zum ersten Mal

Passiert ist die Riesenenttäuschng bereits Ende August, jetzt hat Graham Linay das Video auf Youtube geladen und via Twitter verbreitet. Die Mitleidsbekundungen sind zahlreich. Doch Linay hat – ganz Brite – den Humor nicht verloren. Auf den Kommentar «Sorry, aber ich musste lachen» schreibt er: «Ja, wir auch.»

