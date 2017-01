Das Rezept

1. Mehl, Backsoda, Backpulver und Salz in eine Schüssel sieben.

2. Mixe den Butter mit allen Zuckerarten während etwa 5 Minuten auf mittlerer Stufe, bis eine locker-luftige Mischung entstanden ist.

3. Die Eier hinzugeben – eins nach dem anderen und nach jedem Ei gut mixen!

4. Vanille hinzugeben.

5. Geschwindigkeit des Mixers auf langsam zurückstellen und die trockenen Zutaten zugeben.

Weihnachtsoption: Zimt hinzufügen.

6. Mixen bis die Zutaten gerade vermischt sind, etwa 5-10 Sekunden lang.

7. Die Schoggistückli dazugeben und sachte in den Teig einarbeiten.

8. Den Teig mit Folie oder Plastik bedecken und zwischen 24 und 36 Stunden in den Kühlschrank, um den Geschmack zu intensivieren.

9. Wenn der Teig fertig ist den Ofen auf 190 Grad (bzw. Gasstufe 5 von 8) vorwärmen.

10. Nun nimmst du 100g-schwere Teigkugeln (also etwa so gross wie ein Golfball) aus der Schüssel raus und legst sie auf ein mit Backpapier belegtes Blech. Um hübschere Guetzli zu machen, drücke die Schoggistückli horizontal in den Teig ein, falls sie herausragen.

11. Bestreue die Guetzli mit Meeressalz (ist echt sehr lecker) oder alternativ mit braunem, grobkörnigem Zucker.

12. Die Guetzli 18 bis 20 Minuten lang backen. Auf einem Gitter etwa 20 Minuten auskühlen lassen. Warm essen oder in einem Behälter aufbewahren.

13. Wiederhole die Prozedur mit dem restlichen Teig, den du bis zu 72 Stunden lang im Kühlschrank lagern kannst.