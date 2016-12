Spanferkel, Truthahn, Karpfen – 21 Weihnachts-Menüs aus aller Welt

Mal was anderes essen zu Weihnachten! Tja ... was denn so? Jedes Land hat ja seine spezifischen Traditions-Menüs für das Festtags-Mahl – aber fangen wir mal hierzulande an:

Jap, die Fondue Chinoise erfreut sich in Helvetien weiterhin grosser Beliebtheit. Dies obwohl hier lediglich ungewürzte Fleischstückchen in eine fade Brühe getunkt und danach in künstlich gesüssten Fertig-Saucen ertränkt werden. Aber wer mal Lust auf etwas Besseres Anderes hat, kann mal eines der …