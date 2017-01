Erwachsen werden ist echt hart! Diese Comics zeigen wie hart ...

Schön waren die Zeiten, als man noch keine Steuern zahlen musste, der Kühlschrank nicht nur Licht und Senf beinhaltete und die Wäsche immer frisch gewaschen war ...

Und plötzlich stürzt man schon in die erste «quarter life crisis» und wird erwachsen. Einfach so. Man hat neben Ausbildung und Job überhaupt keine Zeit mehr, das zu tun, was man eigentlich am liebsten tut. Stattdessen muss man sich ständig mit so lästigen Dingen wie Heiraten, Kinderkriegen und Hauskaufen beschäftigen ... (ohe)

Echt fies, dieses Erwachsenwerden ...

Das könnte dich auch interessieren: 12 Grafiken, die das Leben als Student perfekt zusammenfassen Sex-Partys, Bestechung, Putin: Brisante Papiere über Donald Trump veröffentlicht Cooler Lifehack! Darum solltest du deine Wäsche bei eisiger Kälte draussen trocknen lassen Obama hat gerade eine unglaublich rührende Liebeserklärung gemacht

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Gina226 - 6.4.2016

Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️ Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️