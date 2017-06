Du denkst Teenies hat es schon immer gegeben? Falsch, sie sind eine Erfindung der Neuzeit

Strandferien

* Seit Mitte des 19. Jahrhunderts

Augen schliessen … Mmmh, ein Meeresstrand … Am besten einen schön sandigen! Paradiesische Vorstellungen sind das!

Klar, jeder hat seine Variation dieser Wunschvorstellung: Die einen lieben das stundenlange Sünnele, die anderen das Planschen, wiederum andere wollen Strandball spielen, Surfen, an der Strandbar einen Mai Tai schlürfen, Sandburgen bauen oder hinter schwarzen Sonnenbrillen diskret Bikinifiguren begaffen. Gemeinsam haben sie alle, dass ein Meeresstrand den Inbegriff des Konzepts «Ferien» darstellt.

Aber erst seit Kurzem. Während des weitaus grössten Teils der Menschheitsgeschichte verband man mit Meeresstrand eher Sachen wie Schiffbrüche, Piraten, unheilbare Seuchen aus fernen Ländern, Naturkatastrophen und Meeresungeheuer.

bild: shutterstock

Wie bei so vielen neuzeitlichen Erfindungen waren es die viktorianischen Briten, die erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts das Konzept des Relaxen am Strand entdeckten – dies oftmals unter einem vagen medizinischen Vorwand. Gegen die Dreiheiligkeit der wohl viktorianischsten aller Krankheiten, Tuberkulose, Hysterie und Melancholie, empfahlen die Ärzte der Ära gerne Mal eine Auszeit am «analeptischen Meer».

Als erstes Seebad der Geschichte warb das nordenglische Städtchen Scarborough mit Strandferien. Andere Küstenstädchen zogen nach ... Bis britische Teenager Ende des 20. Jahrhunderts merkten, dass man in Magaluf noch ein kleines Bisschen steiler gehen kann.

Womit wir beim nächsten Thema wären ...

Teenager

* Seit 1945

Teenies? Klar, die gab es schon immer!

Jeeeeeein. Dass Jugendliche seit Urzeiten bei älteren Generationen aneckten, steht wohl ausser Zweifel. Der «Teenager» als Konzept existiert indes erst richtig seit dem Zweiten Weltkrieg.

bild: shutterstock

Vorher war man lange, lange ein Kind gewesen und nach einem mehr oder minder traumatischen Hau-Ruck-Übergang hatte man gefälligst erwachsen zu sein und sich zu benehmen. Gewiss, die Psychoanalytiker und andere hatten die Entwicklungsphase schon früher entdeckt, doch das Wort «Teenager» fasste in den USA erst Ende der Dreissigerjahre Fuss.

In den Fifties hatte es dann in den USA und Westeuropa endgültig genug Pubertierende mit genug Sackgeld, sodass die Marktwirtschaft sie als kaufkräftige Altersnische entdeckte. Vorhang auf für «Bravo» und Co.!

Die «weisse Rasse»

* Seit 1779 – oder gar erst seit dem frühen 20. Jahrhundert, wenn man die Iren als Weisse dazurechnen will

Ganz abgesehen davon, dass Rassentheorie immer problematisch war und heute längst überholt ist, müsste man all den White-Pride-Idioten mal gehörig unter die Nase reiben, dass das Konzept einer «weissen Rasse» lange Zeit nicht einmal unter Rassisten gängig war.

Die mediterranen Hochkulturen der Antike, etwa, stellten fest, dass die Barbaren des Nordens tendenziell hellhäutiger waren – und werteten dies als eindeutiges Indiz für deren Minderwertigkeit. Jahrtausende später hatten die Vorurteile in Europa eine 180-Grad-Wendung vollzogen – und trotzdem waren stets kulturelle und geografische Eigenschaften wichtiger, wenn es darum ging, jemanden als fremden Fötzel abzustempeln.

1779 machte dann der deutsche Anthropologe Johann Friedrich Blumenbach den Rassismus für alle etwas zugänglicher, indem er, nach empirischer Untersuchung 60 menschlicher Schädel aus aller Welt, die Menschheit in Kaukasier (weiss), Mongolen (gelb), Malayen (braun), Äthiopier (schwarz) und Amerikaner (rot) unterteilte.

Angloamerikanische Vordenker wie Thomas Jefferson oder Edward Long verfeinerten Blumenbachs Thesen: Laut ihnen waren es selbstverständlich die Angelsachsen, die am weitesten entwickelt waren – Kaukasier ist nicht gleich Kaukasier! Die Iren, etwa, wurden vielleicht nicht ganz so schlecht behandelt wie die afrikanischen Sklaven, doch als «richtige Weisse» galten sie trotzdem nicht.

In seinen satirischen «Cautionary Tales for Children», nimmt der britische Dichter Hilaire Belloc 1907 die damals vorherrschende Rassenverständnis aufs Korn. Sein Gedicht «The Three Races» gibt sich als Kindervers, ist aber als beissender Kommentar über das damals vorherrschende Rassenverständnis zu lesen:

Da haben wir's! Die Schweizer sind einmal mehr Mittelmass! Besser als die dreckigen Südländer, doch eindeutig dümmer als die Nordeuropäer.

Wie ist also die «weisse Rasse» heute definiert? Nun, genau gleich wie von Rassisten seit Urzeiten: «Weisse sind alle, die mir im Moment gerade in den Kram passen, um meinen Minderwertigkeitskomplex gegenüber Fremden zu besänftigen.»

Drehbare Türgriffe

* Seit 1878

Das Drehen eines Griffs um eine Türe zu öffnen, scheint uns nun wirklich selbstverständlich.

bild: shutterstock

Doch ratet mal, wann der Türknopf-Mechanismus erfunden wurde!

Hier die Patentanmeldung:

Jap, 1878. ACHTZEHN hundert achtundsiebzig! Und zwar, um nochmals husch Blumenbachs Bezeichnung zu bemühen, von einem äthiopischen Amerikaner namens Osbourn Dorsey. Vorher wurden Türen mittels Riegeln, Latten und Klinken gesichert.

Nationale Cuisine

* Seit dem späten 19. Jahrhundert

Mmmh! Hier habe wir leckere Gerichte aus welchem Land?

bild: shutterstock

Richtig! Pastapizzaciaociaobella! Da ist sie, die cucina italiana!

Und hier?

bild: shutterstock

Griechische Küche!

Öh ...

... oder türkische? Oder, halt: Ist das libanesische Küche?

Da haben wir's: Länderküche ist moderner politischer Bullshit. Fish and Chips soll das britische Nationalgericht sein? Pfff. Es stammt von osteuropäischen jüdischen Einwandern. Und ausserdem wird Chicken Tikka Masala auf der Insel häufiger gegessen. Und erfunden wurde dieser ach-so-indische Curry vermutlich 1971 in einem Restaurant in Glasgow.

Bild: Shutterstock

Schweizer Küche? Italienische Küche? Ach, bis kurz vor dem Ende des 19. Jahrhunderts existierte das gar nicht. Es gab die Waadtländer Küche. Oder Appenzeller Gerichte. Oder die ligurische Küche, die piemontesische, kalabrische, sizilianische. Bedenkt das, wenn ihr beim Italiener an der Ecke spaghetti mare e monti bestellt.

Und, ach ja, wenn wir schon dabei sind:

Nationalstolz und solchen Kram

* Seit dem Zeitalter des Nationalismus (19. Jahrhundert)

Eine unabhängige Nation zu sein – das will doch jedes Volk! Derart selbstverständlich gilt das, dass es fast als natürlichen Instinkt wahrgenommen wird: Das wollten die Leute schon immer. Braveheart und so.

Das Konzept einer Völkernation wurde erst seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert im Zusammenhang mit dem Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und der Französischen Revolution relevant. Die meisten modernen Nationalstaaten sind knapp 150 Jahre alt. Deutschland gibt es erst seit 1871. Italien seit 1861. Die Schweizer Eidgenossenschaft seit 1848.

Vorher definierte sich kaum jemand als «Deutscher» oder «Italiener», sondern als «Subjekt von Kaiser Schlagmichtot» oder «Untertan von Fürst Wasweissich». Das Konzept des Nationalismus ist ein Phänomen der Moderne; spezifischer der Romantik. Es waren die Maler, Dichter und Komponisten dieser künstlerischen Bewegung, die im 19. Jahrhundert fleissig an pseudohistorischen nationalen Mythen werkelten, die sich in der Folge besser hielten als die mitunter sehr technischen und viel langweiligeren eigentlichen historischen Ereignisse (verständlich – auch heute ist die Hollywood-Film-Version besser als das, was in den historischen Quellen steht). «Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern» – das sind die Worte eines deutscher Dichters von 1804 und nicht die von Stauffacher anno 1291.

Kreuzworträtsel

* Seit 1913

Das erste Kreuzworträtsel der Welt erschien am 21. Dezember 1913 in der Weihnachtsbeilage der Zeitung «New York World» und enthielt 31 Suchbegriffe. Erfinder war der aus Liverpool stammende Journalist Arthur Wynne.

Bald einmal variierte Wynne seine Worträtsel, fügte zur Begrenzung der Worte schwarze Felder ein und ordnete die Begriffe in die bis heute üblichen symmetrischen Gitter. Mit grossem Erfolg: Sein erstes «Cross Word Puzzle Book» wurde in der Erstauflage von 3'600 Exemplaren noch mit mitgeliefertem Bleistift veröffentlicht und nach einem Jahr bereits in einer Anzahl von 400'000 Stück verkauft.

Anfang der 1920er Jahre zogen europäischen Zeitungen und Zeitschriften nach. Das erste Kreuzworträtsel in einer deutschen Zeitung druckte die «Berliner Illustrierte» 1925.

Zeitzonen

* Seit 1880 ... oder erst 1929, je nachdem, in welchem Land man lebte

Standardisierte Zeitzonen gibt es ...

... seit 1880.

Jawohl, vorher hat man seine Uhr nach der Kirchenuhr gestellt. Und die wurde nach der Sonne gestellt. Somit lief die Kirchenuhr von Hinterbümplitzswil alles andere als Synchron mit der Kirchenuhr von Vorderpflotzdorf. Egal – alle Menschen waren Stunden von einander entfernt.

Doch dies alles änderte sich mit der Erfindung der Dampflokomotive und des Eisenbahnnetzwerks. Fahrplanplaner mussten sich erstmals mit Abfahrtszeiten und Ankunftszeiten an geographisch weit auseinanderliegenden Orten beschäftigen. Die Briten testeten 1847 erstmals Greenwich Mean Time – GMT – um eine einheitliche Zeitzone zu definieren, es dauerte aber bis 1880, bis standardisierte Zeitzonen Gesetz wurden. 1883 zogen die USA nach; und bis 1929 hatten die meisten Länder der Welt die in Stunden eingeteilte Zeitzonenordnung, das sich nach GMT richtete, übernommen.

Bis heute gibt es aber Menschen, die sich der Diktatur der Zeiteinteilung nicht beugen.

Die Null

* Seit dem 6. Jahrhundert (in Europa erst seit dem 12. Jahrhundert)

Null – Zero – null ist dermassen zentral für die Mathematik, dass es schier unglaublich scheint, dass Menschen 4000 Jahre lang ohne damit klarkamen. Bereits die Sumerer entwickelten ein Zahlensystem und rechneten munter drauf los – ohne aber die Null zu kennen. Später verwendete man Leerzeichen und Ähnliches, um eine Lücke im Zahlensystem zu signalisieren, doch erst der indische Mathematiker und Astronom Brahmagupta definierte im Jahr 628 die mathematische vollständige Null im modernen Sinn (wobei die Null wohl seit rund einem Jahrhundert in Indien Verwendung gefunden hatte).

Über Hunderte von Jahren machte die Null ihren Weg über China und den nahen Osten und erreichte Europa schliesslich im 12. Jahrhundert mit der maurischen Eroberung Spaniens, wo sie dann vom italienischen Mathematiker Leonardo Fibonacci begeistert aufgenommen wurde. Freilich dauerte es nochmals etliche Jahrhunderte, bis die Null Verbreitung in Europa fand.

Mund-zu-Mund-Beatmung

* Seit den Fünfzigerjahren

Seit dem 19. Jahrhundert wurden verschiedene manuelle Verfahren der Atemspende durch direkte oder indirekte Thoraxkompression angewendet. Der entscheidende Schritt erfolgte jedoch in den Fünfzigerjahren des 20. Jahrhunderts durch Peter Safar. Der amerikanisch-österreichische Anästhesist zeigte auf, dass eine Kombination aus Herzdruckmassage und Beatmung höhere Erfolgsraten aufweist.

Bild: shutterstock

Und, ja, die Beatmung erfolgt Mund-zu-Mund, Lippe-über-Lippe – was seither Millionen von Teenies in Nothelferkursen in helle Aufruhr versetzt.

Autorenschaft

* Seit dem 18. Jahrhundert

Gut fünf Jahrtausende lang existiert das Konzept des geistigen Eigentums nicht. Will heissen: Wenn ein Minnesänger im mittelalterlichen Brügge ein Epos über den fiktiven Ritter Hannes von Bonden und seine geheimen Missionen im Auftrag seiner Majestät geschrieben hätte, konnte danach jeder dahergelaufene Hinz und Kunz eine Fortsetzung nach seinem eigenen Gusto schreiben.

Bild: KEYSTONE

Dies änderte sich erst im 18. Jahrhundert, als man John Lockes Postulate zum Privateigentum auf Literatur, Kunst und technische Erfindungen übertrugen. «Wie nun jede Person über ihre eigenen Gedanken und Handlungen entscheiden dürfe, müssten auch ihre Schöpfungen als Produkt ihrer geistigen Arbeit und damit als ihr geistiges Eigentum geschützt werden» (Wiki). Erste 1710 wurde mit dem englischen «Statute of Anne» das erste moderne Urheberschutzgesetz veröffentlicht.

Bild: es.simpsons.wikia.com

Womit uns allen aufgefallen ist, dass dies erheblich später als Homer, Dante oder Shakespeare war – weshalb etwa die Theorie, dass Homer nicht ein einziger Autor, sondern eine ganze Generation von Geschichtenerzählern gewesen sein könnte, zumindest plausibel erscheinen kann. Auch denselben Gründen muss man es dem lieben William Shakespeare nicht übel nehmen, dass gewisse Teile seiner Werke von anderen übernommen waren. Das war damals nicht nur Gang und Gäbe, sondern wurde gar explizit so erwartet.

Deshalb – hier die Autorenschaft dieses Artikels: obi via cracked.com, oxford-royale.co.uk et al.

Geschichte – History John F. Kennedy – sein Leben in 33 Bildern Drogendealer in der Weltpolitik – das Leben von Panamas Ex-Diktator Noriega Das bittere Ende der Frau, die den «Vater des Gaskriegs» nicht stoppen konnte So haben dein Opa und deine Oma früher auf den Putz gehauen «Der Slogan nach dem Krieg war ‹Nie wieder›» Und heute? Eine Holocaust-Zeitzeugin erzählt Geschichte der Menschenversuche: Geköpfte unter Strom, Pestflöhe und Gasbrand Das Schicksal der «Liederlichen»: Graubünden arbeitet seine dunkle Vergangenheit auf Über die Sinnlosigkeit des menschlichen Treibens: Die Weltgeschichte in 20 Minuten «Erst grosses Gelächter, dann Schreie»: Seilzieh-Weltrekord in Lenzburg endet in Tragödie «So stirbt man also!» – 17 Berühmtheiten und ihre letzten Worte Regierungsrat und Gulag-Opfer: Was aus Lenins Schweizer Genossen wurde Die wilde Affäre von zwei Astrologen mit Hitler, der Schweiz und dem MI5 Die Schweiz im Untergrund: Tunnel, Bundesratsbunker und militärische Allmachtsphantasien Erdogans langer Weg vom Strassenkämpfer zum neuen Sultan Vom rettenden Orgasmus bis zur Lobotomie: 10 gruslige Therapien aus der Medizingeschichte Gebär du mal 16 Kinder wie Maria Theresia und verteidige gleichzeitig dein Reich Der gescheiterte Weltrevolutionär: Wie ein Schweizer 1917 über ein Telegramm stolperte 1980, Zürich brennt, die Bullen schiessen – Klaus R. schiesst mit der Kamera zurück Das älteste Rezept der Welt ist für … BIER! #priorities Von geliebten Männern weggesperrt: Das traurige Schicksal von Johanna der Wahnsinnigen Einst streng geheim, jetzt auf Youtube – die Videos der US-Atomtests Российская империя: So schön (und farbig) war Russland, als der letzte Zar abdankte Syphilis, Gladiatoren oder die Hölle – In welches Jahrhundert gehörst du wirklich? Vivi Kola und das Frauenstimmrecht: Wie ein Kind der 70er «Die göttliche Ordnung» erlebt Arschtrompeten im Gebetsbuch und andere Obszönitäten aus dem Mittelalter Kaiserin Theodora von Byzanz: Die Frau, die ihre Vagina mitten im Gesicht trug «Neger fallen über weisse Frauen her»: Parallelen zur Fake-News-Epidemie von 1942 Bier per Spitfire: So versorgten die Alliierten die Truppe mit kühlem Blonden So schön war Peking, bevor die Kommunisten es mit Hochhäusern zupflasterten 12 sexistische «Perlen» aus dem SRF-Archiv – muss man sehen, um es zu glauben Von Kaiser Wilhelm bis zum Atomzeitalter: Karikaturen des Zürchers «Bosco» Die Italiener in der Schweiz – eine Geschichte in 5 Akten Eispickel, Regenschirm und Polonium: 9 ungewöhnliche Geheimdienst-Attentate Sie nannten es das «Paris des Nahen Ostens»: So cool war Beirut vor dem Bürgerkrieg Mata Hari – der Mythos der angeblichen Meisterspionin bröckelt 70er-Jahre Verkehrssendung: «Achtung, Frau am Steuer!» Faszinierende Bilder aus dem alten Jugoslawien (vor Hitler, Tito und Milošević) Exorziert die Würmer und hängt die Sau! – Tiere auf der Anklagebank Gib Schweizern eine Kamera, Afrika, den Himalaya ... Krasse Reisefilme aus den 1930ern Die keltische Kriegerkönigin Boudica, die tausende Römer niedermetzelte Der Kampf ums Schweizer Frauenstimmrecht: Als Film göttlich absurd und höllisch traurig Treffen der Schreibtischmörder: Sie planten vor 75 Jahren den Holocaust Die 100 bedeutendsten Menschen aller Zeiten – auf Platz 80 tummelt sich ein Schweizer Frauen, die Geschichte schrieben, Teil I: Die ägyptische Traumfrau Kleopatra Das Rätsel um den letzten grossen Nazi-Verbrecher ist geklärt «Die Zarin krault ihm die Eier»: Der Mord am gottlosen Scharlatan Rasputin Busen-Pillen und Alpenbitter – Schweizer Werbung im Zweiten Weltkrieg Alte Fotos zeigen die Schweiz während des Zweiten Weltkriegs Jul-Tanne statt Christbaum: So versuchten die Nazis, Weihnachten umzudeuten Mitten im 1. Weltkrieg kicken deutsche und britische Soldaten an der Front Wie aus einer römischen Orgie der Geburtstag von Jesus wurde Kaum zu glauben – diese historischen Ereignisse fanden zur gleichen Zeit statt «Früher Brüste, jetzt Hassparolen»: Dieser Mann hat die American Nazi Party gegründet Der morbide Charme von verlassenen Bunkern Rechnen wie Cäsar: Schaffst du diesen römischen Mathe-Test? DNA-Analyse: Mücken brachten Rom ins Wanken Pearl Harbor: Vor 75 Jahren stürzten sich 400 japanische Flugzeuge auf die US-Flotte History Porn Teil XI: Geschichte in 30 Wahnsinns-Bildern Big Money im Weissen Haus: Die Rangliste der reichsten US-Präsidenten Donald wie Ronald? Auch 1980 gewann ein «Hirnloser» – und die Welt ging nicht unter «Hässlich, grossmäulig, kurzhaarig»: Amerika träumt seit über 100 Jahren von Hillary Freispruch für «Patient Null»: Wie Aids die USA wirklich eroberte Wie ein junger Fotograf 1973 auf Tuchfühlung mit Muhammad Ali ging In London versteigern sie den Nazi-«Reichsbank-Schatz» History Porn Teil X: Geschichte in 30 Wahnsinns-Bildern Globalisierung anno dazumal: Archäologen finden in Japan römische Münzen «Innerlich kochte ich» – der GI, der beim Prozess die Ausreden der Nazis übersetzen musste «Ich bin keine Jüdin» – eine Überlebende des Massakers von Babi Jar erzählt Britischer Journalist soff wie Churchill – und das kam dabei heraus Weltkriegs-Flüchtling in der Schweiz: «Wir mussten uns komplett ausziehen» Aus der Geschichte lernen? Läuft ... Warum Duterte Obama «Hurensohn» nennt Codewort Porno – wie Schwarzbrenner trotz Verbot Absinth verkauften Der Fluch des Ötzi – wie die Mumie das Leben ihrer Finder veränderte History Porn Teil IX: Geschichte in 40 Wahnsinns-Bildern Weil Wikinger dir beim Flirten helfen: 11 Fakten über die bärtigen Seefahrer Wieder hat es Haiti getroffen – seit einem Pakt mit dem Teufel soll das Land verflucht sein Belagert, ausgehungert, zerstört: Diesen 7 Städten erging es wie heute Aleppo Wie Leni Riefenstahl zu Hitlers Reichsregisseurin wurde – und was ein Wasserfall im Tessin damit zu tun hat Superkanone V3: Wie ein Kennedy Hitlers Hochdruckpumpe ausschalten sollte Vor 70 Jahren ermordete ein polnischer Mob über 40 Juden, darunter Holocaust-Überlebende Der Rebell und Selbstbezwinger: Ein Nachruf auf Götz George «Operation Entebbe»: Wie Jonathan Netanjahu auf einem Terminal in Uganda zum Helden wurde Es ist nicht alles Putin – eine Reise in Russlands zaristische, revolutionäre und phantastische Seele Diese 13 Fehler veränderten den Lauf der Weltgeschichte Atemberaubend schön: 45 Bilder von Swissair-Stewardessen Pendeln damals und heute: «Er liebt seine Familie, obwohl er sie nur am Abend zu sehen bekommt» Vor 75 Jahren überfielen die Nazis die Sowjetunion: «Stark aufgeräumt, ohne Gnade» Der letzte Schweizer Ölsoldat ist gestorben: Die Suva zahlte ihnen 46 Millionen Schmerzensgeld Die Schweiz, das kleine Russland: So gross könnte die Eidgenossenschaft wirklich sein Life-Hacks aus der Ära des Alkoholverbots: So einfallsreich waren die Schmuggler während der Prohibition Als die Schweizer Armee einen brünstigen Elefanten mit der Kanone erschoss Cox, Bhutto, Rabin & Co.: 11 politische Morde und ihre Folgen So sahen die Schweizer «Hooligans» im letzten Jahrhundert aus Liebe Frau Flückiger: In den Alpen gab es schon Muslime, als noch keine Eidgenossen existierten Anno dazumal auf dem Bürgenstock: 29 wahnsinnig schöne Bilder von Audrey Hepburn Wie ein Schweizer mit einer Kampfhunde-Armee die Japaner im 2. Weltkrieg bezwingen wollte Vor 100 Jahren fand die grösste Seeschlacht aller Zeiten statt: «Irgendwas stimmt mit unseren verdammten Schiffen nicht» 100 Jahre Armenier-Genozid: Der erste organisierte Völkermord des 20. Jahrhunderts Seit 54 Jahren brennt es in Centralia: Wie ein Bergbaustädtchen zur Geisterstadt wurde Krieg, Hoffnung, Zerfall: Das dunkle 20. Jahrhundert erzählt in 50 Bestsellern 25.05.1935: Keiner ärgerte Hitler mehr als Jesse Owens – dabei hätte der Führer ja wissen müssen, was der Schwarze drauf hat Das Réduit und der Streit, ob die beste Festung der Welt die Nazis abgewehrt hat oder nicht Hitler, Stalin und Co: Erkennst du diese Diktatoren auch in jung? Grosstante Margit tanzt, als 180 Juden massakriert werden – eine Familiengeschichte Vom Kugelfisch-Helm bis zum geflügelten Husaren: Die sonderbarsten Rüstungen der Geschichte Als hätte H.R. Giger es entworfen: Bilder aus dem Innenleben eines deutschen U-Boots von 1918 So spektakulär war Brückenbau in der Schweiz früher Traurig-schöne Bilder aus Somalia, als wir dort noch Badeferien machten und clubben gingen History Porn Teil III: Geschichte in 40 Wahnsinns-Bildern Mit dem Gondeli über den See – als in Zürich aus Visionen noch Realität wurde Doch nicht durch die Schweiz: 2000-jähriger Kot verrät endlich Hannibals Alpenroute So schön waren die Miss-Europe-Kandidatinnen anno 1930 Diese Bilder beweisen, dass es in Bern schon früher gemütlich zu und her ging Kalaschnikow trifft auf Kajal: 8 Milizen, in denen Frauen kämpfen Vertraut und doch ganz anders – so sah die Schweiz vor hundert Jahren aus Darum bleibt Kurdistan ein Traum Folter, Mord und Führerkult: Wie aus einem deutschen Idyll in Chile ein Gottes-KZ wurde Der Mythos Mens: Die ewige Angst der Männer vor dem bisschen Blut So schön war der Irak einmal: Diese Bilder stimmen irgendwie traurig Obama und kein Happy End: Amerikas Schwarze stehen dort, wo sie immer schon standen Wie ein niederländisches Kriegsschiff als Insel getarnt den Japanern entkam Nazi-Schmierfinken, Mord und Blechschaden: Polizeibilder aus Zürich von damals In Deutschland waren die Flüchtlinge nicht mal willkommen, als es Deutsche waren Rustikale Enthaltsamkeit! Eier abgeschnitten, Schwanz entfernt – aber ganz nah bei Gott! Grossartige Fotos aus Basel, als über dem Birsig noch Plumpsklos hingen Früher in Stein gemeisselt, heute im Internet zuhause: Die 6 ältesten Listicles der Menschheit 100 Jahre Schlacht von Verdun: Das Grauen in Zahlen Fantastische Bilder aus einer Zeit, in der in Zürich noch keine Hipster rumkurvten So stellten sich die Menschen vor 100 Jahren unsere Zeit vor Luther, Gratulation zum Todesjubiläum, du asoziales Genie! Die Schweiz und ihre Ausländer: Als die «Tschinggen» auf dem Pausenplatz verprügelt wurden Zweite Röhre am Gotthard? Wie fantasielos! Diese 9 Megaprojekte sind wirklich visionär Alle Artikel anzeigen

Erstaunliche Fakten über die Schweiz, die du kennen solltest

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo