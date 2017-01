So grausam ehrlich können nur Grossmütter sein ...

The Meryl takes it all: Streeps Golden-Globe-Rede übersetzt (mit Trump-Twitter-Antwort)

Mit diesen Worten nahm Meryl Streep an den Golden Globes den Cecil B. DeMille-Award für ihr Lebenswerk entgegen und begeistert seither die Welt.

Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Please sit down. Please sit down. Thank you. I love you all. You'll have to forgive me. I've lost my voice in screaming and lamentation this weekend. And I have lost my mind sometime earlier this year. So I have to read.

Ich danke euch sehr. Ich danke euch sehr. Danke. Bitte setzt euch. Bitte setzt euch. Danke. Ich liebe euch alle. Ihr müsst mir vergeben. Ich habe meine Stimme an diesem Wochenende mit Schreien und Wehklagen verloren. Und …