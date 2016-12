Last-Minute-Weihnachten: So sorgst du in letzter Minute für festliche Stimmung

Bist du auch im Weihnachtsstress? Hast du unvorsichtigerweise Leute zu dir eingeladen? Versuchst du in den letzten Tagen noch alles perfekt herzurichten und zwängst dich durch überfüllte Läden auf der Suche nach dem Geist der Weihnacht?

Das muss nicht sein! Mit diesen Tipps hast auch du im Nullkommanichts ein würdiges Weihnachtsfest.

Von drauss' vom Walde!

Das Beste an Weihnachtsdeko: Der Wald ist voll davon! Nichts wie ab in den nahe gelegenen Wald, sammle alles vom Boden auf und verteile es in deiner Wohnung.

bild: watson/shutterstock

Der Gewürz-Zauber

Mist, etwas Essen müssen die Gäste ja auch noch. Schnell ab zum Take-away. Aber zu Weihnachten muss es schon etwas Besonderes sein, deshalb wird es Zeit für die geheime Zutat, die alles weihnachtlich macht: Zimt!

bild: watson/shutterstock

Auch davon kannst du ganz einfach noch ein wenig in der Wohnung verteilen gif: giphy

Schätze die Dunkelheit

Richtig weihnachtlich wird es erst, wenn man dem elektrischen Licht abschwört und kaum noch sieht, was man da genau isst. Das kommt dir natürlich zugute, andererseits musst du trotzdem etwas anzünden, damit nicht alle konstant über das tote Eichhörnchen stolpern.

bild: watson/shutterstock

Bäumige Weihnachten

Wenn du keinen Baum mehr kaufen konntest, kein Problem. Der menschliche Verstand ist in der Lage, abstrakte Formen als Baum wahrzunehmen. Alles, was du brauchst, ist eine Lichterkette und ein paar Nägel.

Überraschende Geschenke

Kennst du das Gefühl, wenn du genau weisst, dass die Geschenke unter dem Baum im Shopping Center nur Dekoration sind, aber du trotzdem diesen inneren Drang hast, sie auszupacken?

Also auch wenn du vergessen hast, Geschenke einzukaufen. Wickel ein paar alte Kartonschachteln ein (Zeitungspapier tut es auch) und stell sie unter deine Lichterkette.

bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

Der Duft der Weihnacht

All diese Vorbereitungen und noch immer riecht es nicht wirklich nach Weihnachten ... was hilft uns da? Genau: Weihrauch, eines der Geschenke aus dem Morgenland. Aber wo kriegst du spontan Weihrauch her?

Sag einfach dem Esoteriker deines Vertrauens, deine Wohnung werde von bösen Geistern heimgesucht, und schon wirst du dich vor Weihrauch nicht mehr retten können.

Grusskarten

Mist! Weihnachten und du hast noch keine Grusskarten. Sorge dich nicht! Hier ganz einfach zum Selberbasteln:

Und wenn dir das nicht genug ist, hier 22 weitere Weihnachtskarten-Vorlagen:

