Des Quizes Credo

Packe die Gelegenheit beim Schopfe,

Studiere, bis es von der Decke tropfe.

Die Logik ist ein zähes Biest,

Auch wenn du die Aufgaben nicht zum ersten Mal liest.

Deine Intelligenz soll davon nicht abhängen,

In anderen Disziplinen schlägst du andere um Längen.

Nimm nicht zu Ernst, was es nicht wert ist,

Habe Spass und bleib so, wie du bist.

1. Wir schenken einen gemächlichen Einstieg. Folgendes ist passiert. Leopold-Vinzenz schaut Ulrike-Regula an und Ulrike-Regula schaut Ferdinand-Balthasar an. Leopold-Vinzenz ist verheiratet, Ferdinand-Balthasar nicht. Schaut nun eine verheiratete Person eine unverheiratete Person an? (Bild ist ein Symbolbild...) Jap. Nope. Kann man nicht sagen. Was sind das für beschissene Namen? Einmal die Lösung, bitte! 2. Eine Frage explizit aus dem Nachbarland: Wie viele Münzen muss Kai-Uwe aus Mecklenburg-Vorpommern mindestens bei sich haben, wenn er jeden Betrag von 0,01€ bis 2,00€ genau passend bezahlen können möchte? (Es gibt 1-, 2-, 5-, 10-, 20- und 50-Cent-Münzen, sowie 1- und 2 Euro-Münzen) 8 Münzen 9 Münzen 10 Münzen 15 Münzen 16 Münzen 3. Die Schweiz und die schwarzen Schafe, ein Evergreen. Welches der Schafe 1-5 (v.l.n.r.) ist aus logischen Gründen das schwarze Schaf? Welches passt nicht in die Herde? Zur Sicherheit: Es geht nicht zwingend um ein farblich schwarzes Schaf ;-) Das erste Schaf ─ das kenne ich noch von den Plakaten! Das zweite Schaf ─ das sieht verdächtig unschuldig aus. Das dritte Schaf ─ weil es zu offensichtlich ist. Das vierte Schaf ─ das übersieht man ja fast. Das fünfte Schaf ─ weil es nun mal logisch ist. 4. Wenn man Gérard Depardieu, äh, einen Kreis mit vier geraden Linien teilt, könnte man gut und gerne acht Teile erhalten ─ so wie im Bld. Das ist aber nicht das Maximum an Teilen, das man mit den vier Linien herausholen kann. In wie viele Stücke (natürlich beliebig gross) kann man den Kreis mit vier Linien maximal teilen? Mehr als acht geht nicht. 9 Teile 10 Teile 11 Teile 14 Teile 5. Zahlenrunde: Welche Zahl kommt als Nächstes in der Zahlenreihe 3 - 4 - 8 - 11 - 44 - 49 294 196 98 88 66 6. Was viele nicht wissen: Hans-Heinrich Blickenfelder-Nielinsdorfer ist ein sparsamer Raucher. Aus jeweils vier Zigarettenstummeln dreht er eine neue, ganze Zigarette. Momentan hat er 9 gesammelte Stummel und eine ganze Zigarette. Wie viele ganze Zigaretten kann er davon noch rauchen? 6 5 4 3 2 7. Jetzt mal so ein klassisches «Schau-mal-wie-logisch»-Rätsel: Es stehen fünf Aussagen zur Auswahl, eine davon ist richtig, die anderen vier sind falsch. Welche der folgenden Aussagen ist wahr? Aussage 1: «Aussage 2 ist wahr.» Aussage 2: «Aussage 5 ist falsch.» Aussage 3: «Alle fünf Aussagen sind falsch.» Aussage 4: «Alle fünf Aussagen sind wahr.» Aussage 5: «Aussage 1 ist falsch.» 8. Wahrscheinlich könntest du deine Zeit besser investieren als hier. À propos Zeit: Wie müssten die Zeiger der Uhr in der Mitte logischerweise ausgerichtet sein? 9. Ein leichtes Häppchen für die alten Logiker. Du hast neun Kugeln, von denen eine schwerer als der Rest ist. Natürlich weisst du nicht welche, dafür hast du eine Balkenwaage zur Hand. Wie viele Wiegegänge brauchst du mindestens, um mit Sicherheit die schwere Kugel zu finden? (Natürlich merkst du den Gewichtsunterschied nicht von Hand und erkennst ihn nicht von Auge) Zwei mal wiegen reicht. Drei Wiegegänge brauche ich mindestens. Wenn kein Glück dabei ist, benötige ich vier Wiegegänge. Unter fünf mal wiegen kann die schwere Kugel nicht mit Sicherheit identifiziert werden. Wer braucht heutzutage noch Balkenwaagen?! 10. Ein paar Buchstaben zum Schluss. Welche Buchstabenkombination kommt zum Schluss? I I G H A K D H I Z

Vermutlich war nicht alles Neuland für dich. Falls doch, freut uns das natürlich. Wenn du weitere Logik-Rätsel kennst, die wir noch nicht gebracht haben, sind wir sehr gespannt und freuen uns auf deinen Input!

