19 Witze, die nicht nur Mathematiker verstehen

Eine aktuelle Studie zeigt: 12 von 8 Menschen haben Probleme mit Mathe. Bei den folgenden Witzen kannst du (vielleicht) auch lachen, wenn du kein Mathegenie bist.



90 Nazis

Was sind 90 Nazis in einer Ecke?

Ein rechter Winkel.

Mathematiker und Physiker auf Zugfahrt

Eine Gruppe von Mathematikern und eine Gruppe von Physikern fahren mit dem Zug zu einer Tagung. Jeder Physiker besitzt ein Ticket, dagegen hat die Gruppe der Mathematiker nur ein einziges Billett.

Plötzlich ruft einer der Mathematiker: «Der Kondukteur kommt!», worauf sich alle Mathematiker in eine der Toiletten zwängen. Der Kondukteur kontrolliert die Physiker, sieht, dass das WC besetzt ist und klopft an die Tür: «Das Zugbillett bitte!» Einer der Mathematiker schiebt die Fahrkarte unter der Tür durch und der Kontrolleur zieht zufrieden ab.

Auf der Rückfahrt beschliessen die Physiker denselben Trick anzuwenden und kaufen nur ein Ticket für die ganze Gruppe. Sie sind sehr verwundert, als sie merken, dass die Mathematiker diesmal überhaupt keine Fahrkarte haben. Dann ruft einer der Physiker: «Der Kondukteur kommt!». Sofort stürzen die Physiker in das WC, die Mathematiker machen sich etwas gemächlicher auf den Weg zu einem anderen WC. Bevor der letzte der Mathematiker die Toilette betritt, klopft er bei den Physikern an: «Das Zugbillett bitte!»

Was lernen wir daraus? Die Physiker wenden mathematische Verfahren an, ohne sie wirklich zu verstehen.

Stirbt ein Mathematiker

Was steht auf dem Grabstein eines Mathematikers?

Antwort: «Damit hat er nicht gerechnet.»

Kommt ein Mathematiker zu spät nach Hause

Ein Mathematiker kommt um drei Uhr morgens nach Hause.

Seine Frau hat auf ihn gewartet und sagt verärgert: «Du bist spät. Du hast gesagt, du bist um 11.45 Uhr zu Hause!»

«Eigentlich», antwortet der Mathematiker, «habe ich gesagt, dass ich um Viertel von 12 zu Hause bin.»

Fahren 10 Personen im Bus

10 Personen (inklusive Fahrer) fahren mit dem Bus. Der Bus hält an und 11 Leute steigen aus. Drei Wissenschaftler werden zu diesem Vorgang befragt.



Der Physiker: «Das ist okay, 10% Abweichung sind noch in der Toleranz.»

Der Biologe: «Ganz klar, die haben sich unterwegs vermehrt.»

Der Mathematiker: «Wenn jetzt noch einer einsteigt, dann ist der Bus leer!»

Das Verwechslungs-Problem

Warum verwechseln Mathematiker (und Informatiker) Weihnachten und Halloween?

Weil Oct 31 = Dec 25

Der Witz von den Piraten

Warum können Piraten keinen Kreis berechnen?

Weil sie Pi raten!

Apropos Pi

Apropos Pizza ...

Der Mathematiker im Garten

Was macht ein Mathematiker im Garten?

Wurzeln ziehen.

Schreibt ein Matheprofessor seiner Frau einen Brief

Liebe Frau,



Du weisst, du bist bereits 54 Jahre alt und ich habe bestimmte Bedürfnisse, die du leider einfach nicht mehr befriedigen kannst. Aber ich bin immer noch sehr glücklich Dich als meine Frau zu haben. Ich hoffe, dass ich Dich deswegen nicht verletze, aber jetzt während du diesen Brief liest, werde ich gerade im Grand Hotel mit meiner 18-jährigen Sekretärin sein. Ich komme vor Mitternacht nach Hause.



Dein Ehemann



Als er zurück zu Hause ist, findet er einen Brief von seiner Frau:



Lieber Ehemann,

Du bist mit Deinen 54 Jahren auch nicht mehr der Jüngste. Während du diesen Brief liest, bin ich im Sheraton Hotel mit dem 18-jährigen Postboten. Da du ja Mathematiker bist, wirst du leicht feststellen, dass 18 in 54 viel öfter rein geht als 54 in 18. Also warte nicht auf mich ...



Deine Frau

Springen ein Mathematiker, ein Physiker und ein Philosoph aus einem Hochhaus

Ein Mathematiker, ein Physiker und ein Philosoph stehen auf dem Dach eines brennenden Hochhauses. Die einzige Rettung ist es, 40 Stockwerke herunterzuspringen. Glücklicherweise ist unten ein drei Mal drei Meter grosser Pool.

Der Philosoph sagt: «Das Leben ist eh eine Illusion», springt, landet fünf Meter neben dem Pool und ist sofort tot.



Der Physiker zückt seinen Taschenrechner, entwickelt eine komplizierte Formel unter Berücksichtigung der Windgeschwindigkeit, der Erddrehung usw., springt, landet im Pool und überlebt.

Der Mathematiker zückt seinen Taschenrechner, entwickelt eine komplizierte Formel unter Einbeziehung aller möglicher Variablen, springt und fliegt senkrecht nach oben, bis er in den Wolken verschwindet! Was ist passiert?

Ganz einfach: Vorzeichenfehler!

Treffen sich zwei Mathematiker

Was sagt ein arbeitsloser Mathematiker zu einem Mathematiker, der gerade Arbeit gefunden hat?



«Einmal Pommes mit Mayo, bitte ...»

Geht ein Mathematiker aufs WC

Was macht ein Mathematiker auf der Toilette?

Pi Pi

Des Mathematikers Frau

Sagt ein Mathestudent zum Kommilitonen: «Ich habe gehört, die Ehe des Professors soll sehr unglücklich sein!»



Meint der andere: «Das wundert mich nicht. Er ist Mathematiker, und sie unberechenbar.»

Ärger mit Unbekannten

«Was ist denn mit deiner süssen kleinen Freundin, der Mathematikerin?»

«Die habe ich verlassen. Ich rief sie neulich an – da erzählt sie, dass sie im Bett liege und sich mit drei Unbekannten rumplagt.»

Ehefrau oder Geliebte?

Ein Wirtschaftsstudent, ein Sportler und ein Mathematiker diskutieren, ob eine Ehefrau oder eine Geliebte besser wäre.

Wirtschaftsstudent: Eine Ehefrau ist besser, denn da spart man Steuern.

Sportler: Eine Geliebte ist besser, denn man strengt sich mehr an und das erhöht die Lebenskraft.

Mathematiker: Am besten, man hat beides. Die Geliebte denkt, man ist bei der Frau, die Frau denkt, man ist bei der Geliebten – und selber kann man in Ruhe Mathe machen.

Der kürzeste Mathe-Witz

Sei Epsilon < 0

Bonus: Natürlich kennen auch die watson-Leser Mathematik-Witze. Drei Beispiele, die uns besonders gut gefallen haben:

«Plus c»

Gehen Sinus, Cosinus und e^x in einen Klub

Komplexe Probleme

(oli)

(Alle Witze via witze.net, mathematik.ch und matheretter)

