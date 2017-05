Bild: JASON SZENES/EPA/KEYSTONE

Zwei YouTuberinnen versuchten die Victoria's-Secret-Diät – das war keine gute Idee

2011 erzählte der Victoria’s Secret-Engel Adriana Lima in einem Interview mit dem britischen «Telegraph», wie hart der Diätplan vor der alljährlichen Victoria’s Secret-Show sei.

Neun Tage vor der Show gibt es für die Models keine feste Nahrung mehr. Laut eigenen Angaben ernährt sich die schöne Brasilianerin dann ausschliesslich von Proteinshakes, die mit Eipulver versetzt sind.

Richtig verrückt wird die Diät zwölf Stunden vor der Show, dann verzichtet das Model komplett auf Nahrung und sogar auf Wasser. «Keine Flüssigkeiten, so trocknet man aus. Manchmal kann man auf diese Weise bis zu vier Kilo verlieren» so Adriana Lima.

Nun versuchten sich zwei amerikanische YouTuberinnen an der Diät. Candance Lowry und Michelle Khare beschlossen sich in den ersten zwei Tagen mit einer normalen «Model-Diät» an die weitaus extremere von Victoria's Secret zu gewöhnen.

Am dritten Tag war die Eingewöhnungsphase jedoch vorbei und die zwei wechselten auf die Victoria's Secret Pre-Show Abmagerungskur.

Der Verzicht auf feste Nahrung setzte Candance und Michelle zünftig zu. Im Video klagten sie über Energiemangel und dass sie abends kaum mehr schlafen konnten. Für Michelle fühlte sich die Diät sogar wie ein Kampf ums Überleben an.

Diese Diät ist schrecklich und ich würde sie nicht mal meinen schlimmsten Feinden wünschen

Auf jeden Fall sei es kein gesunder Weg, um Gewicht zu verlieren, schlussfolgerten Michelle und Candance. Für sie sei es äusserst fragwürdig, wie die Models diese Diät 9-Tage aushalten würden. Die beiden konsultierten auch einen Ernährungsberater und der würde diese Diät niemandem empfehlen.

Also: Bitte nicht nachmachen, liebe watson-User. Esst lieber was Gescheites.

